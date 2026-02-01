Meilleures ventes comics BDfugue semaine 5

Cette semaine, il n'y a que du Delcourt et du Panini !

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, ce sont Delcourt et Panini qui monopolisent le top 5. C'est toujours Hérétique de Delcourt qui tient la première place (pour la troisième semaine).

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Hérétique + ex-libris offert

Les auteurs : Robbie Morrison (Scénario) | Charlie Adlard (Dessin, Couleurs)

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 19.50 euros.

Un magnifique RÉCIT COMPLET par ROBBIE MORRISON & CHARLIE ADLARD au format album, justifié par la beauté des pages de Charlie. La meilleure façon de le décrire ? Le croisement parfait entre Sherlock Holmes et Le Nom de la rose. Ce thriller historique aux accents d'horreur et de surnaturel se concentre sur la relation entre le docteur, chevalier, avocat, occultiste, philosophe et magicien Cornelius Agrippa et son jeune élève Johann Weyer alors qu'ils enquêtent sur une horrible série de meurtres à Anvers au XVIe siècle.

Le titre est disponible ici.

Invincible univers - Wolfman tome 2

Les auteurs : Robert Kirkman (Scénario) | Jason Howard (Dessin, Couleurs)

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 29.95 euros.

Suite et fin dans ce second volume des aventures de Wolf-Man, créé par Robert Kirkman & Jason Howard, pour une série qui évolue dans l'univers d'Invincible. Gary Hampton, alias Wolf-Man, a été jugé et condamné pour meurtre ! Enfermé dans la prison de Stronghold, il se retrouve face à face avec les ennemis qu'il a enfermés. Par ailleurs, le plan machiavélique de l'Ancien est révélé, et le sort final de Zacharie est scellé !

Le titre est disponible ici.

L'histoire de l'univers Marvel (édition prestige)

Les auteurs : Mark Waid (Scénario) | Javier Rodríguez (Dessin, Couleurs)

Editeur : Panini Comics

Prix : 28 euros.

Depuis toujours, une question hante les lecteurs de comics : « Si je veux comprendre l'univers Marvel, par où dois je commencer ? » La réponse se trouve ici, dans une saga qui retrace TOUTE l'histoire de Marvel, du Big Bang jusqu'à la fin des temps. Une tâche titanesque, et pourtant réussie : même les lecteurs les plus chevronnés y découvriront encore des révélations. Raconter de manière exhaustive l'histoire de l'univers Marvel ? C'était un pari insensé. Mark Waid (Daredevil, Captain America) et Javier Rodriguez (Defenders, Doctor Strange and the Sorcerers Supreme) l'ont relevé ! Nous rassemblons cette fresque monumentale dans un format prestigieux, à la hauteur de cette oeuvre unique.

Le titre est disponible ici.

Marvel World tome 4

Les auteurs : R.B. Silva | Pepe Larraz | Julius Otha

Editeur : Panini Comics

Prix : 16 euros.

Les héros Marvel sont confrontés à un choix cornélien : doivent ils s'allier à Fatalis pour espérer vaincre Dormammu ? Tandis que Spider Man retrouve la Chatte Noire, la prophétie annonçant la mort de Thor est sur le point de se réaliser. De leur côté, T'Challa et Sam Wilson affrontent les redoutables Maîtres du Mal. Et Iron Man, en première ligne contre Fatalis : ira t il jusqu'à renier ses principes pour forger de nouvelles armes ? MARVEL WORLD enchaîne les coups de théâtre et les confrontations d'anthologie ! Les équipes créatives livrent des récits intenses et spectaculaires, tandis qu'une triple dose d'Iron Man vient enfin recaler la série dans la grande chronologie Marvel. Un timing parfait : Tony Stark est en première ligne face à Fatalis !

Le titre est disponible ici.

Minor arcana tome 1 + ex-libris offert

Les auteurs : Jeff Lemire (Scénario, Dessin, Couleurs)

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 17.50 euros.

Le tout début d'une nouvelle série signée JEFF LEMIRE (Sweet Tooth, Essex Country, Cosmic Detective) qui mêle avec brio occultisme, humour et cynisme ! Theresa, la fille d'une voyante aux pouvoirs psychiques bidons, revient dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère malade. Mais on ne peut pas dire qu'elle le fait de bon coeur. Lorsque Theresa découvre que la magie pourrait s'avérer un peu plus réelle qu'elle le croyait au départ, elle se retrouve happée par cette ville qui a désespérément besoin de son aide...

Le titre est disponible ici.

A dans quelques heures pour les meilleures ventes du mois de janvier !