Petit point sur Lanterns épisode 5

Qu'en avons-nous pensé ?

Un final de mi-saison avec "Lights Out", le cinquième épisode de la série Lanterns. Beaucoup de trames narratives sont conclues, mais des questions assez intrigantes subsistent... On ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer dans les trois derniers épisodes et c'est tant mieux !

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