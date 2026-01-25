[Preview VO] DC KO: The kids are all fight special #1

Jon Kent parviendra-t-il à arrêter Mamie Bonheur ?

La preview VO de DC KO: The kids are all fight special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeremy Adams et dessiné par Travis Mercer avec une cover de Bruno Redondo. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 28 janvier pour 5.99$. Le titre fait partie de l'event DC K.O..

Jon Kent parviendra-t-il à arrêter Mamie Bonheur ? Jon Kent a toujours rêvé d'être un Titan, mais maintenant qu'il travaille à leurs côtés pour évacuer la Terre, il ne s'attendait pas à devoir s'occuper de jeunes acolytes ! Lorsque les enfants s'éclipsent pour rejoindre le combat et arrêter Mamie Bonheur, Jon va devoir leur apprendre les ficelles du métier afin qu'ils puissent sauver la situation et prouver qu'il n'y a pas d'âge pour être un super-héros ! Et vous ne voudrez surtout pas manquer le final ÉPOUSTOUFLANT !

