[VF] Sélection MDCU de février 2026

Nos avis sur les sorties du mois

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".

Sélection de février 2026

Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte ! New History Of The Dc Universe #4 (3 notes) - Urban Comics 27/02/2026 -- Urban Comics L'Univers DC est changé à jamais suite à la Crise des Terres Infinies, et une nouvelle génération de héros comme Wally West revêtent les costumes de leurs prédécesseurs. Mais le monde affronte une ère plus sombre, où les héros sont tentés par les ténèbres, et de nouvelles menaces redoutables surgissent telles que Doomsday, Black Hand ou Superboy-Prime. Des conséquences de CRISIS ON INFINITE EARTHS jusqu'à FLASHPOINT, Mark WAID continue de raconter l'histoire de l'Univers DC. Contenu vo : New History of the DC Universe #4 6.9 € Green Lantern : Blackest Night (2009) (4 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Suite à son suicide, le super-criminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ? Contenu vo : Blackest Night #0, 1-4, Green Lantern #43-46, Blackest Night Tales of the Corps #1-3, Green Lantern Corps #39-41, Blackest Night Batman #1-3, Blackest Night Superman #1-3, Adventure Comics #4-5. 42 € WOLVERINE – OLD MAN LOGAN – NOUVELLE ÉDITION (2 notes) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Mark Millar, Steve McNiven Dans un futur apocalyptique, les X-Men sont morts et les États-Unis sont divisés en territoires contrôlés par les pires super-vilains de la planète. Logan tente de mener une vie tranquille avec sa femme Maureen et leurs enfants. Mais l’argent vient à manquer et le vieil homme n’a d’autre choix que d’accepter une mission à haut risque aux côtés de son ancien ami Hawkeye… (Contient les épisodes US Wolverine (2003) 66-72 et Wolverine: Old Man Logan Giant-Size (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : OLD MAN LOGAN) 28 €

Les comics, c'est pas que pour les gosses ! 100 Bullets intégrale volume 4 (1 note) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics La partie d'échecs engagée entre l'Agent Graves et le Trust atteint son apogée. Alors que la majorité des pions ont été évincés du plateau, il est temps pour les cavaliers d'entrer en jeu. Pour les membres du Trust comme pour les ex-Minutemen, il convient néanmoins de cimenter les alliances, consolider les positions et placer les pièces maîtresses dans le viseur. Alors que les Rois manoeuvrent pour se tenir hors d'atteinte et placer leur Reine respective entre eux et l'ennemi, une question occupe tous les esprits : seront-ils encore capables d'élever leur jeu ? Contenu vo : 100 Bullets Deluxe Edition Book 4 (#59-80) 45 €

Le scénario ne fait pas tout SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Matt Groom, Kyle Higgins, Luciano Vecchio, James Towe Dans chaque réalité se trouve un Spider-Man, relié à ses variants grâce à la Toile de la Vie et du Destin, ainsi qu’un Venom, connecté à ses semblables via l’intelligence collective de la Ruche. Et à présent, la confrontation entre le Cœur de Toile et la Ruche semble inéluctable. (Contient les épisodes US Web of Spider-Verse: New Blood (2025) 1, Web of Venomverse: Fresh Brains (2025) 1 et Spider-Verse Vs Venomverse (2025) 1-5, inédits) 22 €

Old-school Legends (1986) tome 1 (2 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Tyran incontesté de la planète Apokolips, Darkseid est le plus redoutable adversaire que la Ligue de Justice ait dû affronter. Désireux de ternir à jamais la réputation des légendes de la Terre, il envoie ses âmes damnées à l'assaut des grands médias, pour une campagne de calomnies attisant la haine du public à leur endroit. Très vite, le Président des États-Unis déclare hors-la-loi les super-héros. Contenu vo : Legends #1-3, Batman #401, Detective Comics #568, Jack Kirby's Fourth World #2-5, Green Lantern Corps #207, Cosmic Boy #1-2, Justice League of America #258-259, Secret Origins #10, Firestorm #55-56, Booster Gold #13, Blue Beetle #9. 32 €

