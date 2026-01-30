[Sorties Comics] Vendredi 30 janvier

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

New History Of The Dc Universe #3 (1 note) - Urban Comics 30/01/2026 -- Urban Comics Durant les années 1950, l'Amérique en pleine guerre froide plonge dans la paranoïa et met au ban de la société les premiers super-héros des années 1940. Mais des cendres de cette époque révolue vont éclore de nouveaux justiciers parmi lesquels J'onn J'onzz, Barry Allen ou encore Hal Jordan. Et cette génération de héros issue de la course à l'espace va devoir enquêter sur un mystère des plus anciens menaçant de détruire l'humanité. Contenu vo : New History of the DC Universe #3 6.9 €

Batman Silence 2 – Chapitre 5 (Pas de note) - Urban Comics 30/01/2026 -- Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir. Contenu vo : Batman #162 5.9 €

Coffret Exquisite Corpses (inclus #1 + 1 poster) (3 notes) - Urban Comics 30/01/2026 -- Urban Comics Tous les cinq ans, le soir d’Halloween, les treize familles les plus riches d’Amérique s’offrent les services des tueurs les plus redoutables des États-Unis et organisent un « petit » jeu pour savoir laquelle d’entre elles régnera sur le pays. Lâchés dans une petite ville discrète et sans histoire, les criminels n’ont qu’un seul objectif : éliminer leurs adversaires. Pour les habitants d’Oak Valley, Maine (l’arène malchanceuse de cette année), le but est simple : survivre à cette terrible nuit. Contenu vo : Exquisite Corpses #1 13.18 €

Fairyland Forever tome 1 (Pas de note) - Urban Comics 30/01/2026 -- Urban Comics L'expression « je-t'aime-moi-non-plus » est probablement celle qui incarne le mieux la relation toxique qui unit Gertrude à Fairyland. Après tant d'années à arpenter le royaume en quête du sésame qui la renverrait ENFIN chez elle, notre Boucle-Gore légendaire avait atteint son but et retrouvé une vie mortellement normale. Du moins, jusqu'à ce qu'elle saisisse la première occasion de repasser une tête à Fairyland. Un aller-retour récréatif qui eut vite fait de se transformer en deuxième peine à perpétuité ! Depuis, Gert oscille entre déverser son mal être dans son journal intime en guise de thérapie, et faire la tournée des tavernes Contenu vo : I Hate Fairyland #FCBD 2025 + #41-45 18.5 €