Twitch du 30/09 : Conseils Comics, Lanterns, The Amazing Spider-Man #1000 et Primetime

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Exceptionnellement, le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h !

Nous débuterons par la rubrique Conseils Comics qui nous permettra de vous présenter les titres qui sortiront ce mois d'octobre. Après cela, nous donnerons notre avis sur Primetime, le film biographique sur Chris Hansen. Ensuite, nous donnerons notre avis sur le très attendu The Amazing Spider-Man #1000. Marvel l'a teasé pendant des semaines en long, en large et en travers. Il sera donc temps de découvrir si l'éditeur disait vrai ou si la maison des idées est définitivement plus douée pour la promo que pour l'écriture. Enfin, fans de Green Lantern oblige, nous donnerons notre avis sur le dernier épisode diffusé de la série Lanterns.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity