[Preview] The Amazing Venom #1

Une mission bien, bien, BIEN trop complexe pour un Venorang ordinaire !

La preview de The Amazing Venom #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jordan Morris et est dessinée par Luke Ross. La cover est signée Stefano Caselli. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 30 septembre pour 4.99$.

La dernière fois que nous avons laissé Fred Myers — l'ancien BOOMERANG devenu COMEBACK, désormais lié à un symbiote rouge et bleu — il tentait de mener une vie sans complications. La dernière chose qu'il souhaitait, c'était se retrouver mêlé aux histoires de symbiotes liées à la guerre que se livraient Hela et Knull pour le contrôle de la Terre... mais les plans les mieux conçus, qu'ils émanent de pauvres types ou de symbiotes, tournent souvent mal. Aujourd'hui, au lendemain de ces événements, Fred et son symbiote, Passenger, se retrouvent embarqués dans une mission bien, bien, BIEN trop complexe pour un « Venorang » ordinaire !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :