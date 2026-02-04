[VF] Sélection MDCU de février 2026

Nos avis sur les sorties du mois
Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
Sélection de février 2026
Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte !
New History Of The Dc Universe #4
27/02/2026 -- Urban Comics
L'Univers DC est changé à jamais suite à la Crise des Terres Infinies, et une nouvelle génération de héros comme Wally West revêtent les costumes de leurs prédécesseurs. Mais le monde affronte une ère plus sombre, où les héros sont tentés par les ténèbres, et de nouvelles menaces redoutables surgissent telles que Doomsday, Black Hand ou Superboy-Prime. Des conséquences de CRISIS ON INFINITE EARTHS jusqu'à FLASHPOINT, Mark WAID continue de raconter l'histoire de l'Univers DC. Contenu vo : New History of the DC Universe #4
Un titre plutôt cool qui permet d'être remis au courant de la continuité DC, avec qu'ils ne fassent un reboot de tout ça dans 5-10 ans ! Une lecture très sympathique tout de même.
La série qui reprend toute l'histoire de DC trouve ici sa conclusion avec Darkseid et un aperçu du futur. Au final, l'éditeur ira plus loin avec New History of the DC Universe: The Dakota Incident mais cela n'enlève rien à tout l'intérêt de New History of the DC Universe. Nous conseillons !
Dernier numéro qui aborde l’aspect compliqué du reboot New 52. Mark Waid tente de son mieux pour proposer une chronologie cohérente, jusqu’aux prochains rectons. On pourra être surpris des événements qui sont référencés par moment, et des dessinateurs sur le numéro qui ne propose pas leurs meilleures planches. Toutefois, le projet reste louable jusqu’au bout, il aura mérité d’exister et c’est amusant de voir ce qui a été retenu. Pour les fans de continuités, mais aussi les lecteurs curieux.
Green Lantern : Blackest Night (2009)
06/02/2026 -- Urban Comics
Suite à son suicide, le super-criminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ? Contenu vo : Blackest Night #0, 1-4, Green Lantern #43-46, Blackest Night Tales of the Corps #1-3, Green Lantern Corps #39-41, Blackest Night Batman #1-3, Blackest Night Superman #1-3, Adventure Comics #4-5.
Je ne suis pas du tout objectif, car il s'agit des premières intégrales que j'ai achetés il y 13-14 ans ! Des dessins au top malgré l'échelle galactique des combats, et une scénario qui construit efficacement la menace et qui offre un bon récit de "zombies" à DC avec affrontement épiques moments plus tragique et un lore Green Lantern qui continue de s'étoffer pour mon plus grand plaisir.
LE crossover des Green Lantern et sans doute le point culminent du run de Johns sur l'univers. C'est tout simplement un incontournable !
Urban continue de publier le run de Geoff Johns en paperback et s'attaque à Blackest Night avec en supplément pas mal de tie-in qui étaient resté inédits chez l'éditeur. Le crossover est top et vient compléter ce que construisait Johns depuis le premier tome. C'est en plus très beau. L'achat du mois!
Avec cet event, on atteint le point d’orgue du run de Johns sur Green Lantern. Le récit est épique, il exploite l’histoire de l’univers DC et ses personnages pour un récit riche en rebondissements. Il peut compter sur les incroyables dessins d’Ivan Reis. L'intérêt de cette réédition, c’est d’avoir l’édition la plus complète de l’event avec tous les tie-ins, sachant qu’une grande majorité d’entre eux sont tous très bons à lire et utilise bien le concept des morts qui reviennent. Chose rare pour les events comics modernes où les tie-ins sont très oubliables. L’un des meilleurs events chez DC, tout simplement.
