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[Sorties Comics] Mercredi 16 septembre

Par CaptainMDCU 16/09/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

NEW MUTANTS : L'INTÉGRALE 1989-1990
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Louise Simonson, Chris Claremont, Rick Leonardi, Rob Liefeld… Héla, la déesse de la mort d’Asgard, a corrompu la part de Dani Moonstar qui est une walkyrie. Pour la sauver, les Nouveaux Mutants font appel au Docteur Strange, mais ils devront aussi se mêler aux affaires d’Asgard, au moment même où Héla tente d’assassiner Odin ! (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 76-87 et Annual 5, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ATLANTIS ATTACKS, NOUS SOMMES LES NOUVEAUX MUTANTS, Titans 137-146 et inédit)
36 €
NEW MUTANTS : L'INTÉGRALE 1989-1990
WEST COAST AVENGERS – VISION QUEST
16/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
John Byrne La Sorcière Rouge est inquiète : son mari, la Vision, ne donne plus de nouvelles. Par ailleurs, le quartier général des West Coast Avengers est la cible d’une attaque-surprise menée par le robot maléfique Ultron. Mais l’offensive n’était qu’un leurre et Hank Pym suspecte qu’un traitre ait fourni à l’ennemi les renseignements nécessaires à cette dernière… (Contient les épisodes US West Coast Avengers (1985) 42-50, précédemment publiés dans WEST COAST AVENGERS : L'INTÉGRALE 1989)
28 €
WEST COAST AVENGERS – VISION QUEST
  • Alemxis
    Début du run de Byrne sur les Vengeurs de la Côte Ouest. Marvel présente l’arc comme une transformation radicale de Vision à l’époque. Il s’agit d’un bon comic imparfait des années 80. On peut noter en point positif - Une excellente réflexion sur l'identité et la mémoire et une transformation de Vision réellement audacieuse ainsi que des des conséquences qui vont énormément influencer l'histoire future de Marvel. En point faible,Wanda est parfois réduite au rôle de victime et le mélodrame amoureux prend parfois le dessus sur la réflexion philosophique.
LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1983
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Kurt Busiek, Steven Grant, Ernie Chan, Denys Cowan… Unus l’Intouchable attaque ! Comment Luke Cage et Iron Fist peuvent-ils affronter un adversaire qu’ils ne peuvent atteindre ? Le duo doit également escorter le mafieux Hammerhead jusqu’à une prison de haute sécurité, déjouer les plans de Chemistro et affronter Whirlwind. Avec une visite de la Vision et de la Sorcière Rouge ! (Contient les épisodes US Power Man and Iron Fist (1974) 90-100, inédits)
36 €
LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1983
MARVEL KNIGHTS – PUNISHER
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jimmy Palmiotti, Dan Panosian À New York, Frank Castle traque Armando Molerro, le créateur d’une drogue surnommée “Z”. Épaulé par le sinistre El Zombie et disposant d’un réseau de tueurs dévoués, le criminel est bien déterminé à faire disparaître le Punisher. (Contient les épisodes US Marvel Knights: Punisher (2025) 1-4, inédits)
18 €
MARVEL KNIGHTS – PUNISHER
WAR OF KINGS PRELUDE
16/09/2026 -
(3 notes)
- Panini Comics
Dan Abnett, Ed Brubaker, Wellington Alves, Trevor Hairsine… Malgré la disparition d’Ultron et des Phalanx, les menaces continuent de peser sur l’univers. Alors que Nova vient en aide aux populations en détresse, les Gardiens de la Galaxie tentent de neutraliser l’Église Universelle de la Vérité. Sur Terre, Pietro Maximoff cherche à retrouver ses pouvoirs tandis que les X-Men voient ressurgir un secret de leur passé. (Contient les épisodes US Son of M (2005) 1-6, X-Men: Deadly Genesis (2005) 1-6, Silent War (2007) 1-6, Secret Invasion: Inhumans (2008) 1-4, Guardians of the Galaxy (2008) 1-12, Nova (2007) 13-22, Nova: The Origin of Richard Rider (2009) et War of Kings Saga (2009) 1, précédemment publiés dans X-MEN HORS SERIE 27, MARVEL DARK : X-MEN – DEADLY GENESIS, MARVEL UNIVERSE 6 et 16, MARVEL MUST-HAVE : LES GARDIENS DE LA GALAXIE, MARVEL DELUXE : NOVA 2, MARVEL GOLD : LES GARDIENS DE LA GALAXIE et MARVEL UNIVERSE (II) 1-2)
90 €
WAR OF KINGS PRELUDE
  • Utilisateur supprimé
    Suite de annhilation conquest et nouvelle ère cosmique avec les différents empires cosmique et de grands enjeux. Les personnages sont intéressants et sympa à suivre. Le récit est bien écrit et prépare le terrain pour la suite. L’univers cosmique est de qualité et propose d’autres aventures avec des personnages comme les gardiens de la galaxie,les empires cosmique et les inhumains et aussi nova. War of kings est événement impactant et majeur de l’univers cosmique de Marvel. La partie scénario est excellente et bien maîtrisée et les dessins sont très beaux.
