[Preview VO] DC X AEW #1

La preview VO de DC X AEW #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Steve Orlando et dessiné par Travis Mercer. Côté covers, nous retrouverons Lucas Meyer pour la cover principale et Daniel Warren Johnson et Edwin Galmon aux variant covers. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 4 février pour 4.99$.

LES SUPERSTARS DE LA ALL ELITE WRESTLING S'ÉCLATENT HORS DU RING ET DANS L'UNIVERS DC ! Le titre intergalactique est bien plus qu'une simple ceinture de championnat ! Cette grande ceinture galactique est faite de pur Élément X — le métal le plus puissant de l'univers ! Brisée lors d'une déroute post-match, la ceinture se disperse à travers l'univers DC — mais chaque éclat est une arme capable de réécrire la réalité elle-même. Avec le sort du monde en jeu, la Justice League fait équipe avec le roster de l'AEW pour parcourir le globe à la recherche des éclats de la ceinture avant que les pires vilains de DC ne les utilisent pour transformer notre monde en leur terrain de jeu mortel. C'est la Justice League Elite comme vous ne l'avez jamais vue — avec Excalibur et Booster Gold animant l'action !

