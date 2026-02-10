La sortie de Clayface est repoussée de six semaines

On se rapproche d'Halloween !

Petite news rapide afin de signaler que la sortie du film de la team Warner Bros / DC Comics allait être repoussée de six semaines. Autrement dit, elle passe du 11 septembre au 23 octobre 2026. Aucune raison officielle n'a été avancée afin d'expliquer le changement mais il se dit qu'il serait surtout d'ordre stratégique. En effet, le film ayant une dimension horrifique, c'est sans surprise qu'ils ont préféré le rapprocher des fêtes d'Halloween, la saison durant laquelle on se fait peeeeeeuuuuuur.

Pour rappel, le film tournera autour de Matt Hagen, un acteur dont le visage est défiguré par un malfrat et qui se rapproche d'une scientifique pour tenter d'être guéri. La guérison ne se passe pas vraiment comme convenu et l'acteur devient Clayface / Gueule d'Argile, un être hideux qui peut modifier son apparence à présent que son corps est fait de boue.

Pour ce qui est de la France, le film devrait débarquer sur nos écrans le 21 octobre 2026.

