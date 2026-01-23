[Sorties Comics] Vendredi 23 janvier

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

Army Of Darkness Vs. The Monsters (Pas de note) - Reflexions 23/01/2026 -- Reflexions Dracula s'empare du Necronomicon pour plonger New York dans les ténèbres. Mais Ash n'a pas dit son dernier mot, et il s'allie avec la fille de ce dernier, Eva, et le monstre de Frankenstein pour affronter le comte Dracula et son armée de vampires, de loups-garous et de momies. Ce dernier tome de la première série Army of Darkness, qui sert de prologue à l'album "Ash VS. Marvel Zombies", se termine sur le double épisode "la mort d'Ash" ! Tout un programme ! 18 €

Crisis on Infinite Earths (1985) partie 1 (3 notes) - Urban Comics 23/01/2026 -- Urban Comics L'Anti-Monitor, un être cosmique aussi puissant que malfaisant, lance une vague d'antimatière à travers le Multivers. Des dimensions entières sont englouties tandis que leurs habitants se retrouvent impuissants à s'y opposer. Le Monitor, double-positif de cet assaillant, rassemble alors des héros et vilains des Terres survivantes et les envoient à différentes périodes de l'histoire pour empêcher la catastrophe à venir. Contenu vo : Swamp Thing #39; Batman #389-391; Detective Comics #555-558; Justice League of America #244; Green Lantern #194; Wonder Woman #327; DC Comics Presents #78; Infinity, Inc. #18-19; The Fury of Firestorm #41; All-Star Squadron #50-52; Crisis on Infinite Earths #1-4; The Losers Special #1 36 €

Geiger Tome 3 (2 notes) - Urban Comics 23/01/2026 -- Urban Comics Le périple de Tarik Geiger, flanqué de son chien à deux têtes Barney et de Nate le Chevalier nucléaire, le conduit jusqu'à une communauté cachée qui tente de survivre dans les terres désolées d'une Amérique ravagée. Mais les anciens compagnons d'armes de Nate et leur redoutable meneur, le Nouveau Roi, sont bien décidés à débusquer l'Homme qui brille coûte que coûte. Pour sauver l'Eden qu'il vient de trouver, Geiger devra laisser libre cours à sa rage... et changer à tout jamais. Contenu vo : Geiger #7-15 22.5 €

Justice League Unlimited tome 3 (2 notes) - Urban Comics 23/01/2026 -- Urban Comics Tandis que l'énergie Oméga se répand dans l'espace-temps, des voyageurs temporels venus des quatre coins de l'Univers DC disparaissent mystérieusement. La vérité qui entoure ce mystère pourrait être plus dangereuse que tout ce que la Ligue de Justice pourrait imaginer ! Superman, Batman, Wonder Woman et tous les héros parviendront-ils à résoudre le mystère à temps, ou est-il déjà trop tard ? Contenu VO : Justice League Unlimited #9-11, Justice League: Dark Tomorrow Special #1 17 €

Superman Unlimited tome 1 (4 notes) - Urban Comics 23/01/2026 -- Urban Comics Lorsqu'un astéroïde de la taille de Metropolis fonce droit sur la Terre, c'est à Superman qu'il incombe d'éviter la catastrophe. Mais au coeur de cette menace cosmique se cache un danger plus sombre encore, prêt à bouleverser le monde à jamais... et son pouvoir brille d'un éclat vert. L'Homme d'Acier a toujours considéré sa planète d'adoption comme son foyer, mais face à l'arrivée d'une telle quantité de kryptonite, il se pourrait qu'il n'y soit plus en sécurité... Contenu vo : Superman Unlimited #1-6 18.5 €

Transformers Tome 4 (1 note) - Urban Comics 23/01/2026 -- Urban Comics Mal dirigés jusque-là, les Decepticons ont enfin retrouvé le leader dont ils avaient désespérément besoin : Mégatron ! Face à lui, les Autobots s'en remettent à leur chef, Optimus Prime, le seul qui semble en mesure de l'arrêter. La guerre entre Autobots et Decepticons n'a cessé de s'intensifier, et aujourd'hui il n'y a plus de retour en arrière possible, car l'affrontement ultime approche. Lequel d'Optimus ou de Mégatron restera debout ? Et lequel s'effondrera ? Contenu vo : Transformers #19-24 18.5 €

Transformers Tome 4 (variante) (Pas de note) - Urban Comics 23/01/2026 -- Urban Comics Mal dirigés jusque-là, les Decepticons ont enfin retrouvé le leader dont ils avaient désespérément besoin : Mégatron ! Face à lui, les Autobots s'en remettent à leur chef, Optimus Prime, le seul qui semble en mesure de l'arrêter. La guerre entre Autobots et Decepticons n'a cessé de s'intensifier, et aujourd'hui il n'y a plus de retour en arrière possible, car l'affrontement ultime approche. Lequel d'Optimus ou de Mégatron restera debout ? Et lequel s'effondrera ? Contenu vo : Transformers #19-24 20.5 €