[VF] Sorties comics de février 2026

Toutes les sorties comics du mois
Vous pouvez retrouver toutes les sorties comics dans notre calendrier. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple : si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Les sorties du mois
04 février 2026
C'est où, le plus loin d'ici ? - Tome 3
04/02/2026 -- Casterman
Fin du 1er cycle de cette série post-apocalyptique entre Walking Dead, Twin Peaks et Sa Majesté des Mouches ! Au fil des rencontres et des dangers qui ponctuent son voyage, Sid parvient enfin à trouver La Ville. Elle existe bel et bien ! Sur place, elle va comprendre ce qui lui arrive, quel est ce mal étrange qui fait gonfler son ventre, pourquoi elle est à part et comment fonctionne la société dans laquelle elle évolue. Ce 3ᵉ volume qui conclut le 1er cycle de la série nous rappelle toujours et encore qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches !
SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE
04/02/2026 -- Panini Comics
Matt Groom, Kyle Higgins, Luciano Vecchio, James Towe Dans chaque réalité se trouve un Spider-Man, relié à ses variants grâce à la Toile de la Vie et du Destin, ainsi qu’un Venom, connecté à ses semblables via l’intelligence collective de la Ruche. Et à présent, la confrontation entre le Cœur de Toile et la Ruche semble inéluctable. (Contient les épisodes US Web of Spider-Verse: New Blood (2025) 1, Web of Venomverse: Fresh Brains (2025) 1 et Spider-Verse Vs Venomverse (2025) 1-5, inédits)
SPIDER-MAN & WOLVERINE T01
04/02/2026 -- Panini Comics
Marc Guggenheim, Kaare Andrews Wolverine fait appel à son ami Spider-Man. Mais lorsque les deux héros se retrouvent face à l’alliance inattendue de leurs ennemis respectifs, Omega Red et Kraven le Chasseur, ils comprennent qu’ils viennent de plonger tête baissée dans un piège soigneusement orchestré… (Contient les épisodes US Spider-Man & Wolverine (2025) 1-5, inédits)
IMPERIAL 2 (sur 2)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits)
IMPERIAL 2 (sur 2, Collector)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 9
04/02/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 9 (Collector)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 9 (Signée)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits)
MARVEL WORLD 4
04/02/2026 -- Panini Comics
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz… Les Avengers rejoignent Fatalis face au terrifiant Dormammu et les héros les plus puissants de la Terre se demandent s’ils ne sont pas devenus les vilains de l’histoire… Pendant ce temps, Spider-Man s’apprête à en découdre avec le Super-Bouffon et Thor est confronté à sa mortalité. (Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 5, Avengers (2023) 27, Iron Man (2024) 7-9, Amazing Spider-Man (2025) 5-6 et Immortal Thor (2023) 24, inédits)
MARVEL WORLD 4 (Collector)
04/02/2026 -- Panini Comics
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz… Les Avengers rejoignent Fatalis face au terrifiant Dormammu et les héros les plus puissants de la Terre se demandent s’ils ne sont pas devenus les vilains de l’histoire… Pendant ce temps, Spider-Man s’apprête à en découdre avec le Super-Bouffon et Thor est confronté à sa mortalité. (Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 5, Avengers (2023) 27, Iron Man (2024) 7-9, Amazing Spider-Man (2025) 5-6 et Immortal Thor (2023) 24, inédits)
DOOM WORLD 4 (sur 8)
04/02/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits)
DOOM WORLD 4 (sur 8, Collector)
04/02/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits)
X-MEN 27
04/02/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Scott Summers doit assumer ses choix en tant que chef des X-Men. Malicia et son équipe participent à la Fête de l’Amitié. Wolverine renoue avec sa mère. Magie et Mirage doivent demander de l’aide. Gabby Kinney retrouve sa sœur Laura alors qu’au Japon, Kwannon poursuit un mystérieux assassin. Omega Red retourne dans son village natal et le Fauve traverse une crise d’identité. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 18, X-Men (2024) 20, Magik (2024) 7, Wolverine (2024) 12, Psylocke (2024) 10, Laura Kinney: Wolverine (2024) 9, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (I) et X-Men: Demons and Death (2025) 1 (II), inédits)
X-MEN 27 (Collector)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Scott Summers doit assumer ses choix en tant que chef des X-Men. Malicia et son équipe participent à la Fête de l’Amitié. Wolverine renoue avec sa mère. Magie et Mirage doivent demander de l’aide. Gabby Kinney retrouve sa sœur Laura alors qu’au Japon, Kwannon poursuit un mystérieux assassin. Omega Red retourne dans son village natal et le Fauve traverse une crise d’identité. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 18, X-Men (2024) 20, Magik (2024) 7, Wolverine (2024) 12, Psylocke (2024) 10, Laura Kinney: Wolverine (2024) 9, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (I) et X-Men: Demons and Death (2025) 1 (II), inédits)
X-MEN 28
04/02/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Eve Ewing, David Marquez, Netho Diaz… Deadpool et Outlaw traquent un mutant à la Nouvelle-Orléans. Alors que Cyclope passe la nuit en garde à vue, les plus jeunes X-Men se vengent des Parvenus. Kitty Pryde a disparu et seuls ses étudiants peuvent la retrouver. Jean Grey doit sauver sa sœur et Tornade tente d’empêcher un dieu d’exterminer notre univers. Magie veut sauver Cal mais se méfie de la Société de l’Aube Éternelle. (Contient les épisodes US Exceptional X-Men (2024) 12, X-Men (2024) 21, Uncanny X-Men (2024) 19, Magik (2025) 8, Phoenix (2024) 14, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (II) et Storm (2024) 11, inédits)
X-MEN 28 (Collector)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Eve Ewing, David Marquez, Netho Diaz… Deadpool et Outlaw traquent un mutant à la Nouvelle-Orléans. Alors que Cyclope passe la nuit en garde à vue, les plus jeunes X-Men se vengent des Parvenus. Kitty Pryde a disparu et seuls ses étudiants peuvent la retrouver. Jean Grey doit sauver sa sœur et Tornade tente d’empêcher un dieu d’exterminer notre univers. Magie veut sauver Cal mais se méfie de la Société de l’Aube Éternelle. (Contient les épisodes US Exceptional X-Men (2024) 12, X-Men (2024) 21, Uncanny X-Men (2024) 19, Magik (2025) 8, Phoenix (2024) 14, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (II) et Storm (2024) 11, inédits)
ROM T03 (sur 3)
04/02/2026 -- Panini Comics
Bill Mantlo, Sal Buscema, Steve Ditko À la suite de la destruction de la ville de Clairton, Rom et Lumina alertent la population mondiale de la menace des Spectres Noirs. Sur ordre du président des États-Unis, la guerre totale contre ces envahisseurs extraterrestres est déclarée. (Contient les épisodes US Rom (1979) 51-75 et Annual 3-4 et Incredible Hulk (1968) 296, inédits)
IMMORTAL THOR T01
04/02/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Martin Coccolo, Ibraim Roberson, Greg Land Tandis que Thor s’accorde un peu de repos sur Terre, une divinité maléfique toute-puissante fait irruption. Le héros tente de repousser la menace aux côtés de Loki, quand il comprend que l’entité a été envoyée par… un membre de sa famille. (Contient les épisodes US Immortal Thor (2022) 1-10, Roxxon Presents: Thor (2024) 1 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 3-11 et 13)
