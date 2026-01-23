  1. Accueil
[Sorties Comics] Vendredi 23 janvier

23/01/2026
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Les sorties du jour

Army Of Darkness Vs. The Monsters
23/01/2026 -
(Pas de note)
- Reflexions
Dracula s'empare du Necronomicon pour plonger New York dans les ténèbres. Mais Ash n'a pas dit son dernier mot, et il s'allie avec la fille de ce dernier, Eva, et le monstre de Frankenstein pour affronter le comte Dracula et son armée de vampires, de loups-garous et de momies. Ce dernier tome de la première série Army of Darkness, qui sert de prologue à l'album "Ash VS. Marvel Zombies", se termine sur le double épisode "la mort d'Ash" ! Tout un programme !
18 €
Army Of Darkness Vs. The Monsters
Crisis on Infinite Earths (1985) partie 1
23/01/2026 -
(3 notes)
- Urban Comics
L'Anti-Monitor, un être cosmique aussi puissant que malfaisant, lance une vague d'antimatière à travers le Multivers. Des dimensions entières sont englouties tandis que leurs habitants se retrouvent impuissants à s'y opposer. Le Monitor, double-positif de cet assaillant, rassemble alors des héros et vilains des Terres survivantes et les envoient à différentes périodes de l'histoire pour empêcher la catastrophe à venir. Contenu vo : Swamp Thing #39; Batman #389-391; Detective Comics #555-558; Justice League of America #244; Green Lantern #194; Wonder Woman #327; DC Comics Presents #78; Infinity, Inc. #18-19; The Fury of Firestorm #41; All-Star Squadron #50-52; Crisis on Infinite Earths #1-4; The Losers Special #1
36 €
Crisis on Infinite Earths (1985) partie 1
  • Jeff
    Un grand classique qui a fait passer DC (et l'industrie des comics au sens large) dans une autre dimension. Par contre, c'est plus le rayonnement et les conséquences qui sont à retenir. Pas forcément le contenu en lui-même.
  • Alemxis
    Crisis on Infinite Earths est une saga fondamentale, ambitieuse et marquante, plus impressionnante par son impact historique que par sa fluidité de lecture actuelle. C’est un monument du comics, parfois exigeant, mais incontournable pour les fans DC.
  • Julien
    LE monument du comics. Pas toujours facile d'accès, mais qui reste une référence absolue pour l'aspect éditorial, le dessin de Pérez et tout ce que ça a pu apporter à l'univers DC.
Geiger Tome 3
23/01/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Le périple de Tarik Geiger, flanqué de son chien à deux têtes Barney et de Nate le Chevalier nucléaire, le conduit jusqu'à une communauté cachée qui tente de survivre dans les terres désolées d'une Amérique ravagée. Mais les anciens compagnons d'armes de Nate et leur redoutable meneur, le Nouveau Roi, sont bien décidés à débusquer l'Homme qui brille coûte que coûte. Pour sauver l'Eden qu'il vient de trouver, Geiger devra laisser libre cours à sa rage... et changer à tout jamais. Contenu vo : Geiger #7-15
22.5 €
Geiger Tome 3
  • BartAllen
    Geiger revient pour un toime plutôt riche en révélations. On découvre de nouveaux personnages, des infos sur le passé de Geiger et on a le retour de Junkyard Joe. Il se passe énormément de choses et on a un gros affrontement contre le nouveau roi. Johns continue de faire du très bon travail sur cette série et Gary Frank aussi reste au top, même s'il est assisté ou remplacé parfois.
  • Julien
    Geiger et ses acolytes continuent leur périple dans les terres dévatées, et c'est toujours un pur régal à lire. Même si l'intrigue générale semble parfois manquer un peu de direction, la qualité de l'écriture et du dessin rattrape toujours le coup. L'une des séries les plus constantes en termes de qualité.
Justice League Unlimited tome 3
23/01/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Tandis que l'énergie Oméga se répand dans l'espace-temps, des voyageurs temporels venus des quatre coins de l'Univers DC disparaissent mystérieusement. La vérité qui entoure ce mystère pourrait être plus dangereuse que tout ce que la Ligue de Justice pourrait imaginer ! Superman, Batman, Wonder Woman et tous les héros parviendront-ils à résoudre le mystère à temps, ou est-il déjà trop tard ? Contenu VO : Justice League Unlimited #9-11, Justice League: Dark Tomorrow Special #1
17 €
Justice League Unlimited tome 3
  • BartAllen
    Petit tome qui fait la transition entre le crossover du tome précédent et l'event DC K.O. qui commencera en mars. On gère les conséquences du premier et on ramène le Time Trapper, présent dans la série Superman, pour nous en dévoiler plus sur les événements qui vont arriver. On voit que Mark Waid et Joshua Williamson se parlent et ça fait plaisir d'avoir une cohérence, allant même jusqu'à avoir des pages en commun pour situer les deux séries entre elles. A la partie graphique, on a Dan Mora et Carmine DiGiandomenico, donc c'est top.
