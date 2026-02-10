Batman #1 et Superman #1 vendus 13 millions de dollars

Résolution de l'année 2026 : claquer 13 millions en comics !

Une nouvelle vente record a été annoncée par Heritage Auctions. Cette fois, on ne parle pas d'Action Comics #1 qui a été détrôné mais la vente n'en reste pas moins impressionnante. Mais alors, pourquoi parler de record ? Parce qu'il y en a tout de même. Mais avant d'entrer dans le détail, parlons de la vente en elle-même. Il s'agit d'un lot de deux comics, vendus ensemble pour 13 millions de dollars. Il s'agit de Batman #1 (dont le CGC a été estimé à 9.4/10) vendu à 6 millions de dollars et de Superman #1 (dont le CGC a été estimé à 8.5/10) vendu à 7 millions de dollars.

Mais alors, où est le record ? Eh bien il se situe plus précisément du côté de Batman #1. Tout d'abord, il est à noter qu'il s'agit de l'exemplaire de Batman #1 ayant eu la meilleure note. Autrement dit, parmis tous les exemplaires Batman #1 ayant circulé de près ou de loin devant les organismes de notation, il s'agit de l'exemplaire qui, selon eux, se rapproche le plus du neuf. Autre record : le prix de vente. Comm signalé, Batman #1 s'est vendu à 6 millions de dollars. Il s'agit d'un nouveau record pour ce numéro dont le record était de 2.22 millions jusque-là. Il s'agissait d'une vente réalisée en 2022.