DOCTEUR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES
04/02/2026 -- Panini Comics
Robbie Thompson, Javier Rodriguez Le Docteur Strange est contacté par Merlin pour combattre l’Oublié, une entité maléfique libérée par l’Empirikul. Stephen Strange rejoint alors un groupe de Sorciers Suprêmes issus de différentes époques afin de contrer la menace. Parmi eux, un Wiccan adulte et le scientifique Isaac Newton… (Contient les épisodes US Doctor Strange (2015) Annual 1 (II) et Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) 1-12, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DOCTOR STRANGE & THE SORCERERS SUPREME 1-2)
X-MEN : L'INTÉGRALE 1999-2000
04/02/2026 -- Panini Comics
Alan Davis, Erik Larsen, Adam Kubert, Roger Cruz… En 1999 et 2000, Alan Davis reste le scénariste des séries majeures des X-Men. Il orchestre notamment le crossover mutant Les Douze, qui est accompagné de la mini-série Astonishing X-Men, signée Howard Mackie et Brandon Peterson. (Contient les épisodes US Astonishing X-Men (1989) 1-3, Uncanny X-Men (1963) 375-377, X-Men (1991) 95-97, X-Men Unlimited (1993) 25, Wolverine (1988) 145-147 et Cable (1993) 75-76, précédemment publiés dans X-MEN EXTRA 23, X-MEN (V1) 47-49, X-MEN SAGA 16 et WOLVERINE 84-86)
AMAZING SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1991
04/02/2026 -- Panini Comics
David Michelinie, Mark Bagley, Erik Larsen, Guang Yap Au cours de l’année 1991, David Michelinie et Erik Larsen poursuivent leur cycle sur la série. Ils font revenir Venom, toujours décidé à massacrer le Tisseur, et nous emmènent jusqu’à l’épisode 350, marqué par la présence d’un super-vilain d’exception : Fatalis ! (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 345-350 et Annual 25, Spectacular Spider-Man (1979) Annual 11 et Web of Spider-Man (1985) Annual 7, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & LARSEN, MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1 et inédits)
X-MEN : L'INTÉGRALE 1991 (II) – NOUVELLE ÉDITION
04/02/2026 -- Panini Comics
Chris Claremont, John Byrne, Andy Kubert, Whilce Portacio… Le Roi d'Ombre lance un assaut décisif sur les X-Men, faisant de l'île de Muir le théâtre d’un affrontement crucial. Toute la galaxie mutante devra se mobiliser pour affronter l’un des adversaires les plus redoutables de Charles Xavier. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 278-283 et Annual 15, X-Factor (1986) 69-70 et Annual 6 et New Warriors Annual 1, nouvelle édition)
ROM T03 (sur 3, panini.fr)
04/02/2026 -- Panini Comics
Bill Mantlo, Sal Buscema, Steve Ditko À la suite de la destruction de la ville de Clairton, Rom et Lumina alertent la population mondiale de la menace des Spectres Noirs. Sur ordre du président des États-Unis, la guerre totale contre ces envahisseurs extraterrestres est déclarée. (Contient les épisodes US Rom (1979) 51-75 et Annual 3-4 et Incredible Hulk (1968) 296, inédits)
CYBERPUNK 2077 : L'INTÉGRALE T01
04/02/2026 -- Panini Comics
Bartosz Sztybor, Cullen Bunn, Miguel Valderrama, Jesus Hervas… Cette première INTÉGRALE dédiée aux comics Cyberpunk 2077 contient trois mini-séries exceptionnelles se déroulant dans l’univers du célèbre jeu vidéo. Une galerie de couvertures variantes et un carnet de croquis présentant du matériel inédit complètent le programme. (Contient les épisodes US Cyberpunk 2077: Trauma Team 1-4, Cyberpunk 2077: You Have My Word 1-4 et Cyberpunk 2077: Blackout 1-4, précédemment publiés dans CYBERPUNK 2077 1-3)
Rick & Morty L'intégrale Tome 4
04/02/2026 -- Hi Comics
Collectionnite et bal du diable pour Morty et Summer ! Beth est kidnappée par des aliens, Summer et Morty doivent trouver des partenaires pour le bal de fin d'année du lycée, mais le clone d'une popstar vient contrarier leurs plans, Morty part donc en croisade contre les Hitler du multivers, et le câble interdimensionnel signe son grand retour... Le génie sociopathe Rick Sanchez embarque son petit-fils pour de nouvelles aventures où rien ni personne ne sera épargné, surtout pas la morale, ni le peu de dignité qu'il reste à Jerry ! Retrouvez également la mini-série Pocket Mortys, dans laquelle un variant de Rick cherche à capturer tous les Morty du multivers afin de les faire combattre les uns contre les autres dans des affrontements pour la gloire et la taille de leur pénis. Notre Morty trouvera-t-il en lui les ressources pour libérer les siens de son grand-père pervers ? Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. - Nouvelle intégrale de Rick & Morty qui réunit l'équivalent du Tome 6 de la première série régulière et le hors-série Pocket Mortys : Soumettez les Tous ! - Pocket Mortys, une parodie drôle et grinçante de Pokémon, qui a donné lieu à une application mobile du même nom et des cartes à jouer ! - Kyle Starks (nommés aux prestigieux Eisner Awards) et Tini Howard viennent s'emparer avec brio de l'univers de Rick & Morty dans des comics qui peuvent être lus par les amateurs de la série comme par ceux qui la découvrent.
05 février 2026
Farmhand T05
05/02/2026 -- Delcourt
Cinquième et ultime tome de cette série horrifique, menée de main de maître par Rob Guillory, le co-créateur de Tony Chu, Détective Cannibale. Jedidiah Jenkins est agriculteur, mais il ne cultive ni le maïs ni le soja. Il cultive en réalité des organes humains prêts à l'emploi et à cicatrisation rapide. Vous avez perdu un doigt ? Besoin d'un nouveau foie ? Il a tout prévu. Malheureusement, au plus profond du sol de la ferme familiale Jenkins, une plante maléfique a également pris racine...
06 février 2026
Batman Le Dernier Halloween
06/02/2026 -- Urban Comics
Gotham City réapprend à craindre Halloween alors qu'un terrible événement menace de détruire la vie de Jim Gordon et met plus à l'épreuve que jamais le travail d'équipe de Batman et Robin. Dans une ville peuplée de menteurs, de justiciers masqués et de criminels... peut-on encore faire confiance à qui que ce soit ? Contenu vo : Batman The Long Halloween Special #1 + Batman The Last Halloween #1-10
Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster)
06/02/2026 -- Urban Comics
Deadpool, le mercenaire provocateur le plus connu de l’univers Marvel, a été engagé pour un travail à Gotham City… mais le Chevalier Noir est sur place, peu enclin à ce que cet inconnu sème le trouble dans sa ville ! Katanas contre batarangs : le duel est lancé ! Découvrez également des team-ups aussi surprenants que réjouissants : Daredevil & Green Arrow, Captain America & Wonder Woman ou encore Krypto & Jeff le Requin Terrestre, et bien plus encore ! Contenu vo : MARVEL/DC - DEADPOOL/BATMAN #1
Green Lantern : Blackest Night (2009)
06/02/2026 -- Urban Comics
Suite à son suicide, le super-criminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ? Contenu vo : Blackest Night #0, 1-4, Green Lantern #43-46, Blackest Night Tales of the Corps #1-3, Green Lantern Corps #39-41, Blackest Night Batman #1-3, Blackest Night Superman #1-3, Adventure Comics #4-5.
