Marvel tease la fin de Battleworld

Korvac a créé ce Battleworld… et il peut le détruire !

La preview VO de Battleworld #5 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Christos Gage et dessiné par Marcus To avec une cover de Leinil Yu. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 14 janvier pour 3.99$. Il s'agit du dernier numéro de la mini-série.

BATAILLE À LA FIN DU MONDE ! Korvac a créé ce Battleworld… et il peut le détruire ! Les héros de ce chaos parviendront-ils à rétablir l'ordre ? Ou tout sera-t-il perdu face à un puissant fou furieux ? Découvrez-le dans ce final cataclysmique !

