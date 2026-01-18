Récap de l'event DC Comics DC K.O.

On vous dit tout sur l'event DC K.O.

Maj du 18/10 : Ajout des numéros sortis le 14 janvier.

Le gros event DC Comics de 2025 est intitulé DC K.O. (ndlr : K.O. pour "King Omega" mais aussi pour le terme de boxe Knockout), il se compose de cinq numéros et commencera en octobre 2025 aux Etats-Unis. Voici un recap de l'event.

L'annonce

L'annonce a été faite à la mi-juillet en amont de la San Diego Comic Con 2025. En plus de la mini-série qui sera tenue par Scott Snyder, Joshua Williamson et Javi Fernández, une mini liste de titres liés à l'event est dévoilée. Il est également annoncé que Justice League: The Omega Act #1 servira de prologue. Jim Lee, Daniel Warren Johnson, Frank Cho, Scott Koblish, Jae Lee, Mike Del Mundo, Ben Oliver, Noobovich, Dan Mora, Mark Spears et Fernández sont annoncés aux covers.

La liste des 32 combattants est finalement révélée début septembre. La voici :

Power Girl, Superman, Lex Luthor, Supergirl, Black Lightning, Guy Gardner, Giganta, Captain Atom, Damian Wayne, Batman, Red Hood, Batwoman, Jay Garrick, Cheetah, Cyborg, Big Barda, Plastic Man, Aquaman, Harley Quinn, Lobo, Conner Hawke, Star Sapphire, Vixen, Zatanna, Metamorpho, Wonder Woman, Swamp Thing, Firestorm, King Shark, Hawkman, Etrigan et Starro.

L'idée générale

L'idée est de proposer un tournoi où 32 combattants de tout l'univers DC s'affrontent. Le vainqueur de chaque combat affronte les vainqueurs des autres combats. Pour l'occasion, la Terre devient une arène de gladiateurs sur 5 niveaux. A la fin, le vanqueur pourra affronter King Omega. Qui est ce King Omega ? Darkseid, bien sûr. Dans ce récit, ce dernier revient à la vie et devient de plus en plus puissant. Pour le contrer, les super-héros se lancent dans un tournoi sur cinq niveaux. Le but ? Mettre ses adversaires KO pour récupérer leur énergie. Le grand gagnant aura donc l'énergie de tous les autres pour se mesurer au King Omega.

Le contenu

L'event touche l'ensemble de l'univers DC. En plus de DC K.O., le titre principal, vous aurez donc des numéros de plusieurs séries qui seront touchés par l'event, de nouvelles séries dont Knightfight K.O. qui verra Batman affronter les Robin du futur qui sont, dans chacun de leur monde, devenus Batman. Le nouveau titre Justice League: The Omega Act #1 fait office de prologue.

Il y a également eu lors de la Comic-Con 2025, un fascicule qui a été distribué sur le sujet. Intitulé DC KO Ashcan, Scott Snyder et Joshua Williamson y ont pris la parole pour expliquer tout le contexte de l'event DC.

Voici ce qui a été dit sur le sujet :

Lorsque le récit débute, les héros apprennent que non seulement Darkseid a évolué en quelque chose de plus grand et de plus fort qu'il ne l'a jamais été. Ils apprennent aussi qu'il a fait le voyage de l'Absolute Universe vers le DC Universe et qu'il est impossible de l'arrêter. Il a voyagé dans le temps, du futur au présent. Avec la naissance de l'Univers Absolu, il a absorbé tellement d'énergie oméga qu'il est devenu quelque chose au-delà de la conception. Il est devenu le King Omega : K.O.. Il a détruit le futur. Il n'y a pas de futur pour DC à ce stade à cause de ce que Darkseid a fait. Il fait son chemin de retour vers le présent, et il n'y a aucun moyen de l'arrêter, mais ce que les héros apprennent, c'est que la seule façon de faire face à cela est de devenir ce qu'il est. Comment faire cela ? Ils doivent utiliser cet appareil appelé l'Arche d'Apokolips pour transformer la Terre en un tournoi apokoliptien – une arène avec cinq niveaux différents, allant jusqu'au noyau.

En France

En octobre 2025, l'éditeur Urban Comics, qui publie les comics de DC Comics en France, annonce que l'event sera proposé aux lecteurs français. Cela débutera le 24 avril 2026 avec un premier tome qui contiendra DC K.O. #1-2, Titans 28-29, Superman #31-32 et DC K.O.: Knightfight #1-2 pour 22.50€.

