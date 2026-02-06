[Sorties Comics] Vendredi 06 février

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Les sorties du jour
Batman Le Dernier Halloween
Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster)
Un crossover Batman / Deadpool, forcément, c'est un évènement. Maintenant, pour ce qui est de la qualité en elle-même, ce n'est pas exceptionnel. Même chose concernant les team-ups qui sont assez anecdotiques (trop peu de planches pour construire quelque chose de solide). Le pire ? C'est que ce crossover Batman / Deadpool reste meilleur que le suivant à savoir Deapdool / Batman. Autrement dit, s'il vous en faut vraiment un... autant prendre celui-là !
Premier numéro des nouveaux crossovers DC/Marvel, et c’est le moins bon qu’on a en premier. Ce qui est peu étonnant, vu que ça vient de la part de Marvel qui n’a plus les meilleurs auteurs/dessinateurs de l’industrie en ce moment. L’histoire principale est sympa à lire et un peu drôle, mais sans plus, toutefois, on retiendra surtout les dessins de Greg Capullo. Le reste des histoires sont trop courtes pour bien développer leurs idées et sont un peu décevantes à lire. On retiendra le team-up entre Rocket Racoon/Green Lantern (drôle à lire), et Daredevil/Green Arrow pour les fans de Kevin Smith. Au moins, les dessinateurs font tous du bon boulot. Je conseillerais plutôt d’acheter l’autre numéro crossover Batman/Deadpool qui est bien meilleur. Après ça reste un événement historique ce nouveau crossover DC/MARVEL, donc n’hésitez pas à prendre ce premier numéro.
Green Lantern : Blackest Night (2009)
Je ne suis pas du tout objectif, car il s'agit des premières intégrales que j'ai achetés il y 13-14 ans ! Des dessins au top malgré l'échelle galactique des combats, et une scénario qui construit efficacement la menace et qui offre un bon récit de "zombies" à DC avec affrontement épiques moments plus tragique et un lore Green Lantern qui continue de s'étoffer pour mon plus grand plaisir.
LE crossover des Green Lantern et sans doute le point culminent du run de Johns sur l'univers. C'est tout simplement un incontournable !
Urban continue de publier le run de Geoff Johns en paperback et s'attaque à Blackest Night avec en supplément pas mal de tie-in qui étaient resté inédits chez l'éditeur. Le crossover est top et vient compléter ce que construisait Johns depuis le premier tome. C'est en plus très beau. L'achat du mois!
Avec cet event, on atteint le point d’orgue du run de Johns sur Green Lantern. Le récit est épique, il exploite l’histoire de l’univers DC et ses personnages pour un récit riche en rebondissements. Il peut compter sur les incroyables dessins d’Ivan Reis. L'intérêt de cette réédition, c’est d’avoir l’édition la plus complète de l’event avec tous les tie-ins, sachant qu’une grande majorité d’entre eux sont tous très bons à lire et utilise bien le concept des morts qui reviennent. Chose rare pour les events comics modernes où les tie-ins sont très oubliables. L’un des meilleurs events chez DC, tout simplement.
Legends (1986) tome 1
Premier event après la première Crisis, qui revient dans une édition Paperback. Comme pour Blackest Night, on a tous les tie-ins de l’event avec beaucoup d’inédits. Pour l'histoire en elle-même, elle est bien sympa à suivre, avec un scénario intéressant de la part de Darkseid pour décrédibiliser les super-héros et utilisant bien la richesse du nouvel univers DC, en mettant en avant des héros autres que Batman et Superman. L'event installe aussi beaucoup de séries qui vont faire date comme Suicide Squad et Justice League International. Les dessins de John Byrne sont toujours beaux à regarder, malgré le temps qui passe.