Legends (1986) tome 1
06/02/2026 -- Urban Comics
Tyran incontesté de la planète Apokolips, Darkseid est le plus redoutable adversaire que la Ligue de Justice ait dû affronter. Désireux de ternir à jamais la réputation des légendes de la Terre, il envoie ses âmes damnées à l'assaut des grands médias, pour une campagne de calomnies attisant la haine du public à leur endroit. Très vite, le Président des États-Unis déclare hors-la-loi les super-héros. Contenu vo : Legends #1-3, Batman #401, Detective Comics #568, Jack Kirby's Fourth World #2-5, Green Lantern Corps #207, Cosmic Boy #1-2, Justice League of America #258-259, Secret Origins #10, Firestorm #55-56, Booster Gold #13, Blue Beetle #9.
Elric la cite qui reve
06/02/2026 -- Délirium
Ayant quitté la la sublime Imrryr, capitale de son Empire également appelée la Cité qui Rêve, pour découvrir le monde, Elric a été trahi par son cousin Yyrkoon qui s'est emparé de son trône et à soumis sa promise à un terrible sortilège. Ce récit conte la terrible vengeance d'Elric, l'empereur-sorcier armé de Stormbringer, sa terrifiante épée-démon buveuse d'âmes, et est l'un des points d'orgue de son incroyable saga qui figure parmi les plus importantes de toute la littérature de fantasy !
11 février 2026
ALL-NEW VENOM T02
11/02/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Carlos Gomez Lorsque Venom resurgit aux côtés de Sleeper pour faire face à l’alliance inattendue de M.O.D.O.K. et Madame Masque, tous se demandent de qui il s’agit. Jusqu’ici, seul Robbie Robertson a réussi à percer le secret de [SPOILER]… (Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 6-10, inédits)
JE SUIS DEADPOOL – ÉDITION ANNIVERSAIRE 35 ANS
11/02/2026 -- Panini Comics
Wade Wilson est l’un des mercenaires les plus efficaces au monde, mais aussi le plus bavard et le plus cinglé ! Depuis qu'il est passé entre les mains du projet Arme X, il n'a plus toute sa tête mais possède un pouvoir guérisseur infaillible ! Malgré ses méthodes, Deadpool est un type bien. (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 98, Deadpool (1997) 11, 54-55, Cable & Deadpool (2004) 24, 49-50, X-Men Origins: Deadpool (2010) 1, Prelude to Deadpool Corps (2008) 4, Deadpool 1000 (III), Deadpool (2008) 33.1, A+X 8 (II), Deadpool (2013) 27 et Deadpool (2019) 5, précédemment publiés dans DEADPOOL : L'INTÉGRALE 1991-1994 et 1997, MARVEL SELECT : DEADPOOL 6, MARVEL DEADPOOL 6 : LEGENDES VIVANTES, MARVEL DEADPOOL 10 : AVEC DE TELS AMIS, JE SUIS DEADPOOL, MARVEL OMNIBUS : UNCANNY X-FORCE, MARVEL DELUXE : DEADPOOL (NOW!) 3 et 100% MARVEL : DEADPOOL (2020) 1)
JE SUIS DEADPOOL – ÉDITION ANNIVERSAIRE 35 ANS (Collector)
11/02/2026 -- Panini Comics
Wade Wilson est l’un des mercenaires les plus efficaces au monde, mais aussi le plus bavard et le plus cinglé ! Depuis qu'il est passé entre les mains du projet Arme X, il n'a plus toute sa tête mais possède un pouvoir guérisseur infaillible ! Malgré ses méthodes, Deadpool est un type bien. (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 98, Deadpool (1997) 11, 54-55, Cable & Deadpool (2004) 24, 49-50, X-Men Origins: Deadpool (2010) 1, Prelude to Deadpool Corps (2008) 4, Deadpool 1000 (III), Deadpool (2008) 33.1, A+X 8 (II), Deadpool (2013) 27 et Deadpool (2019) 5, précédemment publiés dans DEADPOOL : L'INTÉGRALE 1991-1994 et 1997, MARVEL SELECT : DEADPOOL 6, MARVEL DEADPOOL 6 : LEGENDES VIVANTES, MARVEL DEADPOOL 10 : AVEC DE TELS AMIS, JE SUIS DEADPOOL, MARVEL OMNIBUS : UNCANNY X-FORCE, MARVEL DELUXE : DEADPOOL (NOW!) 3 et 100% MARVEL : DEADPOOL (2020) 1)
CAPTAIN AMERICA PAR ED BRUBAKER T04
11/02/2026 -- Panini Comics
Ed Brubaker, Butch Guice, Luke Ross, Steve McNiven Piégé dans le temps, Steve Rogers finit par retrouver son chemin et il renoue avec les Avengers. Mais une question se pose désormais : qui du premier Captain America ou de Bucky Barnes portera le bouclier ? La situation se complique encore lorsque les médias apprennent la vérité sur le Soldat de l’Hiver et son passé d’assassin… (Contient les épisodes US Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010) 1, Captain America (2005) 602-619 et 615.1, Steve Rogers: Super-Soldier (2010) 1-4 et Captain America (2011) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : CAPTAIN AMERICA 4, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA 7-8, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA (NEW) 1 et MARVEL ICONS HORS SERIE 21)
AMAZING SPIDER-MAN T04
11/02/2026 -- Panini Comics
Zeb Wells, Ed McGuinness, John Romita Jr, Emilio Laiso Spider-Man n’a pas le temps de se remettre de son affrontement contre Benjamin Rabin que, déjà, les ennuis reviennent. Norman Osborn devient quant à lui la cible simultanée de deux redoutables super-vilains, le Dr Octopus et la Reine-Bouffon. Et comme si cela ne suffisait pas, le démon Rek-Rap essaie d’imiter le Tisseur en s’improvisant super-héros dans les rues de New York… (Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2023: Amazing Spider-Man/Venom (I) et Amazing Spider-Man (2022) 27-38, précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 1-7)
WOLVERINE – OLD MAN LOGAN – NOUVELLE ÉDITION
11/02/2026 -- Panini Comics
Mark Millar, Steve McNiven Dans un futur apocalyptique, les X-Men sont morts et les États-Unis sont divisés en territoires contrôlés par les pires super-vilains de la planète. Logan tente de mener une vie tranquille avec sa femme Maureen et leurs enfants. Mais l’argent vient à manquer et le vieil homme n’a d’autre choix que d’accepter une mission à haut risque aux côtés de son ancien ami Hawkeye… (Contient les épisodes US Wolverine (2003) 66-72 et Wolverine: Old Man Logan Giant-Size (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : OLD MAN LOGAN)
FANTASTIC FOUR : FANFARE
11/02/2026 -- Panini Comics
Les plus grands créateurs de l’histoire des Quatre Fantastiques se réunissent pour faire honneur à la première famille Marvel. Découvrez le quotidien bien rempli du quatuor dans une série de récits intemporels inédits. Et, bien sûr, Fatalis jouera les trouble-fêtes… Avec Mark Waid, Jonathan Hickman, Alan Davis, Dan Slott, Tom De Falco, Chip Zdarsky, J. Michael Straczynski, Greg Weisman, Sara Pichelli, Mark Buckingham, Dustin Weaver, Marcos Martin, Ron Frenz, Mike Allred, Daniel Warren Johnson, Cafu et Mark Bagley. (Contient les épisodes US Fantastic Four Fanfare (2025) 1-4)
IRON MAN : L'INTÉGRALE 1983-1984
11/02/2026 -- Panini Comics
Dennis O'Neil, Peter B. Gillis, Luke McDonnell Entre 1983 et 1984, Dennis O'Neil et Luke McDonnell restent aux commandes de la série Iron Man, avec James Rhodes sous l'armure du héros. Et Tony Stark poursuit sa descente aux enfers, alors que leur plus grand ennemi, le Mandarin, se prépare à les anéantir. (Contient les épisodes US Iron Man (1968) 171-182 et Annual 6, précédemment publiés dans LES ICONES DE MARVEL 1, Strange 177-185, Nova 89 et inédits)
CAPTAIN AMERICA PAR ED BRUBAKER T04 (panini.fr)
11/02/2026 -- Panini Comics
Ed Brubaker, Butch Guice, Luke Ross, Steve McNiven Piégé dans le temps, Steve Rogers finit par retrouver son chemin et il renoue avec les Avengers. Mais une question se pose désormais : qui du premier Captain America ou de Bucky Barnes portera le bouclier ? La situation se complique encore lorsque les médias apprennent la vérité sur le Soldat de l’Hiver et son passé d’assassin… (Contient les épisodes US Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010) 1, Captain America (2005) 602-619 et 615.1, Steve Rogers: Super-Soldier (2010) 1-4 et Captain America (2011) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : CAPTAIN AMERICA 4, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA 7-8, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA (NEW) 1 et MARVEL ICONS HORS SERIE 21)
ULTIMATE SPIDER-MAN T10 (sur 11)
11/02/2026 -- Panini Comics
Brian Michael Bendis, Mark Bagley, Stuart Immonen Profitant d’un moment de répit dans son quotidien mouvementé, Peter Parker a une conversation à cœur ouvert avec sa tante May. Mais l’accalmie est de courte durée, car Norman Osborn parvient à s’évader de prison et risque de s’en prendre à ses proches. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2000) 111-122, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 3)
THOR PAR JASON AARON T02 (sur 8)
11/02/2026 -- Panini Comics
Jason Aaron, Esad Ribic, Ron Garney, Nic Klein Après s’être échappé de sa prison, l’Elfe Noir Malekith entreprend de ravager les neufs royaumes. Provoquant une guerre dévastatrice, il massacre ceux qui refusent de lui prêter allégeance et s’en prend même aux êtres de sa propre race. Pour faire face à cette menace, Thor est contraint de réunir les autres royaumes, qui sont cependant loin d’être alliés… (Contient les épisodes US Thor: God of Thunder (2013) 12-25, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE)
SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI T05 (sur 7)
11/02/2026 -- Panini Comics
J. Michael Straczynksi, Mark Brooks, Mike Deodato Jr Charlie Weiderman demande de l’aide à son ancien camarade de classe Peter Parker pour fabriquer un prototype de costume militaire à base de vibranium. Mais lorsqu’un accident provoque la fusion du précieux métal au corps de Charlie, ce dernier perd la raison. Il est incapable de contrôler ses pouvoirs accidentellement acquis et seul Spider-Man semble être en mesure de l’arrêter… (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 515-524, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 3-4)
L'ÈRE D'APOCALYPSE T01 (sur 3)
11/02/2026 -- Panini Comics
David Haller, le fils de Charles Xavier, remonte le temps afin d’éliminer Erik Magnus Lehnsherr avant qu’il ne devienne le puissant Magnéto. Mais sa tentative d’assassinat tourne à la tragédie et la réalité se retrouve totalement modifiée : les X-Men n’ont jamais pu se former et Apocalypse a pris le pouvoir sur Terre ! (Contient les épisodes US X-Men (1991) 38-39 (partiels) et 40-41, Uncanny X-Men (1963) 319 (partiel) et 320-321, Cable (1993) 20, X-Men Alpha (1994) 1, Generation Next (1995) 1, Astonishing X-Men (1995) 1; Gambit & the X-Ternals (1995) 1, Weapon X (1995) 1, Factor X (1995) 1, X-Man (1995) 1, X-Calibre (1995) 1 et Amazing X-Men (1995) 1, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1994-1995 et MARVEL OMNIBUS : X-MEN – L'ÈRE D'APOCALYPSE)
12 février 2026
Night Eaters T02 - Ses petits faucheurs
12/02/2026 -- Delcourt
Milly et Billy connaissent maintenant l'histoire insolite de leur famille et appréhendent peu à peu leurs capacités surnaturelles. Mais un esprit amnésique et sans visage guidée par une étrange poupée hante Milly, une seule question : qui est-elle ? Après la révélation à Milly et Billy Ting de leur véritable nature, les jumeaux ont commencé à explorer leurs pouvoirs. Ils savent maintenant qu'ils font partie d'un monde surnaturel plus vaste et que quelque chose ne va pas, mais alors pas du tout. Tandis qu'Ipo et Keon sont sollicités par la haute société démoniaque, les jumeaux découvrent qu'on ne traite pas avec le monde des esprits impunément...
Rocketeer - Nouvelles aventures T02
12/02/2026 -- Delcourt
Cette série propose des hommages au personnage créé par Dave Stevens par la crème des auteurs de comics, parmi lesquels Bill SIENKIEWICZ, Colin WILSON, Walt SIMONSON, John BYRNE ou encore Adam HUGUES ! Cet album entièrement inédit propose une série d'aventures palpitantes du Rocketeer ! Il rencontre notamment l'aviatrice pionnière Amelia Earhart. Puis doit combattre un Zero japonais dans le Pacifique Sud. Dans un autre récit, le Rocketeer rencontre un aventurier/archéologue vaguement familier. De quoi faire en sorte que Cliff Secord / Le Rocketeer se jette la tête la première dans les ennuis.
Freddie l'Arrangeur
12/02/2026 -- Delcourt
Ce conte horrifique bien déjanté sort de l'esprit tordu de GARTH ENNIS (The Boys) et est magnifiquement dessiné par MIKE PERKINS (Bat-Man : First Knight, Swamp Thing, La Malédiction de Rowans, etc.). "It's Crazy Good !", dixit Stephen King ! Hollywood : les loups-garous, vampires, zombies, extraterrestres, croque-mitaines et toutes sortes de monstres sortent une fois la nuit tombée. Ils ont tous leurs petites manies - comme celles consistant à trucider les gens - et quand ils se retrouvent dans la panade, ils appellent Freddie... pour qu'il leur vienne en aide.
