[Sorties Comics] Vendredi 30 janvier

Les sorties du jour
New History Of The Dc Universe #3
Troisième et avant-dernier numéro de New History of the DC Universe. On met de côté la trinité de DC Comics mais il on continue d'aborder du lourd avec cette fois Barry Allen ou encore Hal Jordan. Une véritable bible pour tous les amateurs de DC.
Batman Silence 2 – Chapitre 5
Coffret Exquisite Corpses (inclus #1 + 1 poster)
Lancement de cette série écrite comme un cadavre exquis, avec James Tynion IV qui ouvre la série et gèrera l'ensemble. Ce long premier numéro est clasique et présente les différents participants ainsi que le premier affrontement. On retrouve un battle royale, mais on sent qu'il y a des manigances en arrière par les recruteurs et c'est ce qui fait le sel de la série.
