[Sorties Comics] Mercredi 11 février

Les sorties du jour

ALL-NEW VENOM T02 (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Carlos Gomez Lorsque Venom resurgit aux côtés de Sleeper pour faire face à l’alliance inattendue de M.O.D.O.K. et Madame Masque, tous se demandent de qui il s’agit. Jusqu’ici, seul Robbie Robertson a réussi à percer le secret de [SPOILER]… (Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 6-10, inédits) 18 €

JE SUIS DEADPOOL – ÉDITION ANNIVERSAIRE 35 ANS (1 note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Wade Wilson est l’un des mercenaires les plus efficaces au monde, mais aussi le plus bavard et le plus cinglé ! Depuis qu'il est passé entre les mains du projet Arme X, il n'a plus toute sa tête mais possède un pouvoir guérisseur infaillible ! Malgré ses méthodes, Deadpool est un type bien. (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 98, Deadpool (1997) 11, 54-55, Cable & Deadpool (2004) 24, 49-50, X-Men Origins: Deadpool (2010) 1, Prelude to Deadpool Corps (2008) 4, Deadpool 1000 (III), Deadpool (2008) 33.1, A+X 8 (II), Deadpool (2013) 27 et Deadpool (2019) 5, précédemment publiés dans DEADPOOL : L'INTÉGRALE 1991-1994 et 1997, MARVEL SELECT : DEADPOOL 6, MARVEL DEADPOOL 6 : LEGENDES VIVANTES, MARVEL DEADPOOL 10 : AVEC DE TELS AMIS, JE SUIS DEADPOOL, MARVEL OMNIBUS : UNCANNY X-FORCE, MARVEL DELUXE : DEADPOOL (NOW!) 3 et 100% MARVEL : DEADPOOL (2020) 1) 27 €

JE SUIS DEADPOOL – ÉDITION ANNIVERSAIRE 35 ANS (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Wade Wilson est l’un des mercenaires les plus efficaces au monde, mais aussi le plus bavard et le plus cinglé ! Depuis qu'il est passé entre les mains du projet Arme X, il n'a plus toute sa tête mais possède un pouvoir guérisseur infaillible ! Malgré ses méthodes, Deadpool est un type bien. (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 98, Deadpool (1997) 11, 54-55, Cable & Deadpool (2004) 24, 49-50, X-Men Origins: Deadpool (2010) 1, Prelude to Deadpool Corps (2008) 4, Deadpool 1000 (III), Deadpool (2008) 33.1, A+X 8 (II), Deadpool (2013) 27 et Deadpool (2019) 5, précédemment publiés dans DEADPOOL : L'INTÉGRALE 1991-1994 et 1997, MARVEL SELECT : DEADPOOL 6, MARVEL DEADPOOL 6 : LEGENDES VIVANTES, MARVEL DEADPOOL 10 : AVEC DE TELS AMIS, JE SUIS DEADPOOL, MARVEL OMNIBUS : UNCANNY X-FORCE, MARVEL DELUXE : DEADPOOL (NOW!) 3 et 100% MARVEL : DEADPOOL (2020) 1) 45 €

CAPTAIN AMERICA PAR ED BRUBAKER T04 (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Ed Brubaker, Butch Guice, Luke Ross, Steve McNiven Piégé dans le temps, Steve Rogers finit par retrouver son chemin et il renoue avec les Avengers. Mais une question se pose désormais : qui du premier Captain America ou de Bucky Barnes portera le bouclier ? La situation se complique encore lorsque les médias apprennent la vérité sur le Soldat de l’Hiver et son passé d’assassin… (Contient les épisodes US Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010) 1, Captain America (2005) 602-619 et 615.1, Steve Rogers: Super-Soldier (2010) 1-4 et Captain America (2011) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : CAPTAIN AMERICA 4, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA 7-8, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA (NEW) 1 et MARVEL ICONS HORS SERIE 21) 80 €

