[Sorties Comics] Vendredi 30 janvier

Par CaptainMDCU 30/01/2026 00:00 0
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Les sorties du jour

New History Of The Dc Universe #3
30/01/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Durant les années 1950, l'Amérique en pleine guerre froide plonge dans la paranoïa et met au ban de la société les premiers super-héros des années 1940. Mais des cendres de cette époque révolue vont éclore de nouveaux justiciers parmi lesquels J'onn J'onzz, Barry Allen ou encore Hal Jordan. Et cette génération de héros issue de la course à l'espace va devoir enquêter sur un mystère des plus anciens menaçant de détruire l'humanité. Contenu vo : New History of the DC Universe #3
6.9 €
New History Of The Dc Universe #3
  • Jeff
    Troisième et avant-dernier numéro de New History of the DC Universe. On met de côté la trinité de DC Comics mais il on continue d'aborder du lourd avec cette fois Barry Allen ou encore Hal Jordan. Une véritable bible pour tous les amateurs de DC.
Batman Silence 2 – Chapitre 5
30/01/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir. Contenu vo : Batman #162
5.9 €
Batman Silence 2 – Chapitre 5
Coffret Exquisite Corpses (inclus #1 + 1 poster)
30/01/2026 -
(3 notes)
- Urban Comics
Tous les cinq ans, le soir d’Halloween, les treize familles les plus riches d’Amérique s’offrent les services des tueurs les plus redoutables des États-Unis et organisent un « petit » jeu pour savoir laquelle d’entre elles régnera sur le pays. Lâchés dans une petite ville discrète et sans histoire, les criminels n’ont qu’un seul objectif : éliminer leurs adversaires. Pour les habitants d’Oak Valley, Maine (l’arène malchanceuse de cette année), le but est simple : survivre à cette terrible nuit. Contenu vo : Exquisite Corpses #1
13.18 €
Coffret Exquisite Corpses (inclus #1 + 1 poster)
  • BartAllen
    Lancement de cette série écrite comme un cadavre exquis, avec James Tynion IV qui ouvre la série et gèrera l'ensemble. Ce long premier numéro est clasique et présente les différents participants ainsi que le premier affrontement. On retrouve un battle royale, mais on sent qu'il y a des manigances en arrière par les recruteurs et c'est ce qui fait le sel de la série.
  • Uraphire
    Nouvelle maxi-série de la part de James Tynion IV qui s’annonce déjà comme un petit succès. On a un battle royal entre tueurs, où ils sont tous très marquants visuellement avec des réelles surprises sur qui va survivre à chaque numéro. Le numéro un présente surtout le concept et les différents personnages qui vont apporter du sel à l’événement. Le format de publication choisi par Urban permet de faire durer le suspens sur plusieurs mois.
  • Julien
    Titre sous forme de bataille royale à éliminations, qui n'est pas super original mais sauvé par le marketing autour et la manière dont c'est raconté. Nouvelle tentative en fascicules individuels pour Urban Comics, c'est peut-être l'un des titres pour lequel ça a le plus de sens.
Fairyland Forever tome 1
30/01/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
L'expression « je-t'aime-moi-non-plus » est probablement celle qui incarne le mieux la relation toxique qui unit Gertrude à Fairyland. Après tant d'années à arpenter le royaume en quête du sésame qui la renverrait ENFIN chez elle, notre Boucle-Gore légendaire avait atteint son but et retrouvé une vie mortellement normale. Du moins, jusqu'à ce qu'elle saisisse la première occasion de repasser une tête à Fairyland. Un aller-retour récréatif qui eut vite fait de se transformer en deuxième peine à perpétuité ! Depuis, Gert oscille entre déverser son mal être dans son journal intime en guise de thérapie, et faire la tournée des tavernes Contenu vo : I Hate Fairyland #FCBD 2025 + #41-45
18.5 €
Fairyland Forever tome 1
Fluff Fairyland ! Intégrale tome 1
30/01/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Gertrude a passé trente ans a Fairyland, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle était plus que ravie de quitter ENFIN cet univers de cinglés pour retrouver notre monde triste et ennuyant ! Le souci, c'est que notre maniaque aux cheveux verts n'est pas bonne à grand-chose, si ce n'est massacrer ceux qui la contrarient un peu trop à coup d'attendrisseur à viande et de caisse enregistreuse... Alors, quand on vient lui demander son aide pour retrouver un gamin paumé à Fairyland, elle se dit que ses talents seront au moins employés à leur juste valeur ! Contenu vo : Fluff Fairyland #1-10 -> Deluxe Edition book Three
25 €
Fluff Fairyland ! Intégrale tome 1

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