  • Utilisateur supprimé
    War of Kings Prélude Omnibus s'impose comme une pièce maîtresse pour tout passionné de l'univers cosmique Marvel.Cet ouvrage impressionnant brille par sa capacité à orchestrer une tension politique et militaire captivante.Les intrigues tissées autour des Inhumains et des Shi'ars préparent magistralement le terrain pour le conflit central.De plus, la qualité éditoriale et la solidité de la reliure mettent parfaitement en valeur le travail des scénaristes
  • Uraphire
    Un Omnibus inattendu pour les fans de l’univers cosmique des années 2000. C’est un très bon prélude à War of Kings notamment avec des histoires qui n’ont plus été publiées depuis longtemps en librairie. On va suivre l’évolution des Inhumains depuis House of M avec des récits intéressants à découvrir. C'est à ne pas rater.
WALTER SIMONSON – STAR WARS
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
David Michelinie, Walter Simonson Les légendaires Walter Simonson et Tom Palmer ont créé une série de comics Star Wars au début des années 1980, avant la sortie de L'Empire contre-attaque. Ils sont réunis ici, et comme pour toutes les Artist Edition, chaque page a été scannée avec le plus grand soin à partir des originaux conservés dans les archives personnelles des deux artistes. (Contient les épisodes US Star Wars 51-52, 55-57, 60) Panini Comics se lance dans les Artist Edition, une collection exceptionnelle présentant les planches originales scannées sans aucune retouche. Pour 2026, plusieurs albums Marvel sont au programme (dont le Amazing Spider-Man de Romita) complétés par ces épisodes de Star Wars par Walter Simonson.
100 €
WALTER SIMONSON – STAR WARS
JOHN ROMITA – AMAZING SPIDER-MAN
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Stan Lee, John Romita Sr Peu de tandems sont aussi prestigieux que celui de Stan Lee et John Romita Sr sur Spider-Man. Cet ouvrage exceptionnel rassemble six épisodes du duo (numéros 67 à 69, 71, 75 et 84 d’Amazing Spider-Man) dans un format luxueux présentant les planches originales du célèbre dessinateur. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 67-69, 71, 75 et 84)
100 €
JOHN ROMITA – AMAZING SPIDER-MAN
MOON KNIGHT T02
16/09/2026 -
(3 notes)
- Panini Comics
Jed Mackay, Alessandro Cappuccio, Federico Sabbatini Le Tuteur et son armée de vampires, la Structure, s’apprêtent à conquérir la ville. Désormais, seul Moon Knight se dresse encore sur leur chemin. Cependant, Marc Spector est toujours tiraillé entre ses multiples personnalités… Avec l’aide de la psychiatre Amanda Sterman, il tente d’établir une entente avec ses identités de Steven Grant et Jake Lockley. (Contient les épisodes US Moon Knight (2021) 13-24 et Moon Knight Annual (2022) 1, précédemment publiés dans 100% MARVEL : MOON KNIGHT 3-4)
32 €
MOON KNIGHT T02
  • Utilisateur supprimé
    Ce run sur moon Knight est trop bon puisque l’auteur fait évoluer son personnage et propose une série sur le long terme ,le personnage de moon knight est intéressant et l’univers du personnage est mis en avant et les différents moon knight sont bien exploités,les nouveaux personnages apportent quelques chose de nouveaux et les anciens sont toujours pertinents.
