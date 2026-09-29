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Les numéros #1 de la VO #43 (DnX, Absolute Cassandra Cain, Gold '76, Web of Blood)

Par Adrien L. 29/09/2026 10:26 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Place à nos dernières lectures VO. Une rubrique idéale pour tâter le terrain et commencer à se faire une idée de ce qui pourrait arriver prochainement en France.

Voici les titres du jour :

  • DnX
  • Absolute Cassandra Cain
  • Gold '76
  • Web of Blood

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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