AMAZING SPIDER-MAN T04 (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Zeb Wells, Ed McGuinness, John Romita Jr, Emilio Laiso Spider-Man n’a pas le temps de se remettre de son affrontement contre Benjamin Rabin que, déjà, les ennuis reviennent. Norman Osborn devient quant à lui la cible simultanée de deux redoutables super-vilains, le Dr Octopus et la Reine-Bouffon. Et comme si cela ne suffisait pas, le démon Rek-Rap essaie d’imiter le Tisseur en s’improvisant super-héros dans les rues de New York… (Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2023: Amazing Spider-Man/Venom (I) et Amazing Spider-Man (2022) 27-38, précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 1-7) 32 €

WOLVERINE – OLD MAN LOGAN – NOUVELLE ÉDITION (2 notes) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Mark Millar, Steve McNiven Dans un futur apocalyptique, les X-Men sont morts et les États-Unis sont divisés en territoires contrôlés par les pires super-vilains de la planète. Logan tente de mener une vie tranquille avec sa femme Maureen et leurs enfants. Mais l’argent vient à manquer et le vieil homme n’a d’autre choix que d’accepter une mission à haut risque aux côtés de son ancien ami Hawkeye… (Contient les épisodes US Wolverine (2003) 66-72 et Wolverine: Old Man Logan Giant-Size (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : OLD MAN LOGAN) 28 €

FANTASTIC FOUR : FANFARE (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Les plus grands créateurs de l’histoire des Quatre Fantastiques se réunissent pour faire honneur à la première famille Marvel. Découvrez le quotidien bien rempli du quatuor dans une série de récits intemporels inédits. Et, bien sûr, Fatalis jouera les trouble-fêtes… Avec Mark Waid, Jonathan Hickman, Alan Davis, Dan Slott, Tom De Falco, Chip Zdarsky, J. Michael Straczynski, Greg Weisman, Sara Pichelli, Mark Buckingham, Dustin Weaver, Marcos Martin, Ron Frenz, Mike Allred, Daniel Warren Johnson, Cafu et Mark Bagley. (Contient les épisodes US Fantastic Four Fanfare (2025) 1-4) 26 €

IRON MAN : L'INTÉGRALE 1983-1984 (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Dennis O'Neil, Peter B. Gillis, Luke McDonnell Entre 1983 et 1984, Dennis O'Neil et Luke McDonnell restent aux commandes de la série Iron Man, avec James Rhodes sous l'armure du héros. Et Tony Stark poursuit sa descente aux enfers, alors que leur plus grand ennemi, le Mandarin, se prépare à les anéantir. (Contient les épisodes US Iron Man (1968) 171-182 et Annual 6, précédemment publiés dans LES ICONES DE MARVEL 1, Strange 177-185, Nova 89 et inédits) 36 €

ULTIMATE SPIDER-MAN T10 (sur 11) (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Brian Michael Bendis, Mark Bagley, Stuart Immonen Profitant d’un moment de répit dans son quotidien mouvementé, Peter Parker a une conversation à cœur ouvert avec sa tante May. Mais l’accalmie est de courte durée, car Norman Osborn parvient à s’évader de prison et risque de s’en prendre à ses proches. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2000) 111-122, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 3) 10.99 €

THOR PAR JASON AARON T02 (sur 8) (1 note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Jason Aaron, Esad Ribic, Ron Garney, Nic Klein Après s’être échappé de sa prison, l’Elfe Noir Malekith entreprend de ravager les neufs royaumes. Provoquant une guerre dévastatrice, il massacre ceux qui refusent de lui prêter allégeance et s’en prend même aux êtres de sa propre race. Pour faire face à cette menace, Thor est contraint de réunir les autres royaumes, qui sont cependant loin d’être alliés… (Contient les épisodes US Thor: God of Thunder (2013) 12-25, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE) 10.99 €

SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI T05 (sur 7) (Pas de note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics J. Michael Straczynksi, Mark Brooks, Mike Deodato Jr Charlie Weiderman demande de l’aide à son ancien camarade de classe Peter Parker pour fabriquer un prototype de costume militaire à base de vibranium. Mais lorsqu’un accident provoque la fusion du précieux métal au corps de Charlie, ce dernier perd la raison. Il est incapable de contrôler ses pouvoirs accidentellement acquis et seul Spider-Man semble être en mesure de l’arrêter… (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 515-524, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 3-4) 9.99 €