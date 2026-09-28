Mark Hamill reprend le rôle de Darkwing Duck dans le revival du dessin animé éponyme

Du Joker à Darkwing

Petite news rapide afin de signaler que notre ami Mark Hamill va revenir du côté des dessins animés avec des personnages portant des capes. En l'occurence, il s'agit de l'animé Darkwing qui va avoir droit à un revival du côté de Disney+. Et cette fois, pas de clown à son actif. Cela serait même plutôt l'inverse puisque notre ami Mark Hamill doublera le personnage de Darkwing.

Pour rappel, à l'époque, c'était Jim Cummings qui s'occupait de la voix de ce personnage. Le comédien a bien été contacté à ce sujet mais il a préféré passer son tour.

Bien sûr, cette news n'est pas à proprement parler du "comics" mais bon, dans le sens où le personnage est une parodie de Batman, Zorro et autres Shadow et que les liens sont nombreux avec ces univers (comme la ville de St Canard qui est directement inspiré de Gotham City), nous avons pensé que vous seriez peut-être intéressé par l'info.