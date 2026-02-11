[Preview VO] The Crown: A Tale of Hell #1 (série préquelle d'Hellboy)

Les frères d'Hellboy s'affrontent pour le contrôle du Pandémonium

La preview VO de The Crown: A Tale of Hell #1 (univers Hellboy) a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Mike et Todd Mignola et Warwick Johnson-Cadwell. La cover est de Clem Robins. Edité par Dark Horse Comics, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

Les frères d'Hellboy s'affrontent pour le contrôle du Pandémonium lors de ces retrouvailles familiales démoniaques. Mais la lutte de pouvoir ne les concerne pas seulement : leur mère revient de prison après un siècle d'absence, bien décidée à accomplir ses propres desseins. Mike Mignola est rejoint par son frère Todd Mignola (« Hellboy : L'Exorciste de Vorsk ») et le dessinateur Warwick Johnson-Cadwell (Nos Rencontres avec le Mal) dans cette nouvelle série préquelle d'Hellboy.

• Warwick Johnson-Cadwell, collaborateur de longue date de Mignola, rejoint l'univers d'Hellboy !

• Les frères Mike et Todd Mignola signent cette histoire des frères d'Hellboy !

• Série en deux numéros.

