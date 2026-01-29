  1. Accueil
Marvel annonce la mini-série Reborn: Ultimate Impact

29/01/2026
L'Armageddon arrive !

Il n'y aura pas fallu attendre longtemps avant d'en savoir plus derrière ce mystérieux teaser concernant l'avenir de l'univers Ultimate. C'est donc à travers Reborn: Ultimate Impact, une mini-série en 5 numéros, que Marvel va poursuivre l'héritage de cet univers avec les fameuses Origin Boxes.

Pour rappel, ce sont des boites crées par le Maker, qui permettent d'obtenir les pouvoirs de héros et vilains de l'univers Marvel, ce qui amènera à la création de nouveaux personnages comme le prévient l'éditeur.

On verra donc Miles Morales qui a récupéré ces boites dans Ultimate Spider-Man: Incursion, les protéger face à des personnes qui ont découvert leurs existences et veulent les récupérer. L'histoire se positionne aussi comme un prélude au futur event Marvel Armargeddon.

Pour l'équipe créative, on retrouve quelques personnes qui ont participé au nouvel univers Ultilmate avec Chris Condon (Ultimate Wolverine) au scénario et Stefano Caselli (Ultimate Black Panther) aux dessins.

Rendez-vous le 20 mai pour lire ce premier numéro.

