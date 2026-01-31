[Preview VO] Godzilla: Infinity Roar #1

Aucune planète ne sera à l'abri quand Godzilla se mettra à ravager la galaxie Marvel !

La preview VO de Godzilla: Infinity Roar #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Gerry Duggan, Javier Garron et Ig Guara tandis que la cover principale est de Ken Lashley. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 février pour 5.99$.

Les plus grands héros de la Terre déchaînent la menace la plus redoutable de la galaxie : Godzilla ravage le cosmos ! Les forces combinées des plus grands héros de la Terre ont réussi à l'épargner en exilant Godzilla dans l'espace… mais ce faisant, ils pourraient bien avoir scellé le sort de la galaxie ! Tandis que Knull, le dieu des symbiotes, attise la colère de Godzilla, une nouvelle campagne de conquête galactique est lancée, menée par le Roi des Monstres et le Roi en Noir ! Le cosmos parviendra-t-il à s'unir pour arrêter ces deux colosses, ou une nouvelle ère de mort et de destruction s'abattra-t-elle sur lui ? Une chose est sûre : de l'Empire Galactique du Wakanda aux Empires Shi'ar, en passant par l'espace Kree-Skrull et au-delà, aucune planète ne sera à l'abri quand Godzilla se mettra à ravager la galaxie Marvel !