[Sorties Comics] Vendredi 06 février

Par CaptainMDCU 06/02/2026 00:00 0
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Les sorties du jour

Batman Le Dernier Halloween
06/02/2026 -
(3 notes)
- Urban Comics
Gotham City réapprend à craindre Halloween alors qu'un terrible événement menace de détruire la vie de Jim Gordon et met plus à l'épreuve que jamais le travail d'équipe de Batman et Robin. Dans une ville peuplée de menteurs, de justiciers masqués et de criminels... peut-on encore faire confiance à qui que ce soit ? Contenu vo : Batman The Long Halloween Special #1 + Batman The Last Halloween #1-10
36 €
Batman Le Dernier Halloween
Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster)
06/02/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Deadpool, le mercenaire provocateur le plus connu de l’univers Marvel, a été engagé pour un travail à Gotham City… mais le Chevalier Noir est sur place, peu enclin à ce que cet inconnu sème le trouble dans sa ville ! Katanas contre batarangs : le duel est lancé ! Découvrez également des team-ups aussi surprenants que réjouissants : Daredevil & Green Arrow, Captain America & Wonder Woman ou encore Krypto & Jeff le Requin Terrestre, et bien plus encore ! Contenu vo : MARVEL/DC - DEADPOOL/BATMAN #1
13.9 €
Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster)
  • Jeff
    Un crossover Batman / Deadpool, forcément, c'est un évènement. Maintenant, pour ce qui est de la qualité en elle-même, ce n'est pas exceptionnel. Même chose concernant les team-ups qui sont assez anecdotiques (trop peu de planches pour construire quelque chose de solide). Le pire ? C'est que ce crossover Batman / Deadpool reste meilleur que le suivant à savoir Deapdool / Batman. Autrement dit, s'il vous en faut vraiment un... autant prendre celui-là !
  • Uraphire
    Premier numéro des nouveaux crossovers DC/Marvel, et c’est le moins bon qu’on a en premier. Ce qui est peu étonnant, vu que ça vient de la part de Marvel qui n’a plus les meilleurs auteurs/dessinateurs de l’industrie en ce moment. L’histoire principale est sympa à lire et un peu drôle, mais sans plus, toutefois, on retiendra surtout les dessins de Greg Capullo. Le reste des histoires sont trop courtes pour bien développer leurs idées et sont un peu décevantes à lire. On retiendra le team-up entre Rocket Racoon/Green Lantern (drôle à lire), et Daredevil/Green Arrow pour les fans de Kevin Smith. Au moins, les dessinateurs font tous du bon boulot. Je conseillerais plutôt d’acheter l’autre numéro crossover Batman/Deadpool qui est bien meilleur. Après ça reste un événement historique ce nouveau crossover DC/MARVEL, donc n’hésitez pas à prendre ce premier numéro.
Green Lantern : Blackest Night (2009)
06/02/2026 -
(4 notes)
- Urban Comics
Suite à son suicide, le super-criminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ? Contenu vo : Blackest Night #0, 1-4, Green Lantern #43-46, Blackest Night Tales of the Corps #1-3, Green Lantern Corps #39-41, Blackest Night Batman #1-3, Blackest Night Superman #1-3, Adventure Comics #4-5.
42 €
Green Lantern : Blackest Night (2009)
  • The_Crusader
    Je ne suis pas du tout objectif, car il s'agit des premières intégrales que j'ai achetés il y 13-14 ans ! Des dessins au top malgré l'échelle galactique des combats, et une scénario qui construit efficacement la menace et qui offre un bon récit de "zombies" à DC avec affrontement épiques moments plus tragique et un lore Green Lantern qui continue de s'étoffer pour mon plus grand plaisir.
  • Jeff
    LE crossover des Green Lantern et sans doute le point culminent du run de Johns sur l'univers. C'est tout simplement un incontournable !
  • BartAllen
    Urban continue de publier le run de Geoff Johns en paperback et s'attaque à Blackest Night avec en supplément pas mal de tie-in qui étaient resté inédits chez l'éditeur. Le crossover est top et vient compléter ce que construisait Johns depuis le premier tome. C'est en plus très beau. L'achat du mois!
  • Uraphire
    Avec cet event, on atteint le point d’orgue du run de Johns sur Green Lantern. Le récit est épique, il exploite l’histoire de l’univers DC et ses personnages pour un récit riche en rebondissements. Il peut compter sur les incroyables dessins d’Ivan Reis. L'intérêt de cette réédition, c’est d’avoir l’édition la plus complète de l’event avec tous les tie-ins, sachant qu’une grande majorité d’entre eux sont tous très bons à lire et utilise bien le concept des morts qui reviennent. Chose rare pour les events comics modernes où les tie-ins sont très oubliables. L’un des meilleurs events chez DC, tout simplement.
Legends (1986) tome 1
06/02/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Tyran incontesté de la planète Apokolips, Darkseid est le plus redoutable adversaire que la Ligue de Justice ait dû affronter. Désireux de ternir à jamais la réputation des légendes de la Terre, il envoie ses âmes damnées à l'assaut des grands médias, pour une campagne de calomnies attisant la haine du public à leur endroit. Très vite, le Président des États-Unis déclare hors-la-loi les super-héros. Contenu vo : Legends #1-3, Batman #401, Detective Comics #568, Jack Kirby's Fourth World #2-5, Green Lantern Corps #207, Cosmic Boy #1-2, Justice League of America #258-259, Secret Origins #10, Firestorm #55-56, Booster Gold #13, Blue Beetle #9.
32 €
Legends (1986) tome 1
  • Uraphire
    Premier event après la première Crisis, qui revient dans une édition Paperback. Comme pour Blackest Night, on a tous les tie-ins de l’event avec beaucoup d’inédits. Pour l'histoire en elle-même, elle est bien sympa à suivre, avec un scénario intéressant de la part de Darkseid pour décrédibiliser les super-héros et utilisant bien la richesse du nouvel univers DC, en mettant en avant des héros autres que Batman et Superman. L'event installe aussi beaucoup de séries qui vont faire date comme Suicide Squad et Justice League International. Les dessins de John Byrne sont toujours beaux à regarder, malgré le temps qui passe.
Elric la cite qui reve
06/02/2026 -
(Pas de note)
- Délirium
Ayant quitté la la sublime Imrryr, capitale de son Empire également appelée la Cité qui Rêve, pour découvrir le monde, Elric a été trahi par son cousin Yyrkoon qui s'est emparé de son trône et à soumis sa promise à un terrible sortilège. Ce récit conte la terrible vengeance d'Elric, l'empereur-sorcier armé de Stormbringer, sa terrifiante épée-démon buveuse d'âmes, et est l'un des points d'orgue de son incroyable saga qui figure parmi les plus importantes de toute la littérature de fantasy !
18 €
Elric la cite qui reve

CaptainMDCU

