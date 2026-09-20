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Petit point sur Lanterns épisode 5

Par Jeff 20/09/2026 19:50 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Un final de mi-saison avec "Lights Out", le cinquième épisode de la série Lanterns. Beaucoup de trames narratives sont conclues, mais des questions assez intrigantes subsistent... On ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer dans les trois derniers épisodes et c'est tant mieux !

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

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Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Créé par : Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King
Année : 2026

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