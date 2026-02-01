[VF] Sorties comics de février 2026

(Pas de note) - Hi Comics 04/02/2026 -- Hi Comics

Collectionnite et bal du diable pour Morty et Summer ! Beth est kidnappée par des aliens, Summer et Morty doivent trouver des partenaires pour le bal de fin d'année du lycée, mais le clone d'une popstar vient contrarier leurs plans, Morty part donc en croisade contre les Hitler du multivers, et le câble interdimensionnel signe son grand retour... Le génie sociopathe Rick Sanchez embarque son petit-fils pour de nouvelles aventures où rien ni personne ne sera épargné, surtout pas la morale, ni le peu de dignité qu'il reste à Jerry ! Retrouvez également la mini-série Pocket Mortys, dans laquelle un variant de Rick cherche à capturer tous les Morty du multivers afin de les faire combattre les uns contre les autres dans des affrontements pour la gloire et la taille de leur pénis. Notre Morty trouvera-t-il en lui les ressources pour libérer les siens de son grand-père pervers ? Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. - Nouvelle intégrale de Rick & Morty qui réunit l'équivalent du Tome 6 de la première série régulière et le hors-série Pocket Mortys : Soumettez les Tous ! - Pocket Mortys, une parodie drôle et grinçante de Pokémon, qui a donné lieu à une application mobile du même nom et des cartes à jouer ! - Kyle Starks (nommés aux prestigieux Eisner Awards) et Tini Howard viennent s'emparer avec brio de l'univers de Rick & Morty dans des comics qui peuvent être lus par les amateurs de la série comme par ceux qui la découvrent.