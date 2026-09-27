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Notre avis sur Batman Knightfall Partie 1 : Knightfall

Par The_Crusader 27/09/2026 19:26 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Premier volet d'une trilogie adaptant l'ensemble de l'arc Knightfall, cette première partie semble pour le moment choisir et adapter les meilleurs aspects de l'histoire originale et du personnage de Bane pour créer une adaptation plus digeste qu'on aurait été en droit de s'attendre d'un comics très dense. Un signe plutôt encourageant pour les deux prochaines parties que nous arborerons également.


Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

The_Crusader

Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

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