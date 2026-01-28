Le retour de l'univers Ultimate en mai ?

Après sa conclusion en avril

Marvel l'assure, le nouvel univers Ultimate, lancé en 2023, se terminera bien en avril. Sauf qu'un teaser sème désormais le doute. Le voilà :

La fin de l’Univers Ultimate est arrivée, mais son héritage perdurera... Alors que l’univers Ultimate s’achève, Reborn: Ultimate Impact révélera en mai comment l’héritage de cet univers résonnera à travers l’Univers Marvel. Restez à l’écoute pour l’annonce complète plus tard dans la semaine.

Plusieurs questions se posent, notamment sur le format. Un one-shot ? Une mini-série ? Un event ? Et ce Reborn, Renaissance, que veut dire Marvel ? Si on sait que cette fin de l'univers Ultimate impactera l'univers Marvel, on ne sait pas encore bien comment, mais il semble que l'on se dirige vers une fusion des deux univers pour en créer un nouveau. Bref, attendons la fin de semaine pour en savoir plus.