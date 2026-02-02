Meilleures ventes comics BDfugue janvier 2026

On commence l'année avec Urban Comics, deux Panini Comics et deux Delcourt

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités du mois qui vient de s'écouler, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Pour cette fois, nous avons un Urban Comics, deux Panini Comics et deux Delcourt.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Hérétique + ex-libris offert

Les auteurs : Robbie Morrison (Scénario) | Charlie Adlard (Dessin, Couleurs)

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 19.50 euros.

Un magnifique RÉCIT COMPLET par ROBBIE MORRISON & CHARLIE ADLARD au format album, justifié par la beauté des pages de Charlie. La meilleure façon de le décrire ? Le croisement parfait entre Sherlock Holmes et Le Nom de la rose. Ce thriller historique aux accents d'horreur et de surnaturel se concentre sur la relation entre le docteur, chevalier, avocat, occultiste, philosophe et magicien Cornelius Agrippa et son jeune élève Johann Weyer alors qu'ils enquêtent sur une horrible série de meurtres à Anvers au XVIe siècle.

The unnamed Geiger tome 3

Les auteurs : Gary Frank (Dessin) | Geoff Johns (Scénario) | Paul Pelletier (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Prix : 22.50 euros.

Le périple de Tarik Geiger, flanqué de son chien à deux têtes Barney et de Nate le Chevalier nucléaire, le conduit jusqu'à une communauté cachée qui tente de survivre dans les terres désolées d'une Amérique ravagée. Mais les anciens compagnons d'armes de Nate et leur redoutable meneur, le Nouveau Roi, sont bien décidés à débusquer l'Homme qui brille coûte que coûte. Pour sauver l'Eden qu'il vient de trouver, Geiger devra laisser libre cours à sa rage... et changer à tout jamais.

X-Factor par Peter David (omnibus prix découverte) tome 2

Les auteurs : Peter David

Editeur : Panini Comics

Prix : 60 euros.

Jamie Madrox, l'Homme Multiple, a ouvert une agence de détectives privés. Mais alors qu'un grand nombre de ses doubles "font leur vie" dans le monde, la crise d'identité guette ! Pour épauler Madrox dans ses enquêtes, une équipe atypique composée de Guido, Félina, Cyrène, M, Rictor et Layla Miller se forme. Peter David réinvente Facteur-X... une deuxième fois ! Quinze ans après son populaire séjour sur la série, réédité dans un premier volume OMNIBUS, le scénariste d'Incredible Hulk revient pour créer une équipe drôle, imprévisible et forcément dysfonctionnelle !

X-Factor par Peter David (omnibus prix découverte) tome 1

Les auteurs : Larry Stroman | Peter David

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 7 janvier 2026

Prix : 50 euros.

Place à Facteur-X nouvelle formule ! Havok, Polaris, Vif-Argent, l'Homme Multiple, Félina et Strong Guy forment la première équipe de mutants travaillant pour le gouvernement. Leur mission ? Protéger les humains des mutants... et vice-versa ! Parmi leurs ennemis, Monsieur Sinistre, le Front de Libération Mutant et... Hulk ? Découvrez des mutants vraiment pas comme les autres. Auteur d'épisodes incontournables de la série Hulk, recueillis dans la collection INTÉGRALE, Peter David est également l'auteur du relaunch très apprécié de la série X-Factor dans les années 90, qui a passionné par l'alchimie formidable entre ses personnages et l'humour omniprésent. Nous vous proposons l'intégralité de ces épisodes dans un unique album (sachant que l'auteur est revenu sur la série plus d'une décennie plus tard) !

B.P.R.D. - L'enfer sur terre - intégrale tome 3

Les auteurs : John Arcudi | Mike Mignola | Scott Allie

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 39.95 euros.

Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu. Le B.P.R.D. lutte pour protéger le monde de l'ascension du monstrueux Ogdru Hem. Les équipes sillonnent une Russie ravagée par le blizzard et les ruines de Chicago et de New York. Pendant ce temps, Liz Sherman combat un médecin fou dans l'Utah, et la jeune médium Fenix affronte une secte adoratrice de monstres.

