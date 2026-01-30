Les 25 de 2025 de BDfugue : quels sont les succès critiques de 2025 ?

25 titres qui ont fait consensus en 2025 !

Qui dit fin d'année dit souvent top en tout genre. Facile, pratique, c'est un bon moyen de faire une petite rétrospective de l'année qui vient de s'écouler.

Il y a quelques jours, c'est notre partenaire BDfugue qui a décidé de se prêter à ce petit jeu en tentant de répondre à une question à la fois simple et complexe : quelles sont les meilleures BD de 2025 ? Pour répondre à cette épineuse question, ils ont décortiqué pas moins de 9426 avis et chroniques de libraires, de journalistes et critiques spécialisés en bande dessinée, et de clients. De là, ils ont pu isoler 25 titres qui ont fait consensus et qu'ils ont appelé Les 25 de 2025 (oui, le nom est classe !)

Si nous devions faire un topo très rapide, on notera qu'il n'y a que deux comics (Helen de Wyndhorn et Rook Exodus tome 1) et qu'un seul manga (My hero academia tome 42). Aussi, on notera que l'éditeur le plus présent est Glénat avec pas moins de cinq ouvrages.

Malgré la présence toute relative des comics dans ce top, je suis parti du principe que ce genre d'article pouvez-vous intéresser. Après tout, pour un bon nombre d'entre nous (moi y compris), il n'y a pas de réelle frontière. Il y a un amour de la BD au sens large. Et qui sait... peut-être allons-nous pouvoir y dénicher quelques pépites, qu'en dites-vous ?

Mais trêve d'introduction. Passons au classement proposé BDfugue:

Islander tome 1 (26€ chez Glénat)

Les Gorilles du Général tome 1 (21.95€ chez Casterman)

Le château des animaux tome 4 (19.95€ chez Casterman)

Shin Zero tome 1 (13.90€ chez Label 619)

Undertaker tome 8 (17.95€ chez Dargaud)

La Terre verte (34.95€ chez Delcourt)

Sphères tome 1 (16.95€ chez Oxymore)

Beneath the trees where nobody sees (19.95€ chez Ankama)

Son odeur après la pluie (22.95€ chez Le Lombard)

On les appelle Junior et senior Tome 1 (19.95€ chez Le Lombard)

La confrérie des tempêtes tome 1 (17.95€ chez Oxymore)

Helen de Wyndhorn (23€ chez Glénat)

Plus loin qu'ailleurs (25€ chez Vents d'ouest)

Downlands (25€ chez Glénat)

Les guerres de Lucas tome 2 (25.90€ chez Deman Editions)

Soli Deo Gloria (30€ chez Dupuis)

L'ogre acte 1 (29€ chez Glénat)

Tête de chien tome 3 (22.95€ chez Dargaud)

Elric tome 6 (16.50€ chez Glénat)

My hero academia tome 42 (6.95€ chez Ki-Oon)

Rook Exodus tome 1 (25€ chez Urban Comics)

Gagner la guerre tome 5 (17.45€ chez Le Lombard)

Krimi (35€ chez Sarbacane)

Le fantome de l'opéra (26€ chez Futuropolis)

Madeleine, résitance tome 4 (25€ chez Dupuis)

Voilà pour le top 25. Connaissez-vous certaines de ces oeuvres ? Est-ce que certaines d'entre elles vous donne envie ? Dites-nous tout !