Coup de coeur ... du redacteur ! Batman & Robin Année Un tome 2 (1 note) - Urban Comics 20/02/2026 -- Urban Comics Alors que Bruce Wayne vient officiellement d'adopter l'orphelin Dick Grayson qu'il forme comme son acolyte, un mystérieux nouveau patron du crime appelé le Général tente de s'approprier les rues de Gotham en annihilant la mafia locale... À la recherche de réponses, Batman et Robin vont devoir mener l'enquête mais aussi gérer les deux aspects de leur relation en tant que père et fils et duo dynamique ! Contenu vo : BATMAN & ROBIN YEAR ONE #7-12 18.5 €

Ça nous divise ! Coffret Deadpool Batman (inclus #1 + poster) (2 notes) - Urban Comics 06/02/2026 -- Urban Comics Deadpool, le mercenaire provocateur le plus connu de l’univers Marvel, a été engagé pour un travail à Gotham City… mais le Chevalier Noir est sur place, peu enclin à ce que cet inconnu sème le trouble dans sa ville ! Katanas contre batarangs : le duel est lancé ! Découvrez également des team-ups aussi surprenants que réjouissants : Daredevil & Green Arrow, Captain America & Wonder Woman ou encore Krypto & Jeff le Requin Terrestre, et bien plus encore ! Contenu vo : MARVEL/DC - DEADPOOL/BATMAN #1 13.9 € Absolute Batman Tome 2 (6 notes) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ? 9 ans après le succès retentissant de BATMAN - LA COUR DES HIBOUX, Scott SNYDER crée à nouveau l'événement en revenant par la grande porte chez DC pour imaginer une version plus brutale et, étonnamment, plus réaliste du protecteur de Gotham. Contenu vo : Absolute Batman #7-14 25 € Absolute Green Lantern tome 1 (4 notes) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature... Contenu vo : Absolute Green Lantern #1-6 18.5 € IMPERIAL 2 (sur 2) (3 notes) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits) 16 €

Très bon, mais pas indispensable Batman White Knight : Harley Quinn (1 note) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle. Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6 8.9 € IMMORTAL THOR T01 (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Martin Coccolo, Ibraim Roberson, Greg Land Tandis que Thor s’accorde un peu de repos sur Terre, une divinité maléfique toute-puissante fait irruption. Le héros tente de repousser la menace aux côtés de Loki, quand il comprend que l’entité a été envoyée par… un membre de sa famille. (Contient les épisodes US Immortal Thor (2022) 1-10, Roxxon Presents: Thor (2024) 1 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 3-11 et 13) 32 € DOCTEUR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Robbie Thompson, Javier Rodriguez Le Docteur Strange est contacté par Merlin pour combattre l’Oublié, une entité maléfique libérée par l’Empirikul. Stephen Strange rejoint alors un groupe de Sorciers Suprêmes issus de différentes époques afin de contrer la menace. Parmi eux, un Wiccan adulte et le scientifique Isaac Newton… (Contient les épisodes US Doctor Strange (2015) Annual 1 (II) et Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) 1-12, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DOCTOR STRANGE & THE SORCERERS SUPREME 1-2) 32 €

Ça se laisse lire avec plaisir SPIDER-MAN & WOLVERINE T01 (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Marc Guggenheim, Kaare Andrews Wolverine fait appel à son ami Spider-Man. Mais lorsque les deux héros se retrouvent face à l’alliance inattendue de leurs ennemis respectifs, Omega Red et Kraven le Chasseur, ils comprennent qu’ils viennent de plonger tête baissée dans un piège soigneusement orchestré… (Contient les épisodes US Spider-Man & Wolverine (2025) 1-5, inédits) 18 € THOR PAR JASON AARON T02 (sur 8) (1 note) - Panini Comics 11/02/2026 -- Panini Comics Jason Aaron, Esad Ribic, Ron Garney, Nic Klein Après s’être échappé de sa prison, l’Elfe Noir Malekith entreprend de ravager les neufs royaumes. Provoquant une guerre dévastatrice, il massacre ceux qui refusent de lui prêter allégeance et s’en prend même aux êtres de sa propre race. Pour faire face à cette menace, Thor est contraint de réunir les autres royaumes, qui sont cependant loin d’être alliés… (Contient les épisodes US Thor: God of Thunder (2013) 12-25, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE) 10.99 €

Le bon côtoie le moins bon DOOM WORLD 4 (sur 8) (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits) 15 €