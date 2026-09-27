Notre avis sur Batman Knightfall Partie 1 : Knightfall

Qu'en avons-nous pensé ?

Premier volet d'une trilogie adaptant l'ensemble de l'arc Knightfall, cette première partie semble pour le moment choisir et adapter les meilleurs aspects de l'histoire originale et du personnage de Bane pour créer une adaptation plus digeste qu'on aurait été en droit de s'attendre d'un comics très dense. Un signe plutôt encourageant pour les deux prochaines parties que nous arborerons également.



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