WOLVERINE – OLD MAN LOGAN – NOUVELLE ÉDITION
11/02/2026 -- Panini Comics
Mark Millar, Steve McNiven Dans un futur apocalyptique, les X-Men sont morts et les États-Unis sont divisés en territoires contrôlés par les pires super-vilains de la planète. Logan tente de mener une vie tranquille avec sa femme Maureen et leurs enfants. Mais l’argent vient à manquer et le vieil homme n’a d’autre choix que d’accepter une mission à haut risque aux côtés de son ancien ami Hawkeye… (Contient les épisodes US Wolverine (2003) 66-72 et Wolverine: Old Man Logan Giant-Size (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : OLD MAN LOGAN)
Un classique, tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore, c'est à posséder. Il y a même des chances pour que vous appréciez le titre même sans forcément être fan de Wolverine. Ce n'est pas rien...
Énième réédition désormais d’un classique sur Wolverine. L’histoire est violente, sombre et prenante. On se plaît à découvrir ce monde dominé par les vilains. Les dessins de réalisme de McNiven sont excellents avec des pages extrêmement sanglantes.
Les comics, c'est pas que pour les gosses !
100 Bullets intégrale volume 4
13/02/2026 -- Urban Comics
La partie d'échecs engagée entre l'Agent Graves et le Trust atteint son apogée. Alors que la majorité des pions ont été évincés du plateau, il est temps pour les cavaliers d'entrer en jeu. Pour les membres du Trust comme pour les ex-Minutemen, il convient néanmoins de cimenter les alliances, consolider les positions et placer les pièces maîtresses dans le viseur. Alors que les Rois manoeuvrent pour se tenir hors d'atteinte et placer leur Reine respective entre eux et l'ennemi, une question occupe tous les esprits : seront-ils encore capables d'élever leur jeu ? Contenu vo : 100 Bullets Deluxe Edition Book 4 (#59-80)
Avant-dernière intégrale de ce super polar. Les réponses continuent d’affluer et on suit avec plaisir les personnages. On sent qu’on se rapproche de la fin. Sans compter les fabuleux dessins qui participent à la violence du titre. Un immanquable pour les fans du genre.
Le scénario ne fait pas tout
SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE
04/02/2026 -- Panini Comics
Matt Groom, Kyle Higgins, Luciano Vecchio, James Towe Dans chaque réalité se trouve un Spider-Man, relié à ses variants grâce à la Toile de la Vie et du Destin, ainsi qu’un Venom, connecté à ses semblables via l’intelligence collective de la Ruche. Et à présent, la confrontation entre le Cœur de Toile et la Ruche semble inéluctable. (Contient les épisodes US Web of Spider-Verse: New Blood (2025) 1, Web of Venomverse: Fresh Brains (2025) 1 et Spider-Verse Vs Venomverse (2025) 1-5, inédits)
Rien de nouveau à l'horizon, mon capitaine ! On est sur du vu et du revu, mon capitaine ! Mais bon... ce n'est pas si mauvais, mon capitaine... Concernant la partie graphique, on est pas mal du tout. Il y a de très bons dessins et une mise en scène bien pensée.
Old-school
Legends (1986) tome 1
06/02/2026 -- Urban Comics
Tyran incontesté de la planète Apokolips, Darkseid est le plus redoutable adversaire que la Ligue de Justice ait dû affronter. Désireux de ternir à jamais la réputation des légendes de la Terre, il envoie ses âmes damnées à l'assaut des grands médias, pour une campagne de calomnies attisant la haine du public à leur endroit. Très vite, le Président des États-Unis déclare hors-la-loi les super-héros. Contenu vo : Legends #1-3, Batman #401, Detective Comics #568, Jack Kirby's Fourth World #2-5, Green Lantern Corps #207, Cosmic Boy #1-2, Justice League of America #258-259, Secret Origins #10, Firestorm #55-56, Booster Gold #13, Blue Beetle #9.
