[Sorties Comics] Mercredi 21 janvier

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour

JEDI KNIGHTS T01 (Pas de note) - Panini Comics 21/01/2026 -- Panini Comics Marc Guggenheim, Madibek Musabekov Plongez dans de nouvelles aventures au cœur de l’Ordre Jedi, les gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie ! Aux côtés de figures légendaires comme Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda et Mace Windu, découvrez aussi de nouveaux Chevaliers inédits. (Contient les épisodes US Star Wars: Jedi Knights (2025) 1-5, inédits) 19 €

JEDI KNIGHTS T01 (panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 21/01/2026 -- Panini Comics Marc Guggenheim, Madibek Musabekov Plongez dans de nouvelles aventures au cœur de l’Ordre Jedi, les gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie ! Aux côtés de figures légendaires comme Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda et Mace Windu, découvrez aussi de nouveaux Chevaliers inédits. (Contient les épisodes US Star Wars: Jedi Knights (2025) 1-5, inédits) 19 €

SAVAGE SWORD OF CONAN T08 (Pas de note) - Panini Comics 21/01/2026 -- Panini Comics Michael Fleischer, Larry Yakata, John Buscema, Gary Kwapisz… Dans ce volume, Conan affronte de nouveaux défis : le retour du capitaine Bor’aqh Sharaq, la résurrection du Dévoreur d’âmes et une guerre totale contre une armée de morts-vivants ! Et John Buscema illustre l'adaptation inédite en librairie de Conan le Destructeur ! (Contient les épisodes US The Savage Sword of Conan (1974) 102-116 et Marvel Comics Super Special (1978) 35, précédemment publiés dans LES CHRONIQUES DE CONAN 18-19, Spécial Conan 3, Conan Hors Série 3 et inédits) 80 €

LA HAUTE RÉPUBLIQUE – LES AVENTURES PHASE III T04 (sur 5) (Pas de note) - Panini Comics 21/01/2026 -- Panini Comics Daniel José Older, Harvey Tolibao Eriadu est le théâtre de l'affrontement final entre les vaillants Jedi et les terribles Nihil. Le Chevalier Jedi Farzala Tarabal et d’autres combattants de la liberté comme Lula Talisola, Zeen Mrala, Sevran Tarkin, Qort, Zint et Yaddle se tiennent prêts à défendre la ville de Bri-Phrang. (Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures (2023) 14-16 et Star Wars: The High Republic Adventures – The Battle of Eriadu (2025) 1, inédits) 16 €