L'animé Mister Miracle fera bien partie du DCU

Confirmé par James Gunn

Jusque-là, il s'agissait encore d'un gros point d'interrogation. A présent, nous avons la réponse : la série animée Mister Miracle fera bien partie du DCU. En effet, nous ignorions encore si le projet allait faire partie du même univers que le film Superman (pour ne citer que lui) ou s'il allait s'agir d'un projet à part un peu à l'instar de My adventures with Green Lantern and Starfire qui va faire son petit bout de chemin de son côté, en "solo". James Gunn l'a à présent confirmé lorsqu'il a souhaité un joyeux anniversaire au personnage :

Le plus grand maître de l'évasion au monde a fait ses débuts il y a 55 ans aujourd'hui, en 1971 ! Joyeux anniversaire à Mister Miracle, apparu pour la première fois dans MISTER MIRACLE #1, écrit et dessiné par Jack Kirby, avec un encrage de Vince Colletta. Bientôt à l'affiche de notre série animée DCU, inspirée de la bande dessinée en 12 numéros de Tom King et Mitch Gerads.

Pour rappel, la série animée Mister Miracle n'a pas encore de date de sortie.

