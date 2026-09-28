Les annonces d'Urban Comics pour le 1er trimestre 2027

Les sorties de janvier, février et mars

Urban Comics a lancé les annonces de son planning pour le premier trimestre 2027. Pour l'instant ont été annoncés les tomes Absolute, les suites de séries des collections Prime et Infinites, les pockets de février ainsi que les suites des séries des univers de James Tynion IV.

DC Absolute

Le 22 janvier, nous retrouverons le troisième tome d'Absolute Green Lantern d'Al Ewing qui contiendra les numéros 13 à 17 pour 17€.

Tomar-Re, porteur de la flamme rouge, est arrivé sur Terre, et il ne laissera pas le manque d'expérience de Jo Mullein en tant que Lantern compromettre sa mission. Propulsés dans un voyage au coeur des profondeurs glaciales de l'espace, les « anomalies » ne peuvent plus échapper à leur destin : l'heure du combat contre les Étoiles Noires est arrivée... Le sort de la Terre est entre les mains de l'Absolute Green Lantern !



Considéré comme l'un des meilleurs auteurs chez Marvel Al EWING (Immortal Hulk, Immortal Thor) arrive chez DC pour proposer sa réinvention de l'univers des Green Lantern. Accompagné par le trait Jahnoy LINDSAY et Sid KOTIAN, l'auteur propose un récit d'horreur cosmique inspiré par l'univers d'Akira.

La deuxième sortie du trimestre est une bonne nouvelle. En effect, le 19 février paraîtra le premier tome d'Absolute Green Arrow de Pornsak Pichetshote et Rafael Albuquerque. Il contiendra la première moitié de la série pour 18,50€.

Un tueur en série sévit dans les rues de Star City, et il semble avoir jeté son dévolu sur les milliardaires corrompus. Un seul indice pour espérer découvrir son identité : une flèche verte plantée dans le cadavre de ses victimes, en guise de carte de visite. C'est désormais à Dinah Lance, alias Black Canary, agent de protection rapprochée, de résoudre cette affaire — et sa liste de suspects est composée d'archers célèbres et brillants ayant chacun un lien avec son ex petit ami, Oliver Queen, récemment décédé dans d'obscures circonstances...

DC Infinite et DC Prime

En DC Infinite, Poison Ivy de G. Willow Wilson et Marcio Takara atteindra son 8ème tome le 12 février. On y retrouvera les épisodes 42 à 47 qui découlent du tome 7 paraissant en fin d'année. Il sera disponible au prix de 18,5€.

Gotham City a une nouvelle maire ! C'est le début d'une nouvelle ère pour Poison Ivy, alors que Pamela Isley accède au poste suprême et dirige la ville qui l'a autrefois conspuée. Mais quelle est sa vision pour l'avenir de Gotham, et jusqu'où ira-t-elle pour la mener à bien ? Sa gestion des affaires - et de ses opposants politiques - risquent bien de faire couler autant d'encre que de sang, et de peut-être faire plonger Gotham dans l'enfer vert qu'elle mérite...

Toujours dans l'univers Batman, le 19 février, c'est Batman Ghosts of Gotham tome 4 qui sortira et contiendra les numéros 1107 à 1112 de Detective Comics, ainsi que l'annual 2026 pour le prix de 20,5€. La série est toujours menée par Tom Taylor et Mikel Janin.

Batman est sur la piste d'une adolescente enlevée, et n'a d'autre choix que de faire équipe avec Black Canary et Green Arrow, fraîchement arrivés à Gotham, pour tenter de démêler cette tortueuse affaire. Ensemble, ils lèvent le voile sur une conspiration terrifiante, qui menace de faire couler beaucoup de sang dans les rues de Gotham... et qui pourrait bien trouver racine dans l'histoire commune du trio.

Enfin, le troisième tome de Green Lantern - One Corps United sera disponible à la même date. On y trouvera le crossover Starbreaker Supremacy, soit les numéros de Green Lantern 25 à 27 et Green Lantern Corps 7 à 9. Le tout est signé Jeremy Adams, Morgan Hampton, Xermanico, Fernando Pasarin

Alors qu'il poursuit sa reconstruction, le Corps des Green Lanterns est confronté à l'une des menaces les plus terrifiantes à ce jour : Starbreaker, un vampire cosmique qui se nourrit de l'énergie de mondes entiers. Hal Jordan, John Stewart et tous les Lantern se mobilisent pour mettre fin à la destruction, mais un tel danger exige des sacrifices qui pourraient mettre à mal les fondations mêmes du Corps. Le cosmos tremble, et seule la puissance combinée des Green Lanterns peut s'opposer à la montée en puissance de Starbreaker.