Premier event après la première Crisis, qui revient dans une édition Paperback. Comme pour Blackest Night, on a tous les tie-ins de l’event avec beaucoup d’inédits. Pour l'histoire en elle-même, elle est bien sympa à suivre, avec un scénario intéressant de la part de Darkseid pour décrédibiliser les super-héros et utilisant bien la richesse du nouvel univers DC, en mettant en avant des héros autres que Batman et Superman. L'event installe aussi beaucoup de séries qui vont faire date comme Suicide Squad et Justice League International. Les dessins de John Byrne sont toujours beaux à regarder, malgré le temps qui passe.
Coup de coeur ... du redacteur !
Batman & Robin Année Un tome 2
20/02/2026 -- Urban Comics
Alors que Bruce Wayne vient officiellement d'adopter l'orphelin Dick Grayson qu'il forme comme son acolyte, un mystérieux nouveau patron du crime appelé le Général tente de s'approprier les rues de Gotham en annihilant la mafia locale... À la recherche de réponses, Batman et Robin vont devoir mener l'enquête mais aussi gérer les deux aspects de leur relation en tant que père et fils et duo dynamique ! Contenu vo : BATMAN & ROBIN YEAR ONE #7-12
Quelle bonheur à lire cette série ! Outre la bonne écriture de Waid, c'est surtout les dessins de Samnee qui m'ont charmé. L'impression de revoir la série animée, en plus beau, plus fin, et avec un découpage très réussi. Ca ne chamboule pas l'univers de Batman, mais c'est très bien fait, et une excellente lecture que je recommande !
Ça nous divise !
Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster)
06/02/2026 -- Urban Comics
Deadpool, le mercenaire provocateur le plus connu de l’univers Marvel, a été engagé pour un travail à Gotham City… mais le Chevalier Noir est sur place, peu enclin à ce que cet inconnu sème le trouble dans sa ville ! Katanas contre batarangs : le duel est lancé ! Découvrez également des team-ups aussi surprenants que réjouissants : Daredevil & Green Arrow, Captain America & Wonder Woman ou encore Krypto & Jeff le Requin Terrestre, et bien plus encore ! Contenu vo : MARVEL/DC - DEADPOOL/BATMAN #1
Un crossover Batman / Deadpool, forcément, c'est un évènement. Maintenant, pour ce qui est de la qualité en elle-même, ce n'est pas exceptionnel. Même chose concernant les team-ups qui sont assez anecdotiques (trop peu de planches pour construire quelque chose de solide). Le pire ? C'est que ce crossover Batman / Deadpool reste meilleur que le suivant à savoir Deapdool / Batman. Autrement dit, s'il vous en faut vraiment un... autant prendre celui-là !
Premier numéro des nouveaux crossovers DC/Marvel, et c’est le moins bon qu’on a en premier. Ce qui est peu étonnant, vu que ça vient de la part de Marvel qui n’a plus les meilleurs auteurs/dessinateurs de l’industrie en ce moment. L’histoire principale est sympa à lire et un peu drôle, mais sans plus, toutefois, on retiendra surtout les dessins de Greg Capullo. Le reste des histoires sont trop courtes pour bien développer leurs idées et sont un peu décevantes à lire. On retiendra le team-up entre Rocket Racoon/Green Lantern (drôle à lire), et Daredevil/Green Arrow pour les fans de Kevin Smith. Au moins, les dessinateurs font tous du bon boulot. Je conseillerais plutôt d’acheter l’autre numéro crossover Batman/Deadpool qui est bien meilleur. Après ça reste un événement historique ce nouveau crossover DC/MARVEL, donc n’hésitez pas à prendre ce premier numéro.
Absolute Batman Tome 2
13/02/2026 -- Urban Comics
Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ? 9 ans après le succès retentissant de BATMAN - LA COUR DES HIBOUX, Scott SNYDER crée à nouveau l'événement en revenant par la grande porte chez DC pour imaginer une version plus brutale et, étonnamment, plus réaliste du protecteur de Gotham. Contenu vo : Absolute Batman #7-14
Suite d'Absolute Batman qui continue d'être la série bas du front de l'univers Absolute, encore plus quand on mets Bane en face. Dragotta se fait plaisir visuellement avec des personnages aux proportions complètement inhumaines, mais niveau scénario, ça ne vole pas bien haut.
