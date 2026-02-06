[Review VF] Terre ou Lune Première partie

Edité par Morgen

La review du jour est un titre proposé par Morgen. Il s'agit de Terre ou Lune (première partie), écrit et dessiné par Jade Khoo. Il est sorti le 4 février pour 27.90€ puis sera vendu au prix de 32.90€ à partir du 29 avril.

« Rien de tout ça n'est arrivé. Rien de tout ça n'est arrivé. »

Othello a beau se le répéter en boucle, l'acte qu'il vient de commettre est irréparable. Du haut de ses sept ans, lui qui n'avait d'yeux que pour les oiseaux et leurs promesses d'évasion, vient de tuer son père. Derrière cette tragédie familiale, de nombreux secrets enfouis, une enfance bafouée, et l'ombre d'un héritage dont il ignore encore la portée.

Avant d'entrer dans le vif du sujet à savoir la critique à proprement parler, il serait de bon ton de dire quelques mots sur l'éditeur. Pour rappel, Morgen est une nouvelle maison d'édition lancée par Sullivan Rouaud, l'ancien directeur de collection de HiComics et Mangetsu. Dans cette nouvelle aventure, il est accompagné de Thomas Ragon (ancien éditeur chez Dargaud) mais aussi de deux noms que l'on avait déjà vu du côté d'Urban Comics par le passé : Arthur Huinard et Victorine Gay. Les premiers titres annoncés sont Train de nuit dans la voie lactée (que nous avons déjà chroniqué ici) et Terre ou Lune. Pour les intéressés, vous trouverez plus d'informations ici.

Pourquoi en parler sur MDCU ? A l'origine (il y a quelques semaines), l'idée était surtout de soutenir ce nouvel éditeur malgré le fait que les titres proposés ne soient pas des comics. Aujourd'hui, je pense surtout qu'il serait peut-être temps de "sauter le pas". Ainsi, 2026 sera l'année de l'ouverture. Bien sûr, il n'y aura jamais 33% franco-belge, 33% manga et 33% comics. MDCU restera centré sur les comics mais avec cette petite porte ouverte qui nous permettra, au besoin, de parler de choses qui nous tiennent à coeur et/ou que nous jugeons important. Dans les faits, nous l'avons déjà fait en de très rares occasions comme lorsque nous avons abordé Laurel et Hardy ou encore Astérix en Lusitanie. Ici, nous allons donc plus parler d'officialisation. Ceci étant dit, passons dans le vif du sujet.

Excusez-nous... nous voudrions rejoindre le club ! On a dix ans passés, comme le veut le règlement ! Les oiseaux c'est notre vie, on les connaît tous ! Même les noms latins !

Terre ou Lune est une oeuvre pleine de paradoxes. Il s'agit d'un récit d'une grande sensibilité qui multiplie les sujets difficiles. Les dessins dégagent douceur et poésie même lorsque le ton plus dramatique s'installe. Le titre donne une place très importante à la nature tout en étant résolument SF... Avec autant d'oppositions, on pourrait croire que le titre part dans tous les sens mais il n'en est rien. L'univers est complexe mais solide. Le drame familial autour d'Othello nous permet de nous lancer dans un voyage onirique assez unique. Un voyage dans lequel on étudie les oiseaux autant que l'être humain.

Malheureusement, Terre ou Lune fait parti de ces titres dont il est difficile de parler. Jade Khoo dévoile son univers de manière intelligente, peu à peu. Et c'est là la meilleure façon de le découvrir, effectivement. Nous attendons avec intérêt la suite et fin de cet hymne à l'évasion.



Nous nous dévouons au bien-être commun et durable de la lune ! Nous ferons notre possible pour ne pas reproduire les erreurs de la Terre et apprendre d'elles !

Pour ce qui est de la partie graphique, il s'agit de l'un des autres points forts du récit. Les pages sont entièrement réalisées à l'aquarelle. Et autant le dire sans détour, chaque planche est plus sublime que la précédente. Et si les personnages sont bien dessinés, ce n'est rien comparé aux différents paysages. Rivière, bois, champs enneigés, clairières... la nature est superbe. De plus, les cases dégagent une certaine chaleur. Cela rend certaines scènes d'autant plus perturbantes. Mention spéciale aux dernières planches sous la pluie qui sont presque intégralement dénuées de phylactères.

