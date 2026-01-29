Une fausse cover de Robert Downey Jr vendue 3500$ !

Aïe !

Il y a quelques semaines, nous vous avions expliqué que Marvel avait prévu une montagne de covers pour son Ultimate Endgame #1. Parmi elles : quatre sketch covers signées par Robert Downey Jr. Pour les collectionneurs et/ou les fans du MCU, ces covers vont tout simplement office de Graal. Par contre, pour d'autres, elles sont surtout synonymes d'argent. Ainsi, une de ces covers s'est retrouvée sur Ebay. La vente a été actée. Son prix ? 3500$ ! Rien de bien surprenant lorsque l'on sait qu'il y a quatre covers signées par l'acteur sur un total d'un demi-million de blind bags. Sauf que voilà, selon BleedingCool qui a mené sa petite enquête, la cover serait fausse. Non seulement il y a quelques différences notables entre la version vendue et l'originale mais, en plus, la semaine précédente, le vendeur avait déjà procédé de la même manière avec une version similaire de la couverture... Au total, le vendeur se serait donc fait 7 000 $ pour quelques minutes de travail.

Vous trouverez ci-dessous la vente réalisée ainsi que les covers originales proposées par Marvel.

Contactés par BleedingCool, Ebay n'a pas répondu à leurs différentes questions.