  • Uraphire
    Un troisième volume plus court, mais bien écrit qui sert de prélude à DC K.O. On sent la cohérence très appréciable entre les titres DC en ce moment, notamment avec Superman Dark Prophecy qui rappelle les grandes heures de la période Infinite Crisis. On retrouve un Mark Waid inspiré qui arrive à gérer le casting des différents super-héros. L’action s’enchaîne bien et c’est toujours très bien dessiné par Dan Mora et Carmine Di Giandomenico. Le One-Shot dark tomorrow est moins intéressant à suivre malgré l’équipe et on se demande où l’histoire veut aller.
Superman Unlimited tome 1
23/01/2026 -
(4 notes)
- Urban Comics
Lorsqu'un astéroïde de la taille de Metropolis fonce droit sur la Terre, c'est à Superman qu'il incombe d'éviter la catastrophe. Mais au coeur de cette menace cosmique se cache un danger plus sombre encore, prêt à bouleverser le monde à jamais... et son pouvoir brille d'un éclat vert. L'Homme d'Acier a toujours considéré sa planète d'adoption comme son foyer, mais face à l'arrivée d'une telle quantité de kryptonite, il se pourrait qu'il n'y soit plus en sécurité... Contenu vo : Superman Unlimited #1-6
18.5 €
Superman Unlimited tome 1
  • BartAllen
    Est-ce qu'il y avait besoin de lancer une nouvelle série Superman ? Pas forcément. Mais DC Comics l'a offerte à Dan Slott et le résultat est plutôt mitigé. Le premier numéro met en place ce qui va faire la différence sur la série, mais les numéros 2 à 4 sont vraiment passables avant de revenir à un petit arc en 2 parties plus intéressant. Grpahiquement, on a Rafael Albiquerque qui signe un travail convenable sans nous époustoufler.
  • Jeff
    Du Superman par Slott et Albuquerque, c'est forcément attrayant. Le synopsis est assez particulier mais il a le mérite de créer la surprise. On s'attendait à mieux vu les auteurs mais cela reste une bonne lecture.
  • Adrien L.
    Cette série est plutôt agréable à lire, mais elle tombe un peu au mauvais moment selon moi. L'histoire aurait gagné à être intégrée comme un run dans la série principale. Parce que là, on se retrouve avec une nouvelle série, et qu'elle amène de grands changements pas forcément bien répercutés dans le reste de l'univers DC. Mais ça reste une bonne lecture à lire indépendamment du reste, avec des choses intéressantes pour la suite.
  • Julien
    DC a surfé sur le film et son "été Superman" avec une nouvelle série qui voit l'arrivée de Dan Slott chez l'éditeur. Il y a des idées intéressantes et le dessin d'Albuquerque est de qualité. Ce n'est pas une série qui laissera son empreinte, mais ça reste une lecture agréable.
Transformers Tome 4
23/01/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Mal dirigés jusque-là, les Decepticons ont enfin retrouvé le leader dont ils avaient désespérément besoin : Mégatron ! Face à lui, les Autobots s'en remettent à leur chef, Optimus Prime, le seul qui semble en mesure de l'arrêter. La guerre entre Autobots et Decepticons n'a cessé de s'intensifier, et aujourd'hui il n'y a plus de retour en arrière possible, car l'affrontement ultime approche. Lequel d'Optimus ou de Mégatron restera debout ? Et lequel s'effondrera ? Contenu vo : Transformers #19-24
18.5 €
Transformers Tome 4
  • Uraphire
    Très bonne conclusion du passage de Daniel Warren Johnson. Il termine son passage sur la série en concluant ses intrigues, avec des surprises sur le destin de certains personnages. Les différentes scènes s'enchaînent bien sur les nombreux personnages et Megatron en impose comme grand antagoniste. Il est dommage que Daniel ne soit pas revenu au dessin, mais Jorge Corona aura réussi à reprendre l’univers graphique de la licence pour proposer un style sale aux Transformers.
Transformers Tome 4 (variante)
23/01/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Mal dirigés jusque-là, les Decepticons ont enfin retrouvé le leader dont ils avaient désespérément besoin : Mégatron ! Face à lui, les Autobots s'en remettent à leur chef, Optimus Prime, le seul qui semble en mesure de l'arrêter. La guerre entre Autobots et Decepticons n'a cessé de s'intensifier, et aujourd'hui il n'y a plus de retour en arrière possible, car l'affrontement ultime approche. Lequel d'Optimus ou de Mégatron restera debout ? Et lequel s'effondrera ? Contenu vo : Transformers #19-24
20.5 €
Transformers Tome 4 (variante)
Sonic the Hedgehog Tome 1 - Nouveau départ !
23/01/2026 -
(Pas de note)
- Vestron
Le Dr. Eggman est hors-jeu? mais la paix est encore loin d'être gagnée ! Partout dans le monde, des robots hors de contrôle s'en prennent aux villages. Sonic fonce en première ligne, mais il ne pourra pas tout faire seul. Tails, Knuckles, Amy et même de nouveaux alliés inattendus vont devoir se serrer les coudes. Le début de la grande série signée Ian Flynn propulse l'éclair bleu emblématique de SEGA dans une aventure explosive, pleine d'action, d'amitié et de rebondissements. Vitesse, esprit d'équipe et loopings garantis : Sonic n'a pas fini de faire des étincelles !
16.95 €
Sonic the Hedgehog Tome 1 - Nouveau départ !

