Meilleures ventes comics BDfugue semaine 38

Retrouvez le top des meilleures ventes comics de la semaine sur BDFugue.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, c'est simple puisqu'il y a cinq titre Urban Comics et, plus précisément, cinq titres Batman.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Batman Silence 2 intégrale (2 notes) - Urban Comics 18/09/2026 -- Urban Comics Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout... BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris. Contenu vo : Batman #158-163 20.5 €

#2 Absolute Batman Tome 3 (4 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1 20.5 €

#3 Batman Prime tome 1 (11 notes) - Urban Comics 22/05/2026 -- Urban Comics Batman a connu des années difficiles : brisé par Bane, ruiné par le Joker et attaqué par sa propre création, Failsafe. Mais le Chevalier Noir, entouré de ses alliés, a toujours su se relever et faire face aux menaces. Ainsi, quand Vandal Savage, nouveau commissaire du G.C.P.D., déclare Batman hors-la-loi, notre héros ne recule pas et se lance dans une nouvelle ère d'héroïsme. Une nouvelle page, plus lumineuse, s'ouvre pour le plus Grand détective du monde ! Contenu vo : Batman (2025) #1-6 18.5 €

#4 Absolute Batman Tome 2 (17 notes) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ? 9 ans après le succès retentissant de BATMAN - LA COUR DES HIBOUX, Scott SNYDER crée à nouveau l'événement en revenant par la grande porte chez DC pour imaginer une version plus brutale et, étonnamment, plus réaliste du protecteur de Gotham. Contenu vo : Absolute Batman #7-14 25 €