Nouveau TV spot pour Wonder Man

Plus que dix jours !

L'année 2025 est derrière nous. Place à 2026 ! Et Marvel souhaite fêter l'année avec un trailer. Normal. Après tout, l'arrivée de Wonder Man sur le petit écran arrive à grands pas. Il n'est donc pas surprenant que Disney+ désire nous dévoiler quelques nouvelles images. Après un trailer il y a quelques jours, c'est à présent une nouvelle vidéo qui a été mise en avant.

La voici :

There's power in more than the performance.



Marvel Television’s #WonderMan, an 8-episode series, streams January 27 at 6PM PT only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/4s9p6ehAb5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 16, 2026

L'acteur hollywoodien en herbe Simon Williams peine à lancer sa carrière. Lors d'une rencontre fortuite avec Trevor Slattery, un acteur dont les plus grands rôles semblent désormais derrière lui, Simon apprend que le légendaire réalisateur Von Kovak est en train de refaire le film de super-héros « Wonder Man ». Ces deux acteurs, à des étapes opposées de leur carrière, poursuivent obstinément des rôles qui pourraient changer leur vie dans ce film, tandis que le public obtient un aperçu des coulisses de l'industrie du divertissement.

Sortie le 27 janvier.