13 février 2026
Fables Nomad tome 10
13/02/2026 -- Urban Comics
Devenue ambassadrice de la seconde chance, Rose Rouge a rassemblé autour d'elle un nouvel ordre de chevalerie et fondé New Camelot, un royaume de lumière et d'espoir. Mais sans le savoir, la jeune femme a également relancé les rouages de l'Histoire. En tant qu'avatar du Roi Arthur, parviendra-t-elle à échapper à sa funeste destinée ? Son affrontement avec sa soeur, Blanche, sonnera-t-il définitivement le glas de Fableville et de ses habitants ? L'avenir se joue maintenant. Contenu vo : Fables #146-150 + 1001 NIGHTS OF SNOWFALL + WEREWOLVES OF THE HEARTLAND
Batman White Knight : Harley Quinn
13/02/2026 -- Urban Comics
Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle. Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6
100 Bullets intégrale volume 4
13/02/2026 -- Urban Comics
La partie d'échecs engagée entre l'Agent Graves et le Trust atteint son apogée. Alors que la majorité des pions ont été évincés du plateau, il est temps pour les cavaliers d'entrer en jeu. Pour les membres du Trust comme pour les ex-Minutemen, il convient néanmoins de cimenter les alliances, consolider les positions et placer les pièces maîtresses dans le viseur. Alors que les Rois manoeuvrent pour se tenir hors d'atteinte et placer leur Reine respective entre eux et l'ennemi, une question occupe tous les esprits : seront-ils encore capables d'élever leur jeu ? Contenu vo : 100 Bullets Deluxe Edition Book 4 (#59-80)
Absolute Batman Tome 2
13/02/2026 -- Urban Comics
Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ? 9 ans après le succès retentissant de BATMAN - LA COUR DES HIBOUX, Scott SNYDER crée à nouveau l'événement en revenant par la grande porte chez DC pour imaginer une version plus brutale et, étonnamment, plus réaliste du protecteur de Gotham. Contenu vo : Absolute Batman #7-14
Absolute Green Lantern tome 1
13/02/2026 -- Urban Comics
Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature... Contenu vo : Absolute Green Lantern #1-6
Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor
13/02/2026 -- Urban Comics
Il a passé sa vie à le mépriser, à combattre ses plans machiavéliques... et pourtant, aujourd'hui Lex Luthor est à l'article de la mort, et Superman va tout faire pour le sauver. Il semblerait qu'un héros ne puisse pas vivre sans son antagoniste. À l'instar de Batman et son Joker, Superman ne peut se résoudre à laisser s'éteindre le riche criminel qui donne un sens à sa lutte contre le mal. Mais l'Homme d'Acier sera-t-il capable de trouver le remède à la maladie de Lex Luthor ? Contenu vo : Contenu : Superman : Last Days of Lex Luthor #1-3
Les Avengers et le Vortex de Vérité
13/02/2026 -- Huginn & Muninn
Que se passe-t-il lorsque les plus puissants héros de la Terre découvrent qui ? et ce qu'ils sont vraiment ? Le scénariste Chip Kidd et l'artiste Michael Cho ont créé une saga vertigineuse et visuellement somptueuse qui emmène les Avengers ? et vous, lecteur ? dans des lieux qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les super-héros, et sur la nature même de l'héroïsme... de la vilenie... et de l'existence. Tout commence par une bataille épique à Asgard, où Loki, le dieu de la malice, s'empare d'une arme au pouvoir inimaginable et rassemble une armée de monstres venus d'autres mondes pour mettre à exécution ses plans maléfiques. Entrent en scène les Avengers ? Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Giant-Man et la Guêpe ? qui affrontent cette horde terrifiante de créatures dans un combat spectaculaire et acharné. Mais une fois la poussière retombée, ce qui semblait être une confrontation classique de bande dessinée se révèle être quelque chose de très, très différent ? et de très, très effrayant. Une découverte qui menace de détruire les Avengers d'une manière que Loki, ou tout autre ennemi, n'a jamais pu accomplir. Car cette fois, l'ennemi est... la Vérité. Ah, et avons-nous mentionné que c'est absolument hilarant ?
18 février 2026
CONAN LE BARBARE T06
18/02/2026 -- Panini Comics
Jim Zub, Fernando Dagnino Les anneaux du dieu serpent Set se resserrent autour de Conan et de ses alliés tandis qu’ils se dirigent vers le royaume de Stygie… Ils feront des découvertes terrifiantes susceptibles de donner lieu à un conflit sans précédent ! (Contient les épisodes US Conan: The Barbarian (2023) 21-24, inédits)
STAR WARS LÉGENDES – L'EMPIRE T05
18/02/2026 -- Panini Comics
Tous les problèmes de l’Empire ne nécessitent pas une intervention militaire. Parfois, il suffit de faire appel aux meilleurs agents, dont Jahan Cross, pour mener à bien une mission. Mais lorsque Boba Fett est piégé et accusé de meurtre, Cross est confronté à un défi de taille qui mettra ses talents à l’épreuve. (Contient les épisodes US Star Wars: Agent of the Empire (2011) 1-10, Star Wars: The Force Unleashed (2008) 1, Star Wars: The Force Unleashed II (2010) 1 et A Decade of Dark Horse (1996) 2, Star Wars Tales (1999) 11 et 15 (extraits) précédemment publiés dans Star Wars : Agent de l'Empire 1-2, Star Wars – Le Pouvoir de la Force 1-2 et Star Wars : La Saga en BD 2 et 23)
L'ASCENSION DES SKYWALKER
18/02/2026 -- Panini Comics
Jody Houser, Will Sliney Tandis que la Résistance lutte contre la domination du Premier Ordre, Poe Dameron découvre qu’un nouveau danger se profile à l’horizon. Rey cherche quant à elle un moyen d’accéder à Exegol, la planète secrète des Sith. Pour y parvenir, il lui faudra affronter Kylo Ren une dernière fois… (Contient les épisodes US Star Wars: The Rise of Skywalker Adaptation (2025) 1-5, inédits)
LA HAUTE RÉPUBLIQUE – LES AVENTURES PHASE III – À SITUATION DÉSESPÉRÉE
18/02/2026 -- Panini Comics
Daniel José Older, Rachele Aragno, Michael Atiyeh, Nick Brokenshire Alys “Crash” Ongwa et son équipage sont les chasseurs de Nihil les plus redoutés de la galaxie. Mais lorsque Crash s'allie au terrible commandant nihil Krix Kamerat afin de capturer Marchion Ro, le malaise s'installe entre elle et ses proches. (Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures- Crash and Burn, Crash Zone et Star Wars: The High Republic Adventures – Annual 2025, inédits)
STAR WARS LÉGENDES – L'EMPIRE T05 (Collector)
18/02/2026 -- Panini Comics
Tous les problèmes de l’Empire ne nécessitent pas une intervention militaire. Parfois, il suffit de faire appel aux meilleurs agents, dont Jahan Cross, pour mener à bien une mission. Mais lorsque Boba Fett est piégé et accusé de meurtre, Cross est confronté à un défi de taille qui mettra ses talents à l’épreuve. (Contient les épisodes US Star Wars: Agent of the Empire (2011) 1-10, Star Wars: The Force Unleashed (2008) 1, Star Wars: The Force Unleashed II (2010) 1 et A Decade of Dark Horse (1996) 2, Star Wars Tales (1999) 11 et 15 (extraits) précédemment publiés dans Star Wars : Agent de l'Empire 1-2, Star Wars – Le Pouvoir de la Force 1-2 et Star Wars : La Saga en BD 2 et 23)
LA HAUTE RÉPUBLIQUE PHASE I
18/02/2026 -- Panini Comics
Cavan Scott, Charles Soule, Ario Anindito, George Jeanty… Bien avant que quiconque n’ait entendu parler de Luke Skywalker, une puissante République faisait régner la paix. Pourtant, même en cette période faste, le danger rôde, incarné par la horde d’insectes des Ridadi, les cerveaux criminels du Cartel des Hutts, le peuple végétal des Drengir et surtout les impitoyables Nihil. (Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic (2021) 1-15, Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows 1-5 et Star Wars: The High Republic – Eye of the Storm 1-2, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : LA HAUTE RÉPUBLIQUE 1-3 et 100% STAR WARS : LA HAUTE RÉPUBLIQUE – LA PISTE DES OMBRES)
