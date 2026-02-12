  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Un trailer pour Spider-Noir !

Par Jeff 12/02/2026 18:49 0
En noir et blanc ou en couleurs !

L'attente aura été longue mais le grand moment est enfin arrivée ! Vous l'aurez compris, Prime Video a dévoilé le premier trailer de la série TV à venir : Spider-Noir. Ai-je dit le trailer ? Pardon, je voulais dire LES trailers. En effet, toujours dans l'optique de rappeler que la série sera disponible sous deux formats : en noir et blanc et en couleur, Prime Video a également dévoilé le trailer sous les deux formats.

Voici les vidéos :

VOST B&N :

 

VOST couleurs :

 

VF :

 

Et pour finir en beauté, deux posters :

 

 

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Daredevil

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0