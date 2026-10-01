[Preview] Jonah Hex And The Shadow Of Death #1

Jonah Hex revient dans sa série

La nouvelle série Jonah Hex par Michael Walsh a été confirmé cet été lors du SDCC. Un premier aperçu, sans lettrage avait d'ailleurs été diffusé. Le premier numéro arrive mercredi prochain, et DC propose un nouvel aperçu avec le lettrage cette fois-ci. Faisant partie de DC Next Level, Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 sortira le 7 octobre à 3,99$.

Voici le synopsis :

Bienvenue au bout de l'Ouest sauvage. Bienvenue dans la vie paisible d'un chasseur de primes brisé, dont la propre histoire, faite de sang versé, de souffrance et de culpabilité, s'était achevée depuis longtemps - du moins, c'est ce qu'il croyait. Dans une petite ville nommée Ashecott, quelque chose de maléfique est apparu. Quelque chose de plus dangereux qu'un pistolero, de plus sinistre qu'un hors-la-loi, et de plus ancien que la ville même qu'il cherche à corrompre. Quelque chose venu d'un monde au-delà du seul que ses victimes aient jamais connu. Quelque chose de plus sombre encore. Malheureusement pour ce mal, Jonah Hex a remarqué sa présence. Non seulement celle des entités venues d'ailleurs qui rôdent autour de chez lui, ou celle de l'enfant aux pouvoirs mystérieux qu'elles cherchent à capturer - mais aussi l'occasion, enfin, de racheter ses propres fautes. Rejoignez le maître de l'horreur Michael Walsh (Exquisite Corpses), qui inaugure une nouvelle ère terrifiante pour le plus tristement célèbre des chasseurs de primes de DC !

Et les images :