LA HAUTE RÉPUBLIQUE PHASE I (panini.fr)
18/02/2026 -- Panini Comics
Cavan Scott, Charles Soule, Ario Anindito, George Jeanty… Bien avant que quiconque n’ait entendu parler de Luke Skywalker, une puissante République faisait régner la paix. Pourtant, même en cette période faste, le danger rôde, incarné par la horde d’insectes des Ridadi, les cerveaux criminels du Cartel des Hutts, le peuple végétal des Drengir et surtout les impitoyables Nihil. (Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic (2021) 1-15, Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows 1-5 et Star Wars: The High Republic – Eye of the Storm 1-2, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : LA HAUTE RÉPUBLIQUE 1-3 et 100% STAR WARS : LA HAUTE RÉPUBLIQUE – LA PISTE DES OMBRES)
ALIEN : PARADISO (panini.fr)
18/02/2026 -- Panini Comics
Steve Foxe, Edgar Salazar, Peter Nguyen Dans cet établissement cinq étoiles, où se prélasse une clientèle fortunée, les armes sont absolument proscrites. Mais lorsqu’un duo de Marshals coloniaux débarque pour arrêter un baron du crime et qu’un embryon de Xénomorphe surgit de l’un des clients, le rêve vire au cauchemar… (Contient les épisodes US Alien: Paradiso (2024) 1-5, inédits)
ALIEN : PARADISO
18/02/2026 -- Panini Comics
Steve Foxe, Edgar Salazar, Peter Nguyen Dans cet établissement cinq étoiles, où se prélasse une clientèle fortunée, les armes sont absolument proscrites. Mais lorsqu’un duo de Marshals coloniaux débarque pour arrêter un baron du crime et qu’un embryon de Xénomorphe surgit de l’un des clients, le rêve vire au cauchemar… (Contient les épisodes US Alien: Paradiso (2024) 1-5, inédits)
SOLOMON KANE : L'ANNEAU-SERPENT
18/02/2026 -- Panini Comics
Patrick Zircher Au cœur de la vallée des hommes-serpents, Solomon Kane et ses compagnons partent en quête de l’anneau perdu de Thoth-Amon. La légende raconte en effet que cette relique confère un pouvoir immense à celui qui le porte. Pourtant, l’objet semble corrompre ceux qui le convoitent, à l’exception de Kane. (Contient les épisodes US Solomon Kane: The Serpent Ring (2025) 1-4, inédits)
JUPITER'S LEGACY T04
18/02/2026 -- Panini Comics
Mark Millar, Tommy Lee Edwards Le secret de l’univers est enfin révélé : les super-héros dévoilent à l’humanité qui nous a créés. Tout commence en 1929, lorsqu’un homme désespéré reçoit en rêve un mystérieux appel l’invitant à sauver l’Amérique depuis une île perdue. (Contient les épisodes US Jupiter's Legacy: Finale (2024) 1-5, inédits)
That Distant Fire
18/02/2026 -- Les Humanoïdes Associés
L’invention de Véra et Paul pourrait sauver des vies, sauf si Queeny, la méga-corporation hégémonique, parvient à se l’accaparer… Dans un futur proche où Queeny – une multinationale hégémonique – contrôle villes et campagnes, Véra et Paul, un couple d’ingénieurs, dissimulent un prototype d’IRM portable aux capacités révolutionnaires. Tandis que Diana et Hazel, proches du couple, défient le système par la révolte et le sabotage, Queeny riposte avec brutalité : arrestations, manipulations... Devenus malgré eux un espoir pour leur communauté, Véra et Paul sont acculés à négocier avec l’entreprise pour protéger leurs proches. Mais la colère qui gronde annonce qu’un simple compromis ne suffira plus…
19 février 2026
Jinx
19/02/2026 -- Delcourt
Après TORSO, nous continuons d'explorer la bibliographie Polar de BRIAN MICHAEL BENDIS avec cette réédition augmentée de JINX, dans un joli pavé de plus de 400 pages au format Intégra. Une chasseuse de primes, un escroc de bas étage et son acolyte incontrôlable forment une alliance improbable pour retrouver le butin ultime : une réserve cachée d'argent de la mafia (trois millions de dollars), indétectable et susceptible de changer leurs vies. Mais pour cet improbable trio, le vieil adage " plus d'argent égal plus de problèmes " va s'avérer prophétique.
20 février 2026
Batman & Robin Année Un édition N&B
20/02/2026 -- Urban Comics
Alors que Bruce Wayne vient officiellement d'adopter l'orphelin Dick Grayson qu'il forme comme son acolyte, un mystérieux nouveau patron du crime appelé le Général tente de s'approprier les rues de Gotham en annihilant la mafia locale... A la recherche de réponses, Batman et Robin vont devoir mener l'enquête mais aussi gérer les deux aspects de leur relation en tant que père et fils et duo dynamique ! Contenu vo : BATMAN & ROBIN YEAR ONE #1-12
Batman & Robin Année Un tome 2
20/02/2026 -- Urban Comics
Alors que Bruce Wayne vient officiellement d'adopter l'orphelin Dick Grayson qu'il forme comme son acolyte, un mystérieux nouveau patron du crime appelé le Général tente de s'approprier les rues de Gotham en annihilant la mafia locale... À la recherche de réponses, Batman et Robin vont devoir mener l'enquête mais aussi gérer les deux aspects de leur relation en tant que père et fils et duo dynamique ! Contenu vo : BATMAN & ROBIN YEAR ONE #7-12
Void Rivals tome 4
20/02/2026 -- Urban Comics
Solila est devenue l'émissaire de Zerta, et Darak a peut-être enfin trouvé l'oreille de son père pour lui faire entendre raison... à moins que la réconciliation n'ait jamais vraiment été une option. L'unité des peuples semble impossible, et plus rien ne peut empêcher la guerre d'embraser totalement l'Anneau Sacré. Ayant auparavant réussi à mettre leurs différences de côté, la guerre oblige dès lors Darak et Solila à choisir leur camp, et, potentiellement, à refaire d'eux des rivaux. Robert KIRKMAN et sa maison d'édition Skybound créent un précédent historique en choisissant Urban Comics comme partenaire de leur nouvel univers partagé : le Energon Universe ! Contenu vo : Void Rivals #18-24
Void Rivals tome 4 (variante)
20/02/2026 -- Urban Comics
Solila est devenue l'émissaire de Zerta, et Darak a peut-être enfin trouvé l'oreille de son père pour lui faire entendre raison... à moins que la réconciliation n'ait jamais vraiment été une option. L'unité des peuples semble impossible, et plus rien ne peut empêcher la guerre d'embraser totalement l'Anneau Sacré. Ayant auparavant réussi à mettre leurs différences de côté, la guerre oblige dès lors Darak et Solila à choisir leur camp, et, potentiellement, à refaire d'eux des rivaux. Robert KIRKMAN et sa maison d'édition Skybound créent un précédent historique en choisissant Urban Comics comme partenaire de leur nouvel univers partagé : le Energon Universe ! Contenu vo : Void Rivals #18-24
Quantum and Woody : Plan Z pour la Terre
20/02/2026 -- Bliss Comics
Eric et Woody Henderson ont été bien des choses : des frères adoptifs qui se détestent, des ratés sur le déclin… Mais depuis l’accident étrange qui leur a donné leurs pouvoirs, ils sont devenus d'improbables partenaires dans la lutte contre le crime. L'univers Valiant pensait en être débarrassé, et pourtant… Contre toute attente, ils sont le dernier espoir de l'humanité pour empêcher une coalition de savants fous de détruire la planète ! Christopher Hastings, le génial scénariste de The Unbelievable Gwenpool s'associe avec Ryan Browne (Curse Words, Secret Wars) pour mettre en scène le pire duo de super-héros !
