[Sorties Comics] Vendredi 06 février

Les sorties du jour

Batman Le Dernier Halloween (3 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Gotham City réapprend à craindre Halloween alors qu'un terrible événement menace de détruire la vie de Jim Gordon et met plus à l'épreuve que jamais le travail d'équipe de Batman et Robin. Dans une ville peuplée de menteurs, de justiciers masqués et de criminels... peut-on encore faire confiance à qui que ce soit ? Contenu vo : Batman The Long Halloween Special #1 + Batman The Last Halloween #1-10 36 €

Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster) (2 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Deadpool, le mercenaire provocateur le plus connu de l’univers Marvel, a été engagé pour un travail à Gotham City… mais le Chevalier Noir est sur place, peu enclin à ce que cet inconnu sème le trouble dans sa ville ! Katanas contre batarangs : le duel est lancé ! Découvrez également des team-ups aussi surprenants que réjouissants : Daredevil & Green Arrow, Captain America & Wonder Woman ou encore Krypto & Jeff le Requin Terrestre, et bien plus encore ! Contenu vo : MARVEL/DC - DEADPOOL/BATMAN #1 13.9 €

Green Lantern : Blackest Night (2009) (4 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Suite à son suicide, le super-criminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ? Contenu vo : Blackest Night #0, 1-4, Green Lantern #43-46, Blackest Night Tales of the Corps #1-3, Green Lantern Corps #39-41, Blackest Night Batman #1-3, Blackest Night Superman #1-3, Adventure Comics #4-5. 42 €

Legends (1986) tome 1 (2 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Tyran incontesté de la planète Apokolips, Darkseid est le plus redoutable adversaire que la Ligue de Justice ait dû affronter. Désireux de ternir à jamais la réputation des légendes de la Terre, il envoie ses âmes damnées à l'assaut des grands médias, pour une campagne de calomnies attisant la haine du public à leur endroit. Très vite, le Président des États-Unis déclare hors-la-loi les super-héros. Contenu vo : Legends #1-3, Batman #401, Detective Comics #568, Jack Kirby's Fourth World #2-5, Green Lantern Corps #207, Cosmic Boy #1-2, Justice League of America #258-259, Secret Origins #10, Firestorm #55-56, Booster Gold #13, Blue Beetle #9. 32 €