Ultimate Endgame : 500 variant covers dont une signée par... Robert Downey Jr !

Attrapez-les tous ! Attrapez-les tous !

Marvel vient de passer un cap niveau marketing. On connaissait les variant covers et les blind bags. Faites les deux mais avec 500 variant covers différentes et lancez l'opération. C'est sur ce principe que la Maison des Idées a lancé Ultimate Endgame #1 dont la mini-série mettra définitivement fin à l'univers Ultimate (si, si, ils l'ont dit !). Ainsi, à travers les blind bags (pochettes dont le contenu est ignoré), vous aurez le choix entre de nombreuses variant covers dont plus de 500 sketchs book (un dessin simplifié sur une page blanche) différents réalisés par des auteurs tels que Peach Momoko ou Phil Noto (ndlr : ils sont plus de 20 à avoir participé). Néanmoins, la cerise sur le gâteau est sans doute les sketch books réalisés et signés par Robert Downey Jr et Kevin Feige. Et si le patron du MCU semble être aussi doué que moi en dessin (autrement dit, cela ne vole pas haut), l'acteur, au contraire, semble avoir un sacré coup de crayon. Vous trouverez quelques images ci-dessous.

Les sketch books :

500+ one-of-a-kind sketch covers, brought to life by 20+ legendary Marvel artists. One could be yours when you pick up 'Ultimate Endgame' #1 in Marvel’s True Believers Blind Bags, now available at your local comic book shop. pic.twitter.com/6x4qWPLd38 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 7, 2026

Robert Downey Jr :

In 2 days, 'Ultimate Endgame' #1 arrives at comic shops in True Believers Blind Bags, #MarvelComics’ first-ever blind bag program. Pick up yours for a chance to collect one of these signed Robert Downey Jr. Covers! pic.twitter.com/tSQkKD6vvJ — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) December 29, 2025

Kevin Feige :

Kevin Feige drew some variant covers for ‘ULTIMATE ENDGAME’ pic.twitter.com/Z47Mo2De2S — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 7, 2026