Pour le moment, nous ignorons si l'éditeur proposera la totalité des tie-in de l'event. Par contre, vu le contenu de ce premier tome, il ne se contentera pas d'éditer les numéros principaux non plus.

Voici le synopsis du premier tome :

Darkseid est de retour, et cette fois, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Alors que le coeur d'Apokolips corrompt inexorablement la terre, la seule chance pour la Ligue de Justice de vaincre Darkseid est de participer à un tournoi mortel, une battle royale épique et sans concession pour couronner le champion, le seul qui pourra se confronter au seigneur d'Apokolips en tant que King Oméga. Une seule règle : ne pas retenir ses coups. Mais quel personnage DC a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout ? Qui est prêt à tout pour gagner, même si cela signifie éliminer ses plus proches alliés ?

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties du mois d'octobre

Justice League: The Omega Act #1

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Yasmine Putri

Prologue

Sortie le 1er octobre 2025

Un prologue spécial en taille surdimensionnée pour le plus grand événement de l'année de DC. Tout depuis DC All In Special #1 a été construit vers ce moment ! Le Time Trapper est en fuite face à la Légion de Darkseid. Filant à travers le temps pour apprendre comment stopper la conquête de Darkseid, il est témoin de la façon dont l'avenir est déjà perdu et le seul espoir de survie repose sur la Justice League ! Le Time Trapper a un plan pour sauver le DCU, mais cela signifie faire une offre impossible à la Ligue...

DC K.O. #1

Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Javi Fernandez

Titre principal

Sortie le 8 octobre 2025

C'est le combat acharné qui mettra fin à toutes les bagarres pour le destin de l'univers DC ! DC K.O. #1 de Scott Snyder et Javi Fernández est là ! Le Cœur d'Apokolips a transformé la Terre en un enfer en prévision du retour de Darkseid ! La fin de l'univers DC est arrivée ! La seule chance pour la Ligue des Justiciers de vaincre Darkseid est de participer à un tournoi mortel, une bataille royale épique et déjantée qui vous surprendra ! Les plus grands héros du monde se battent pour devenir le champion et monter sur le ring contre Darkseid, mais il y a un os… plus vous vous approchez du Cœur d'Apokolips, plus il vous corrompt et vous transforme en quelque chose de dangereux. Quel personnage DC a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout ? Qui est prêt à tout pour gagner, même si cela veut dire éliminer amis et famille ? Vous voulez vous déchaîner ? C'est parti ! L'ÉVÉNEMENT MAJEUR DC 2025 EST ARRIVÉ ! SCOTT SNYDER ET JAVI FERNÁNDEZ VOUS ACCUEILLENT A LA BAGARRE DU SIÈCLE !

Titans #28

Ecrit par John Layman et dessiné par Pete Woods

Tie-in

Sortie le 15 octobre 2025

S'ensuivant les événements bouleversants de DC K.O.! Avant que le cœur d'Apokolips ne transforme la planète en un paysage de désolation, les Titans mènent l'évacuation de la Terre ! Alors que l'équipe se divise pour sauver le plus de personnes possible, de vieux amis et de nouveaux alliés se joignent à la lutte pour sauver l'humanité de l'extinction. La prochaine grande intrigue des Titans commence ici !

Superman #31

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 22 octobre 2025

Superman et ses alliés ont été entraînés dans un jeu dangereux pour capturer le Cœur d'Apokolips, au centre de la Terre. Mais qu'est-ce que le Cœur d'Apokolips ? Et comment ses origines sont-elles liées à Krypton ?! Et pourquoi la Légion de Darkseid ne veut-elle pas que Superman découvre la vérité ?!

The Flash #26

Ecrit par Mark Waid et Christopher Cantwell et dessiné par Vasco Georgiev

Tie-in

Sortie le 22 octobre 2025

Alors que le chaos autour de l'univers DC éclate dans DC K.O., Impulse a une idée pour réctifier le tir : Impulsepoint — un coup terrible qui pourrait tout effacer à moins que Flash ne puisse le rattraper alors qu'ils courent à travers le temps !

Justice League Unlimited #12

Ecrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 22 octobre 2025

Alors que le tournoi commence et que la transformation de la Terre devient de plus en plus sérieuse, un étrange signal est détecté au cœur des ténèbres, au centre de la planète - un appareil Terrifictech ?! Michael Holt doit rassembler une équipe d'élite de la Justice League composée des héros les plus puissants déplacés dans le temps de We Are Yesterday pour percer le mystère - et cette mission est un aller simple. Préparez-vous pour une mission en enfer et retour dans ce lien épique à l'événement DC K.O. !

Sorties du mois de novembre 2025

DC K.O. : Knightfight

Ecrit par Joshua Williamson et est dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 5 novembre 2025

LES SUPERSTARS JOSHUA WILLIAMSON ET DAN MORA TESTENT BATMAN COMME JAMAIS AUPARAVANT ! Vivez l'épopée de Batman lors de l'explosif événement DC K.O. ! Le Chevalier Noir est obligé d'emprunter un chemin différent dans le tournoi pour le Cœur d'Apokolips – un chemin qui a transformé Gotham en une arène mortelle où Batman doit affronter les Batmen du futur ! Qui sont ces Batmen ? Restez à l'écoute pour le découvrir ! Préparez-vous pour le plus grand combat de la vie de Batman dans cette mini-série crossover extravagante !

Justice League Red #4

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Clayton Henry

Tie-in.

Sortie le 19 novembre 2025

La confrontation avec Red Tornado ne peut plus attendre : Cyborg, Power Girl, le Green Lantern Simon Baz et Red Canary ont participé à trop de missions où ils ne disposaient pas de toutes les informations. Mais Reddy est également prêt : ses sacrifices ont porté leurs fruits, et il connaît la variable qu’il faut éliminer pour empêcher la Terre d’être refaite à l’image d’Apokolips. Mais il n’y a pas assez de puissance de calcul dans la galaxie pour prédire ce qui se passera lorsque JLR ira après Black Adam !

DC K.O. #2

Ecrit par Joshua Williamson et Scott Snyder et dessiné par Javi Fernandez et Xermanico

Titre principal

Sortie le 26 novembre 2025

Le tournoi bat son plein. Des héros sont tombés. Darkseid est proche. Les 32 champions ont été choisis, et maintenant ils doivent s'affronter pour gagner le Cœur d'Apokolips. Le premier défi ? Combattre dans une arène mortelle pour acquérir de nouvelles armes de guerre. Les plus grands pouvoirs de l'univers DC sont en jeu, et celui qui les détiendra passera au niveau suivant. Superman doute que la Justice League fasse ce qu'il faut, mais d'autres n'ont aucun scrupule à tuer pour obtenir ce qu'ils veulent…

Superman #32

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Eddy Barrows

Tie-in

Sortie le 26 novembre 2025

Lex Luthor est de retour ! Mais comment s'est-il retrouvé dans ce tournoi mortel ? Superman et Lex parviendront-ils à collaborer pour percer le mystère du Cœur d'Apokolips et trouver un moyen de l'arrêter ? Et qui protégera Metropolis, transformée en un brasier incandescent ?

The Flash #27

Ecrit par Mark Waid et Christopher Cantwell et dessiné par Vasco Georgiev

Tie-in

Sortie le 26 novembre 2025

La course-poursuite temporelle des bolides continue ! Après la décision choquante d'Impulse, Flash parcourt le flux temporel à toute vitesse avant que les actions irrationnelles d'Impulse ne condamnent l'univers DC. Mais quelqu'un est juste un pas derrière les bolides. Et pendant ce temps, Flash et Impulse se dirigent droit vers une surprenante rencontre !

Justice League: Unlimited #13

Ecrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 26 novembre 2025

LES TERRIFIC TEN LANCÉS DANS UNE MISSION MORTELLE ! La Terre s'ouvre pour engloutir la Justice League Unlimited ! Des Paradémons envahissent la Tour de Guet ! Le Time Trapper gît à l'agonie aux pieds de Metamorpho ? Chacun de ces événements est catastrophique, mais les trois simultanément ? L'Apocalypse est-elle imminente ?

Sorties du mois de décembre 2025

DC K.O. Knightfight #2

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 3 décembre 2025

BATMAN CONTRE BATMAN POUR L'ÂME DE GOTHAM CITY ! Le décor est planté : Bruce Wayne doit affronter une horde de futurs Batman ! Chaque ancien Robin a façonné Gotham City selon sa propre vision de la justice, et si Bruce parvient à vaincre Dick Grayson, il devra se mesurer au plus sombre d'entre eux. Survivra-t-il aux aspects les plus violents de son héritage ? Ou le plus grand échec de Batman le détruira-t-il, lui et la ville qu'il a juré de protéger ? C'est un combat au sens propre du terme pour le masque – et pour le destin de l'univers DC – que le duo créatif de choc, Joshua Williamson et Dan Mora, nous offre dans une aventure explosive !

Superman Vs Captain Atom #1

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Sean Izaakse

Tie-in

Sortie le 3 décembre 2025

DC K.O. TOUT LE MOIS DES COMBATS : ROUND 1 SUR 8 ! Un combat tellement explosif que vous ne voudrez pas le manquer !