Un arc centré autour de Bane cette fois-ci, peut-être un peu plus quelconque car l'effet de nouveauté n'est plus là. S'il y a de bons ajouts comme Catwoman, et quelques éléments chocs, je dois dire qu'on est en dessous des deux arcs précédents. Rien de catastrophique non plus, mais j'ai un peu l'impression d'avoir un arc de transition, qui étoffe un peu l'univers quand même.
Un arc intéressant mais en-dessous du premier. Par contre, niveau revisite visuelle, c'est toujours aussi dingue !
Si le premier tome annonçait la couleur de son titre, ce deuxième tome le confirme encore plus. Son Bane est plus monstrueuse, terrifiant et grotesque que jamais, notamment grâce à Nick Dragotta qui reste excellent dans ses dessins. C'est la grande force du titre. Scott Snyder nous propose une histoire jouissive et horrible à lire (La violence atteint un certain niveau ici que ça pourrait déranger pour le coup). Les personnages sont bien écrits et attachants à suivre. Le numéro final est dantesque et montre que l’auteur sait mieux conclure ses arcs qu’avant. Bref, une lecture très réussie, Snyder nous prouve encore avec ce nouveau tome qu’il peut proposer une lecture nouvelle sur Batman.
Si Absolute Batman n'est pas ma série Absolute préférée, elle n'en reste pas moins très bonne. Ce deuxième tome surpasse le premier tome pour moi qui tenait plus sur la découverte de cet univers qu'autre chose. L'ambiance et la violence sont uniques, même au sein de l'univers Absolute. La baffe est surtout graphique, mais le scénario va très loin. Bref, vraiment une bonne lecture, et une vision de Batman sans concession.
Absolute Green Lantern tome 1
13/02/2026 -- Urban Comics
Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature... Contenu vo : Absolute Green Lantern #1-6
Je ne suis pas conquis par l'aspect graphique du titre. Les dessins sont bons mais je les trouve peu adaptés pour un titre Green Lantern. Heureusement on change énormément le lore des Lanterns dans cette version Absolute, donc finalement je suis passé outre les dessins. Des changements qui promettent un nouveau regard qui a du potentiel. À suivre donc !
Un titre qui tente bien moins de choses que ses collègues de l'univers Absolute et ce, tant sur le plan scénaristique que graphique. Il n'y a pas vraiment de grosse faute mais on est tellement loin de ce que l'on peut faire en version Absolute. Dommage.
C’est cette fois-ci au tour des Green Lantern de subir le traitement Absolute pour un résultat qui m’a convaincu. Al Ewing lorgne du côté de l’horreur cosmique avec réussite, ses personnages sont bien construit et la construction du récit donne envie de comprendre ce qui c’est passé. Il en profite pour réinventer le concept des Green Lantern, au détriment de le rendre compréhensible par moment, mais intéressant à décortiquer. Le défaut de la série, ça serait les dessins, plus faibles en qualité comparés à d’autres séries. Le style fait penser à du Webtoon (Bon j'exagère un peu), mais on finit par s’y faire et à apprécier les quelques réussites graphiques.
Une bonne surprise que cet Absolute Green Lantern. Ewing change beaucoup la mythologie des Green Lanterns, et offre un récit plutôt terrifiant, mais surtout avec pas mal de mystère, ce qui n'était pas gagné. Le dessin oscille entre le bon et le moins bon, c'est un peu le point faible du titre. Ca ne gâche cependant pas le plaisir de lecture de cette très bonne série.
