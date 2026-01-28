  1. Accueil
Le retour de l'univers Ultimate en mai ?

Par Adrien L. Source: AIPT 28/01/2026 15:06 1
Après sa conclusion en avril

Marvel l'assure, le nouvel univers Ultimate, lancé en 2023, se terminera bien en avril. Sauf qu'un teaser sème désormais le doute. Le voilà :

La fin de l’Univers Ultimate est arrivée, mais son héritage perdurera... Alors que l’univers Ultimate s’achève, Reborn: Ultimate Impact révélera en mai comment l’héritage de cet univers résonnera à travers l’Univers Marvel. Restez à l’écoute pour l’annonce complète plus tard dans la semaine.

Plusieurs questions se posent, notamment sur le format. Un one-shot ? Une mini-série ? Un event ? Et ce Reborn, Renaissance, que veut dire Marvel ? Si on sait que cette fin de l'univers Ultimate impactera l'univers Marvel, on ne sait pas encore bien comment, mais il semble que l'on se dirige vers une fusion des deux univers pour en créer un nouveau. Bref, attendons la fin de semaine pour en savoir plus.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

  • DCsoldier 28/01/2026 15:01
    On dirait un cas désespéré d'essayer de relancer les ventes des comics Marvel en essayant de faire comme DC avec l'univers Absolute. Marvel est plus plus bas et paye ses 10 dernières années de comics superficiels qu'il a essayé de vendre aux lecteurs en pensant qu'ils étaient aussi bon public (ou pire, les mêmes) que ceux qui vont voir leurs films du même calibre du MCU. Sauf qu'ils n'avaient pas compris que si les films ont aussi bien marché tout en étant superficiels c'est parce que de nombreuses familles ont juste amenés leurs enfants au cinéma mais que les enfants préfèrent jouer à Fortnite ou Minecraft au lieu de lire des comics. C'est résumé à la truelle mais voilà ce qu'évoque leur Ultimate REBORN pensé en urgence après avoir vu le Top 50 des ventes de comics dominé par DC et son univers Absolute.