Quantum and Woody : Plan Z pour la Terre (Collector)
20/02/2026 -- Bliss Comics
Eric et Woody Henderson ont été bien des choses : des frères adoptifs qui se détestent, des ratés sur le déclin… Mais depuis l’accident étrange qui leur a donné leurs pouvoirs, ils sont devenus d'improbables partenaires dans la lutte contre le crime. L'univers Valiant pensait en être débarrassé, et pourtant… Contre toute attente, ils sont le dernier espoir de l'humanité pour empêcher une coalition de savants fous de détruire la planète ! Christopher Hastings, le génial scénariste de The Unbelievable Gwenpool s'associe avec Ryan Browne (Curse Words, Secret Wars) pour mettre en scène le pire duo de super-héros !
Le voyage du super-héros
20/02/2026 -- Huginn & Muninn
Imprégné de la créativité, du style graphique et de la sensibilité de Patrick McDonnell, ce roman graphique est une lettre d'amour aux super-héros classiques de Marvel ? parmi lesquels les Fantastic Four, l'Incroyable Hulk, Captain America, Black Panther et Spider-Man ? et incarne la synthèse entre l'optimisme inspirant de McDonnell et l'univers spectaculaire de Marvel. Utilisant l'univers Marvel comme avatars, McDonnell médite sur la manière dont les comics ont changé sa vie et l'ont inspiré à devenir dessinateur, lui inculquant une sensibilité morale qu'il porte dans son oeuvre et dans sa vie. Visuellement saisissant, cet ouvrage intègre des cases issues des comics classiques de Marvel en hommage aux héros de McDonnell ? Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko et les autres créateurs de l'univers Marvel ? accompagnées de citations inspirantes d'Eckhart Tolle, Thoreau et bien d'autres, pour offrir une aventure comme vous n'en avez jamais lue.
25 février 2026
DISNEY VILLAINS - SCAR (limitée)
25/02/2026 -- Panini Comics
Chuck Brown, Trevor Fraley Rongé par la jalousie et le ressentiment, Scar est incapable d’accepter la froide vérité : le trône qu’il convoite appartient à son frère Mufasa, et à la mort de ce dernier, c’est son fils Simba qui règnera. Poussé par l’ambition et la soif de pouvoir, Scar fomente toutefois un terrible plan ! (Contient les épisodes US Disney Villains: Scar (2023) 1-4, inédits)
DISNEY VILLAINS - SCAR
25/02/2026 -- Panini Comics
Chuck Brown, Trevor Fraley Rongé par la jalousie et le ressentiment, Scar est incapable d’accepter la froide vérité : le trône qu’il convoite appartient à son frère Mufasa, et à la mort de ce dernier, c’est son fils Simba qui règnera. Poussé par l’ambition et la soif de pouvoir, Scar fomente toutefois un terrible plan ! (Contient les épisodes US Disney Villains: Scar (2023) 1-4, inédits)
DISNEY VILLAINS - MALÉFIQUE
25/02/2026 -- Panini Comics
Soo Lee Recluse dans son château, Maléfique règne sur la Montagne interdite. Jalousant son royaume et son immense pouvoir, princes et rois du monde entier ont tenté à plusieurs reprises de s’en emparer. Incomprise et rejetée, Maléfique n’est toutefois pas le monstre que l’on dépeint si souvent. (Contient les épisodes US Disney Villains: Maleficent (2023) 1-4, inédits)
DISNEY VILLAINS - MALÉFIQUE (limitée)
25/02/2026 -- Panini Comics
Soo Lee Recluse dans son château, Maléfique règne sur la Montagne interdite. Jalousant son royaume et son immense pouvoir, princes et rois du monde entier ont tenté à plusieurs reprises de s’en emparer. Incomprise et rejetée, Maléfique n’est toutefois pas le monstre que l’on dépeint si souvent. (Contient les épisodes US Disney Villains: Maleficent (2023) 1-4, inédits)
26 février 2026
Sam & Twitch - Intégrale T02
26/02/2026 -- Delcourt
Les deux flics new-yorkais créés par Todd McFarlane dans les pages de Spawn vivent des aventures en solo. Du pur polar animé notamment par le talent de Brian Michael Bendis, Clayton Crain ou encore Alex Maleev. Deux enquêtes vont occuper nos deux flics de choc, avec tout d'abord une guerre ouverte entre chasseurs de primes qui permet de retrouver le personnage de Jinx, créé par Bendis. L'enlèvement d'une fillette mènera nos deux flics new-yorkais sur les traces d'un tueur insaisissable...
Cult of the lamb tome 1
26/02/2026 -- Komics Initiative
Développé par Devolver Digital et Massive Monster, le jeu vidéo Cult of the Lamb est très vite devenu incontournable. Avec son univers addictif, les développeurs ont lancé une adaptation en 2024 viaun premier roman graphique officiel qui explore la cosmologie tentaculaire du phénomène vidéoludique vendu à des millions d'exemplaires et nominé plusieurs fois aux BAFTA Awards. Dans un monde envahi par la cruauté et le mal, le plus innocent d'entre nous, le jeune Lamb (un agneau), a été choisi pour devenir un noble sacrifice... Sa mort serait le rituel magique qui scellerait à jamais les dieux anciens les plus sombres hors de notre royaume et inaugurerait une nouvelle ère de prospérité. Lamb mourut donc... mais il conclut alors un pacte de son cru. Au carrefour de l'éternité, Lamb rencontra la divinité emprisonnée connue sous le nom de "Celui qui attend", qui lui révéla les mensonges et les distorsions des faux prophètes qui gouvernent le monde et l'Ancienne Foi. Lamb eut alors le choix : sombrer dans l'oubli comme prévu... ou retourner dans le monde des vivants avec des pouvoirs impies et instaurer un nouveau culte sur Terre. Les quatre évêques de l'Ancienne Foi doivent tomber.