IMPERIAL 2 (sur 2)
04/02/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits)
En plus des tie-ins qui sont tous pertinents dans leur ajouts au conflit principal, ils permettent de rallonger l'event qui file à toute vitesse. Donc pas de longueurs ici, loin de là, mais on frise presque la précipitation pour un récit qui restructure la hiérarchie cosmique chez Marvel. Une bonne lecture avec de bons dessins, le tout dans une intégrale qui couvre tout l'event, donc pas de prise de tête pour savoir si on a bien tout lu !
Suite et fin d'Imperial accompagné des tie-in de l'event. C'est condensé mais pas mauvais du tout et très important pour la suite de l'univers cosmique marvel.
C’est déjà la fin pour un event qui en promettait peut-être un peu trop. Les tie-ins développent certains moments d’Imperial et lancent les pistes des histoires à venir. Néanmoins, toutes ne se valent pas, ralentissent le rythme de lecture et ne donnent pas forcément envie d’en lire plus. La conclusion est un peu décevante pour cet event cosmique qui nous ramène à un statu-quo plus classique qu’on ne le pense. À voir comment Marvel va exploiter ce pan cosmique, et combien de temps ça va durer aussi, vu le peu de séries régulières qui découlent de l’event.
Très bon, mais pas indispensable
Batman White Knight : Harley Quinn
13/02/2026 -- Urban Comics
Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle. Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6
Un approfondissement des personnages de Murphy réalisé avec brio. Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins restent dans la même veine que ce que l'on nous a proposé par le passé.
IMMORTAL THOR T01
04/02/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Martin Coccolo, Ibraim Roberson, Greg Land Tandis que Thor s’accorde un peu de repos sur Terre, une divinité maléfique toute-puissante fait irruption. Le héros tente de repousser la menace aux côtés de Loki, quand il comprend que l’entité a été envoyée par… un membre de sa famille. (Contient les épisodes US Immortal Thor (2022) 1-10, Roxxon Presents: Thor (2024) 1 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 3-11 et 13)
Réédition en Deluxe du run de Thor par Al Ewing. Une très bonne reprise du titre qui s’éloigne des directions d’Aaron et Cates, surtout de ce dernier après la longue chute de qualités du titre. Ce qui ne l’empêche pas de rester en continuité avec les précédents runs, mais en mettant plus en avant des éléments de la continuité de Thor qu’on n’a pas vu depuis des années. On retrouve le talent d’écriture d’Ewing qu’il a eu pour Immortal Hulk, sans l’aspect horrifique, tout en se renouvelant dans son registre, en proposant des touches de comédies méta par moment. Le plus gros défaut de la série, ce seraient les dessins. Si le premier arc est très bien dessiné par Martín Cóccolo, il finit par partir et le niveau des dessinateurs suivants est un peu en dessous et ça ne va pas remonter.
DOCTEUR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES
04/02/2026 -- Panini Comics
Robbie Thompson, Javier Rodriguez Le Docteur Strange est contacté par Merlin pour combattre l’Oublié, une entité maléfique libérée par l’Empirikul. Stephen Strange rejoint alors un groupe de Sorciers Suprêmes issus de différentes époques afin de contrer la menace. Parmi eux, un Wiccan adulte et le scientifique Isaac Newton… (Contient les épisodes US Doctor Strange (2015) Annual 1 (II) et Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) 1-12, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DOCTOR STRANGE & THE SORCERERS SUPREME 1-2)
Très bon récit complet sur Doctor Strange. Si l’histoire est classique, l'intérêt ce sont ses personnages où chaque Sorcier Suprême est unique et apporte un intérêt différent. L'auteur réussit à proposer des moments touchants et humoristiques. Tout cela est mis en valeur par le trait très comic-bookien de Javier Rodriguez avec de superbes idées de mise en page. Une très bonne idée de réédition de la part de Panini.
