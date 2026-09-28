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Quatre Fantastiques

[Preview] Fantastic Four: First Foes - Dragon Man #1

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 28/09/2026 13:24 0
Tiré de l'univers du blockbuster !

La preview de Fantastic Four: First Foes - Dragon Man #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Greg Pak et est dessiné par Mark Buckingham. La cover principale est signée Phil Noto tandis que les variant covers sont d'Alan Davis et Miguel Mercado. Il sortira ce mercredi 30 septembre pour 4.99$.

Tiré de l'univers du blockbuster !
Alors que les Quatre Fantastiques conquièrent le monde, Ben Grimm — l'adorable Chose — peine à assumer la célébrité sous son apparence monstrueuse et rocailleuse. Mais existe-t-il un remède à son état ? Et quel est le lien avec le terrifiant androïde connu sous le nom de Dragon Man ?

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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