Urban Nomad

Du côté des Urban Nomad, l'éditeur a annoncé deux tomes pour le 5 février, à savoir Green Arrow - Année Un d'Andy Diggle et Jock et Red Hood - Souriez de Chip Zdarsky et Eddy Barrows qui étaient parus dans Batman Urban Legends 1 à 6. Chacun de ces tomes sera à vous pour 8,9€

Avant d'être trahi et laissé pour mort sur une île, Oliver Queen n'était rien de plus qu'un riche playboy, volage et superficiel. Livré à lui-même, il n'a pourtant d'autre choix que de se dépasser pour affronter les dangers du milieu hostile dans lequel il vient d'être jeté. Celui qui ne se souciait jusqu'alors que de lui-même, se découvre subitement un nouveau centre d'intérêt : la justice.





Jason Todd est de retour à Gotham, et sa criminalité rampante le pousse à de nouveau porter le masque. La menace numéro un : une nouvelle drogue envahit la ville et son influence grandissante devient extrêmement problématique. Alors qu'il enquête sur l'origine de ce nouveau fléau, l'ancien Robin croisera inévitablement la route du Chevalier Noir. Red Hood et Batman arriveront-ils à unir leurs forces pour arrêter ce désastre ?

Urban Indies

La première vague d'annonces concernent les titres plus ou moins proche de James Tynion IV.

En janvier, on découvrira le tome 4 de W0rldtr33 de James Tynion IV et Fernando Blanco. Le tome sera disponible à 18,50€ le 29 janvier et contiendra les numéros 17 à 21 de la série.

En 1999, Gabriel Winter a reçu un message venu du futur qui a tout bouleversé, le poussant à élaborer des plans complexes pour empêcher les scénarios les plus sombres de se réaliser... même après sa mort. Aujourd'hui, Ellison et les membres survivants du gang w0rldtr33 doivent agir sans tarder pour empêcher Angel de redémarrer Internet — et de mettre fin au monde tel que nous le connaissons. Tous les chemins mènent à San Francisco. Tous les chemins mènent à l'Undernet.

Le même jour, nous aurons la suite de Something is Killing the Children, toujours de James Tynion IV, accompagné de Werther Dell'Edera. Ce dixième tome contiendra les numéros 46 à 50 et sera vendu au prx de 18,50€.

Après des années de formation aux côtés de Jessica, sa mentore et protectrice, pour ne pas dire sa mère « adoptive », Erica s'apprête à prendre son envol. Leur dernière mission au relais Valmont, dans le Nord de l'État de New York, a pris un tournant imprévu, et il est grand temps qu'elle montre enfin de quoi elle est capable si elle veut faire sa place au sein de l'Ordre.

Toujours le 29 janvier, Department of Truth revient pour son septième tome avec les numéros 0 et 34 à 38. Le tout est signé James Tynion IV, Scott Snyder, Martin Simmonds, Joshua Hixson et Ben Templesmith et sera disponible pour 22,5€.

En cette période charnière, le Département de la Vérité connaît des heures sombres. Pour redorer le blason de l'agence et lui "rendre sa grandeur", Lee Harvey Oswald et ses nouvelles recrues impitoyables sont prêts à tout. Mais avec ces différents changements, Cole Turner, qui avait un plan pour tout arranger, est désormais en fuite. Son seul choix semble être de se tourner vers Black Hat, l'agence rivale qui cherche à le recruter depuis ses débuts...



Enfin, le 26 février, nous aurons la sortie du premier spin-off d'Exquisite Corpses centré sur Rascal Randy, la mascotte. La mini-série en 5 numéros est écrite par Tyler Boss et dessinée par Dylan Burnett.

La petite ville endormie d'Aurora Springs, dans l'État de New York, n'a qu'un seul fait d'armes à son actif : elle est le lieu de naissance de Rascal Randy. Pas le psychopathe dans le costume, non, le lapin qui, autrefois, était destiné à devenir le plus grand personnage animé que ce pays n'ait jamais connu... jusqu'à ce que la cupidité et la tragédie bouleversent à jamais son destin. Lorsque le chaos débarque en ville en bondissant, le sombre et sordide passé de Rascal Randy sera enfin révélé.

Alors, qu'est-ce qui vous tente ?