Ça se laisse lire avec plaisir
SPIDER-MAN & WOLVERINE T01
04/02/2026 -- Panini Comics
Marc Guggenheim, Kaare Andrews Wolverine fait appel à son ami Spider-Man. Mais lorsque les deux héros se retrouvent face à l’alliance inattendue de leurs ennemis respectifs, Omega Red et Kraven le Chasseur, ils comprennent qu’ils viennent de plonger tête baissée dans un piège soigneusement orchestré… (Contient les épisodes US Spider-Man & Wolverine (2025) 1-5, inédits)
Un titre divertissant, devant lequel on peut passer un bon petit moment. Non seulement, c'est drôle mais en plus, on revisite quelques grands moments de l'univers Marvel. Un récit à la "buddy movie" qui n'apporte rien de nouveau mais devant lequel on se surprend à prendre plaisir. La partie graphique a des défauts mais rien d'insurmontable.
THOR PAR JASON AARON T02 (sur 8)
11/02/2026 -- Panini Comics
Jason Aaron, Esad Ribic, Ron Garney, Nic Klein Après s’être échappé de sa prison, l’Elfe Noir Malekith entreprend de ravager les neufs royaumes. Provoquant une guerre dévastatrice, il massacre ceux qui refusent de lui prêter allégeance et s’en prend même aux êtres de sa propre race. Pour faire face à cette menace, Thor est contraint de réunir les autres royaumes, qui sont cependant loin d’être alliés… (Contient les épisodes US Thor: God of Thunder (2013) 12-25, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE)
Nouveau tome poche pour une partie peu mémorable du run d’Aaron, mais important, car il installe des éléments à venir, notamment Malekith. Sinon ça reste des aventures classiques de Super-héros avec le style d'écriture de Jason Aaron, mais moins passionnant à lire. Au final, un tome un peu moyen avant de redécoller avec le suivant.
Le bon côtoie le moins bon
DOOM WORLD 4 (sur 8)
04/02/2026 -- Panini Comics
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits)
Superior Avengers est plutôt bon. Red Hulk est bon. Doctor Strange of Asgard est sympa mais décevant par rapport à la promesse initiale. Thunderbolts: Doomstrike a de bonnes surprises. Doom Academy et Doom's Division ne sont vraiment pas géniaux. Conclusion... il y a un tri à faire !
On n'a pas tout lu, mais...
JE SUIS DEADPOOL – ÉDITION ANNIVERSAIRE 35 ANS
11/02/2026 -- Panini Comics
Wade Wilson est l’un des mercenaires les plus efficaces au monde, mais aussi le plus bavard et le plus cinglé ! Depuis qu'il est passé entre les mains du projet Arme X, il n'a plus toute sa tête mais possède un pouvoir guérisseur infaillible ! Malgré ses méthodes, Deadpool est un type bien. (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 98, Deadpool (1997) 11, 54-55, Cable & Deadpool (2004) 24, 49-50, X-Men Origins: Deadpool (2010) 1, Prelude to Deadpool Corps (2008) 4, Deadpool 1000 (III), Deadpool (2008) 33.1, A+X 8 (II), Deadpool (2013) 27 et Deadpool (2019) 5, précédemment publiés dans DEADPOOL : L'INTÉGRALE 1991-1994 et 1997, MARVEL SELECT : DEADPOOL 6, MARVEL DEADPOOL 6 : LEGENDES VIVANTES, MARVEL DEADPOOL 10 : AVEC DE TELS AMIS, JE SUIS DEADPOOL, MARVEL OMNIBUS : UNCANNY X-FORCE, MARVEL DELUXE : DEADPOOL (NOW!) 3 et 100% MARVEL : DEADPOOL (2020) 1)
Le contenu ne change pas vraiment pas rapport à l'édition précédente et il est difficile de dire si le contenu rédactionnel de Panini sera mis à jour ou non. Disons que si vous n'avez pas l'ancienne version, il y a un intérêt (si vous aimez Deadpool, bien sûr). Sinon, vous pouvez passer votre chemin sans aucun problème.