Aquaman #12

Ecrit par Jeremy Adams et dessiné par John Timms

Tie-in

Sortie le 10 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 2 SUR 8 ! Les amis deviennent des ennemis dans une bataille aux conséquences cataclysmiques.

Wonder Woman vs Lobo #1

Ecrit par Joelle Jones et dessiné par Jason Howard et Cary Nord

Tie-in

Sortie le 10 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 3 SUR 8 ! Assistez au combat ultime alors que deux poids lourds s'affrontent pour la couronne !

Titans #30

Ecrit par John Layman et dessiné par Pete Woods et Bruno Abdias

Tie-in

Sortie le 17 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 4 SUR 8 ! Installez-vous confortablement au bord du ring et préparez-vous à un déchaînement de K.O. !

Harley Quinn vs Zatanna #1

Ecrit par Leah Williams et dessiné par Mirka Andolfo

Tie-in

Sortie le 17 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 5 SUR 8 ! C'est le chaos total alors qu'Harley Quinn affronte un adversaire surprise !

The Flash #28

Ecrit par Mark Waid et Christopher Cantwell et dessiné par Vasco Georgiev

Tie-in

Sortie le 24 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 6 SUR 8 ! C'est le combat que vous n'aviez pas vu venir !

Superman #33

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Hayden Sherman

Tie-in

Sortie le 24 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 7 SUR 8 ! Un combat auquel vous ne vous attendiez pas et que vous allez mourir d'envie de voir !

DC K.O : Red Hood vs Joker #1

Ecrit par Scott Snyder et Joshua Williamson et dessiné par Dustin Nguyen et Giuseppe Camuncoli

Tie-in

Sortie le 24 décembre 2025

DC K.O. LE MOIS DU ALL FIGHT : ROUND 8 SUR 8 ! Assistez au combat ultime alors que deux poids lourds s'affrontent pour la couronne ! Bienvenue dans le combat le plus impitoyable de tout DC K.O. Cette fois, c'est personnel !

Justice League #14

Ecrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 24 décembre 2025

LA CHUTE DE MR. TERRIFIC ! Alors que nos héros, déplacés dans le temps, luttent pour leur survie face à la puissance colossale du démon Neron, Mr. Terrific plonge dans le vide spatial ! Mais cette fois, c'est de son propre chef… Michael Holt parviendra-t-il à s'allier avec l'agent renégat de la Justice League Red pour se libérer de toute émotion et calculer froidement le destin de l'humanité ? Préparez vos mouchoirs, car ce numéro risque de vous briser le cœur !

Sorties du mois de janvier 2026

DC K.O. Knightfight #3

Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora

Tie-in

Sortie le 7 janvier 2026

Les auteurs de renom Joshua Williamson et Dan Mora nous offrent un nouveau chapitre palpitant des aventures de Batman dans DC K.O., nous confrontant au plus grand défi jamais relevé par le Chevalier Noir. Jason Todd est Batman. Tim Drake est Batman. Et pour mener à bien sa mission, Bruce Wayne devra les affronter tous les deux. Les anciens Robins ne se laisseront pas faire, et Batman devra déployer toute sa puissance – et même plus – pour les vaincre.

Batman a-t-il le courage de vaincre ses deux protégés, ou les élèves sont-ils devenus les maîtres ?

DC K.O. #3

Ecrit par Scott Snyder et Joshua Williamson et dessiné par Xermanico et Javier Fernandez

Titre principal

Sortie le 14 janvier 2026

Les huit finalistes sont toujours là – et le chaos va se déchaîner ! C'est l'heure du combat en équipe ! Alors que le Tournoi Omega touche à sa fin, les huit derniers combattants sont soumis à l'épreuve ultime : un séjour de plusieurs décennies dans leur propre enfer personnel ! Les émotions sont fortes tandis que les héros flanchent, que les vilains jubilent et que le Cœur d'Apokolips convoite son nouveau Roi Omega. Au final, seuls les quatre derniers survivront…

Aquaman #13

Ecrit par Jeremy Adams et dessiné par Daniel Bayliss

Tie-in

Sortie le 14 janvier 2026

LA REINE MERA SE LEVE ! Tandis qu'Arthur poursuit son combat acharné lors du grand événement DC K.O., le royaume caché d'Atlantis refait surface ! Mais tout n'est pas rose, et la reine Mera se retrouve face à face avec l'ennemi le plus redoutable jamais vu et qui s'attaque à son royaume ! Nouvelles menaces, nouveaux rebondissements, une quête du trône de Kahndaq et le retour de Black Manta !