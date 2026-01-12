  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Marvel tease la fin de Battleworld

Par Jeff Source: Bc 12/01/2026 16:04 0
Korvac a créé ce Battleworld… et il peut le détruire !

La preview VO de Battleworld #5 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Christos Gage et dessiné par Marcus To avec une cover de Leinil Yu. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 14 janvier pour 3.99$. Il s'agit du dernier numéro de la mini-série.

BATAILLE À LA FIN DU MONDE ! Korvac a créé ce Battleworld… et il peut le détruire ! Les héros de ce chaos parviendront-ils à rétablir l'ordre ? Ou tout sera-t-il perdu face à un puissant fou furieux ? Découvrez-le dans ce final cataclysmique !

 

 

 

 

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont traités dans notre rubrique "Les numéros #1 de la VO". N'hésitez pas à la consulter :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

10 comics qu'il ne fallait surtout pas rater en 2018

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0