Love & rockets Tome 13 - Le retour des Ti-girls
26/02/2026 -- Komics Initiative
Le Retour des Ti-Girls est la sixième intégrale des Locas de Jaime Hernandez. Dans ce volume, vous y verrez le sublime, les super-héros et les seniors se côtoyer. The Love Bunglers est peut-être le plus grand chef-d'œuvre de l'auteur en trente-cinq ans de carrière. Le passé et le présent s'entrechoquent lorsque les retrouvailles de Maggie et Ray, tous deux d'âge mûr, sont menacées par des secrets de famille longtemps enfouis. Du passé émerge « Gold Diggers of 1969 », mettant en scène une charmante Li'l Maggie inspirée de Peanuts. Dans la série Funny Pages de 2006, Maggie rend visite à la reine Rena qui vit ses derniers jours sur une île après une vie passée comme lutteuse et aventurière. Puis vient une aventure loufoque des Ti-Girls, des super-héroïnes qui verront s'affronter Angel of Tarzana et son acolyte Maggie contre la redoutable Dark Penny Century.
Love & rockets Tome 14 - Les enfants de Palomar
26/02/2026 -- Komics Initiative
The Children of Palomar (Les enfants de Palomar, en VF) est la septième intégrale consacrée à l'univers de Gilbert Hernandez. Dans ce volume, vous retrouverez des récits phares de Gilbert Hernandez. Dans Me for the Unknown, un récit qui retrace le parcours de Tagg Lillard, un citoyen américain menant une vie apparemment parfaite en Amérique latine échappe à un piège mortel en emportant avec lui des documents importants. On y suit aussi un PDG autoritaire et son serviteur qui poursuivent Tagg à travers un pays en proie à la cupidité colonialiste et capitaliste. Au sommaire, nous avons également Chiro el Indio, The Children of Palomar (où on trouve de nombreux personnages mystérieux et où on voit une apparition qui hante les femmes sans enfants) et dans Julio's Day, on assiste à la vie d'un homme marqué par la guerre, la perte, la maladie et un amour interdit.
27 février 2026
New History Of The Dc Universe #4
27/02/2026 -- Urban Comics
L'Univers DC est changé à jamais suite à la Crise des Terres Infinies, et une nouvelle génération de héros comme Wally West revêtent les costumes de leurs prédécesseurs. Mais le monde affronte une ère plus sombre, où les héros sont tentés par les ténèbres, et de nouvelles menaces redoutables surgissent telles que Doomsday, Black Hand ou Superboy-Prime. Des conséquences de CRISIS ON INFINITE EARTHS jusqu'à FLASHPOINT, Mark WAID continue de raconter l'histoire de l'Univers DC. Contenu vo : New History of the DC Universe #4
Lazarus Intégrale tome 4
27/02/2026 -- Urban Comics
La Guerre du Conclave continue, et les liens entre Forever, la Lazare de la famille Carlyle, et son père Malcolm sont plus fragiles que jamais. Forgeant une alliance avec sa soeur Johanna, cheffe de famille par intérim, et sa soeur clonée Eight, Lazare en formation, Forever jure de renverser son père et de gagner leur liberté. Mais chaque famille a ses secrets, et chaque secret a son prix... Pour Malcolm, c'est un prix qu'il est prêt à payer, surtout lorsqu'il s'agit de tenir tête à Jakob Hock, le rival éternel de sa famille. Et pour Forever, la liberté se paiera dans le sang... et pas seulement le sien. Contenu vo : Lazarus: The Fourth Collection (Lazarus #27-28, LAZARUS: RISEN #1-7)
Batman Chronicles 1990 volume 2
27/02/2026 -- Urban Comics
Le tandem Alan GRANT et NORM BREYFOGLE poursuit son run sur Detective Comics, puisant toujours dans les tréfonds les plus sombres du personnage et dans une ambiance polar psychologique initiée par Dennis O'NEIL, l'homme qui a profondément remanié et modernisé le Chevalier Noir et sa galerie de vilains. Dans ce volume, le Chevalier Noir retrouve d'ailleurs quelques-uns de ses plus grands ennemis, comme Scarface, le Pingouin, et le Joker qui fait ici son grand et terrifiant retour. John BYRNE, quant à lui, signe une histoire inédite avec Ego Trip, initialement publiée dans Batman 3-D et totalement inédite en France. Contenu vo : Detective Comics #610-624 + Detective Comics Annual #3 + Suicide Squad #40-43 + Batman 3D
Redcoat Tome 2
27/02/2026 -- Urban Comics
Simon Pure mène une vie bien remplie. Mais cela n'a rien de surprenant lorsque l'on est immortel et que l'on traverse les époques. Dans le tumulte du 19e siècle, Simon croise la route de légendes de l'histoire américaine, de Johnny Appleseed à Annie Oakley. Et quand une puissance occulte menace de changer le cours de la Guerre de Sécession, Simon est bien obligé de faire alliance avec le mystérieux Nordiste... mais parviendront-ils à mettre de côté leurs différends avant qu'il ne soit trop tard ? Contenu vo : Redcoat #8-14
Godzilla - L'éveil de Battra
27/02/2026 -- Vestron
Un futur proche. Dans la petite ville côtière d'Hackney-on-Sea, en Angelerre, la jeune Robbie regrette de voir la plage de son enfance transformée en déchetterie. Son robot de compagnie lui révèle accidentellement un secret : Enseveli quelque part sous la ville, le monstre géant Battra est sur le point de se réveiller. Mais si Battra est réel, peut-être que le légendaire Godzilla l'est aussi... ? Fans de films de monstres vintage ou de blockbusters modernes... tout le monde connaît Godzilla. Et Battra ? C'est le monstre rebelle, l'écolo vénère, la version dark et agressive de Mothra, la créature protectrice de la planète... Ensemble, ils transforment cet album en champ de bataille. La Terre souffre, les humains courent, la ville trembleâE¦ Sous ses airs de BD hybride au style graphique affirmé, à mi-chemin entre l'esthétique manga, les comics américains et l'animation japonaise, ce titre n'oublie pas d'offrir tout ce qu'on attend d'un album Godzilla : du grand spectacle, version kaiju.
Exquisite Corpses n°2
27/02/2026 -- Urban Comics
Depuis 250 ans, les 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord se partagent le contrôle du pays à l'insu de tous. Tous les 5 ans, le soir d'Halloween, elles se réunissent, désignent une petite bourgade américaine, recrutent 12 tueurs à tendance psychopathe, et organisent un grand tournoi au terme duquel sera désignée la nouvelle famille dominante. Bienvenue dans l'arène d'Oak Valley où débute la nouvelle édition de ce jeu de massacre hors norme baptisé EXQUISITE CORPSES ! James TYNION IV (THE NICE HOUSE ON THE LAKE) et Michael WALSH (UNIVERSAL MONSTERS - FRANKENSTEIN) présentent une nouvelle création ambitieuse autour de laquelle ils convient les meilleurs auteurs et autrices - Pornsak PICHETSHOTE, Jordie BELLAIRE, Tyler BOSS, Gavin FULLERTON et bien d'autres - à participer à ce cadavre exquis particulièrement meurtrier. BONUS DE CETTE ÉDITION EN FASCICULES : un jeu de cartes à découper pour prolonger le carnage avec vos am... futures victimes ! Contenu vo : Exquisite Corpses #2-3
Commentaires