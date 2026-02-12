Nouvelles images pour Spider-Noir

La série continue de se dévoiler

Bonne nouvelle pour ceux qui attendent la série Prime Video Spider-Noir avec Nicolas Cage en Ben Reilly puisque de nouvelles images ont fait surface sur la toile. Elles ne sont pas nombreuses mais elles permettent tout de même de se faire une petite idée de l'ambiance années 30 à New-York. De plus, toujours dans la logique de montrer que la série pourra être regardée en noir et blanc ou en couleurs, lesdites images ont été dévoilées des deux façons.

Les voici :

Pour rappel, la série est prévue pour cette année. Pas de date plus précise pour le moment.

