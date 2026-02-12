Un trailer pour Spider-Noir !

En noir et blanc ou en couleurs !

L'attente aura été longue mais le grand moment est enfin arrivée ! Vous l'aurez compris, Prime Video a dévoilé le premier trailer de la série TV à venir : Spider-Noir. Ai-je dit le trailer ? Pardon, je voulais dire LES trailers. En effet, toujours dans l'optique de rappeler que la série sera disponible sous deux formats : en noir et blanc et en couleur, Prime Video a également dévoilé le trailer sous les deux formats.

Voici les vidéos :

VOST B&N :

VOST couleurs :

VF :

Et pour finir en beauté, deux posters :

