[Sorties Comics] Vendredi 23 janvier

Les sorties du jour
Army Of Darkness Vs. The Monsters
Crisis on Infinite Earths (1985) partie 1
-
Un grand classique qui a fait passer DC (et l'industrie des comics au sens large) dans une autre dimension. Par contre, c'est plus le rayonnement et les conséquences qui sont à retenir. Pas forcément le contenu en lui-même.
-
Crisis on Infinite Earths est une saga fondamentale, ambitieuse et marquante, plus impressionnante par son impact historique que par sa fluidité de lecture actuelle. C’est un monument du comics, parfois exigeant, mais incontournable pour les fans DC.
-
LE monument du comics. Pas toujours facile d'accès, mais qui reste une référence absolue pour l'aspect éditorial, le dessin de Pérez et tout ce que ça a pu apporter à l'univers DC.
Geiger Tome 3
-
Geiger revient pour un toime plutôt riche en révélations. On découvre de nouveaux personnages, des infos sur le passé de Geiger et on a le retour de Junkyard Joe. Il se passe énormément de choses et on a un gros affrontement contre le nouveau roi. Johns continue de faire du très bon travail sur cette série et Gary Frank aussi reste au top, même s'il est assisté ou remplacé parfois.
-
Geiger et ses acolytes continuent leur périple dans les terres dévatées, et c'est toujours un pur régal à lire. Même si l'intrigue générale semble parfois manquer un peu de direction, la qualité de l'écriture et du dessin rattrape toujours le coup. L'une des séries les plus constantes en termes de qualité.
Justice League Unlimited tome 3
-
Petit tome qui fait la transition entre le crossover du tome précédent et l'event DC K.O. qui commencera en mars. On gère les conséquences du premier et on ramène le Time Trapper, présent dans la série Superman, pour nous en dévoiler plus sur les événements qui vont arriver. On voit que Mark Waid et Joshua Williamson se parlent et ça fait plaisir d'avoir une cohérence, allant même jusqu'à avoir des pages en commun pour situer les deux séries entre elles. A la partie graphique, on a Dan Mora et Carmine DiGiandomenico, donc c'est top.
-
Un troisième volume plus court, mais bien écrit qui sert de prélude à DC K.O. On sent la cohérence très appréciable entre les titres DC en ce moment, notamment avec Superman Dark Prophecy qui rappelle les grandes heures de la période Infinite Crisis. On retrouve un Mark Waid inspiré qui arrive à gérer le casting des différents super-héros. L’action s’enchaîne bien et c’est toujours très bien dessiné par Dan Mora et Carmine Di Giandomenico. Le One-Shot dark tomorrow est moins intéressant à suivre malgré l’équipe et on se demande où l’histoire veut aller.
Superman Unlimited tome 1
-
Est-ce qu'il y avait besoin de lancer une nouvelle série Superman ? Pas forcément. Mais DC Comics l'a offerte à Dan Slott et le résultat est plutôt mitigé. Le premier numéro met en place ce qui va faire la différence sur la série, mais les numéros 2 à 4 sont vraiment passables avant de revenir à un petit arc en 2 parties plus intéressant. Grpahiquement, on a Rafael Albiquerque qui signe un travail convenable sans nous époustoufler.
-
Du Superman par Slott et Albuquerque, c'est forcément attrayant. Le synopsis est assez particulier mais il a le mérite de créer la surprise. On s'attendait à mieux vu les auteurs mais cela reste une bonne lecture.
-
Cette série est plutôt agréable à lire, mais elle tombe un peu au mauvais moment selon moi. L'histoire aurait gagné à être intégrée comme un run dans la série principale. Parce que là, on se retrouve avec une nouvelle série, et qu'elle amène de grands changements pas forcément bien répercutés dans le reste de l'univers DC. Mais ça reste une bonne lecture à lire indépendamment du reste, avec des choses intéressantes pour la suite.
-
DC a surfé sur le film et son "été Superman" avec une nouvelle série qui voit l'arrivée de Dan Slott chez l'éditeur. Il y a des idées intéressantes et le dessin d'Albuquerque est de qualité. Ce n'est pas une série qui laissera son empreinte, mais ça reste une lecture agréable.
Transformers Tome 4
-
Très bonne conclusion du passage de Daniel Warren Johnson. Il termine son passage sur la série en concluant ses intrigues, avec des surprises sur le destin de certains personnages. Les différentes scènes s'enchaînent bien sur les nombreux personnages et Megatron en impose comme grand antagoniste. Il est dommage que Daniel ne soit pas revenu au dessin, mais Jorge Corona aura réussi à reprendre l’univers graphique de la licence pour proposer un style sale aux Transformers.