Deux nouvelles vidéos pour VisionQuest : un teaser et un recap

La promo continue !

La promo de VisionQuest continue. Peut-être un peu trop d'ailleurs. En effet, la team Marvel / Disney+ vient de dévoiler deux nouvelles vidéos. Et si, parfois, on peut se plaindre de ne "rien voir dans les trailers et les teasers", cela ne sera pas le cas ici. Cela serait peut-être même le contraire. Entendez par là que la première vidéo, le teaser, y va de bon coeur puisqu'il met en avant le véritable antagoniste de la série. Autant dire que si vous n'êtes pas du genre à apprécier les spoilers, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votr echemin.

Voici la vidéo :

Pour ce qui est de la deuxième vidéo, il s'agit d'une featurette qui retrace le parcours de Vision. Une vidéo aux allures de recap donc mais qui n'est pas avare en images inédites pour autant :

Pour rappel, VisionQuest reviendra le 14 octobre. Comme d'habitude, vous aurez la série dans la base de données de MDCU, notre avis et tout le tralala.