LA VISION & LA SORCIÈRE ROUGE
16/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Steve Orlando, Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni Une nouvelle épreuve attend la Sorcière Rouge alors que d’étranges portails mystiques apparaissent partout dans le monde. En enquêtant sur celui installée à Lotkill, Wanda se retrouve confrontée à Ted Krasneck et à son gang de motards adeptes de la Mort. Heureusement, la Vision intervient pour lui prêter main-forte. (Contient les épisodes US The Vision & The Scarlet Witch (2025) 1-5, inédits)
20.99 €
LA VISION & LA SORCIÈRE ROUGE
IMMORTAL THOR T02 (de 2)
16/09/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Al Ewing, Jan Bazaldua, Valentina Pini… Thor en est persuadé : des forces colossales conspirent contre lui. Afin de braver son destin, il n’a d’autre choix que d’entreprendre un dangereux périple jusqu’au royaume d’Utgard. Mais avant cela, le dieu du Tonnerre part à la recherche de membres de sa famille, dont certains ont mystérieusement disparu. Parviendra-t-il à conjurer le funeste sort qui l’attend ? (Contient les épisodes US Immortal Thor (2023) 11-25 et Giant Size Thor (2024) 1 (I), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 13-14, 16-17, 19-22 et MARVEL WORLD 1-5)
35 €
IMMORTAL THOR T02 (de 2)
  • Jeff
    Dernier tome pour la série Immortal Thor mais qui ne marque pas pour autant la fin du run d'Al Ewing sur le personnage qui continuera ses aventures avec la série suivante : Mortal Thor. Pour le reste, Al Ewing sur Thor est considéré comme étant une valeur sûre de Thor. Nous ne pouvons que vous y conseiller d'y jeter au moins un oeil.
  • Uraphire
    Dernier tome, mais pas la fin du passage d’Al Ewing sur Thor. L’auteur continue de construire son récit mythologique, qui est ambitieux. Il réutilise de vieux passages de la continuité sans que cela soit gênant à la lecture. L’écriture des personnages est toujours aussi réussie. Le gros problème et défaut de ce second tome sont les dessins de Jan Bazaldua. Honnêtement, le résultat n’est pas glorieux, c’est très moyen visuellement et on aurait pu avoir mieux pour le titre.
AMAZING SPIDER-MAN T05 – GANG WAR
16/09/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Zeb Wells, Joey Vazquez, John Romita Jr… La tension entre les gangs de New York atteint son paroxysme avec la tentative d’assassinat contre Tombstone. La ville est à feu et à sang ! Que peut faire Spider-Man face à un tel chaos ? Seul, pas grand-chose… mais peut-être qu’en formant une équipe de héros, il pourrait enfin tenir tête à tous ces criminels. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man: Gang War First Strike (2024) 1, Amazing Spider-Man (2022) 39-49, Web of Spider-Man (2024) 1 et Free Comic Book Day: Spider-Man/Ultimate Universe (Spider-Man), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : GANG WAR 1-3 et MARVEL COMICS (II) 11-13)
32 €
AMAZING SPIDER-MAN T05 – GANG WAR
  • Alemxis
    Un concept excellent sur le papier qui est gaché par une sur enchere de personnage, gang,... diminuant les enjeux. Nous n’avons pas le temps de nous attacher aux personnages. Point positif un crossover spiderman avec un héros au second plan.
OMÉGA L'INCONNU : L'INTÉGRALE 1976-1979
16/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Steve Gerber, Mary Skrenes, Jim Mooney Un homme sans nom, au visage impassible et vêtu d’un costume bleu et rouge, est le dernier survivant d’un lointain peuple alien. De son côté, James Michael Starling, un garçon de douze ans, grandit isolé, élevé par des parents qui sont en fait des robots. Un lien mystérieux et profond unit l’homme et l’enfant, les poussant à remettre en question leur réalité… (Contient les épisodes US Omega The Unknown (1976) 1-10 et Defenders (1972) 76-78, précédemment publiés dans LES DÉFENSEURS : L'INTÉGRALE 1979-1981 et L'Inattendu 17, 20-21, 24)
32 €
OMÉGA L'INCONNU : L'INTÉGRALE 1976-1979
  • scarletspider
    Tout les héros que marvel a inventé ne sont pas forcément des chefs d'oeuvre et c'est le cas avec Omega l'inconnu. Un enfant perd ses parents dans un accident de voiture mais il se rends compte qu'ils étaient des robots. Pendant ce temps un nouveau héros, qui ressemble a Superman, fait son apparition. Ces deux histoires sont liés et la série doit nous faire découvrir pourquoi mais les personnages ne sont pas intéressant et le mystère traîne. Au final la série est annulé au bout de 10 issue et c'est la série defenders qui se chargera d'apporter la conclusion à cette saga. A réserver vraiment aux fans de la collection intégrale ou à ceux qui cherchent des séries rares
NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993
16/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Fabian Nicieza, Evan Skolnick, Darick Robertson, Javier Saltares… Les New Warriors continuent de défendre leur vision progressiste de la justice… mais éviter les compromis s’avère parfois impossible. Quand le Projet Terre qu’ils avaient autrefois combattu propose une alliance à Namorita, la tension monte. Pendant ce temps, Night Fighter doit reprendre le contrôle de la compagnie héritée de sa famille. (Contient les épisodes US New Warriors (1990) 27-34 et Annual 3, Night Thrasher: Four Control (1992) 1-4, Marvel Comics Presents (1988) 122 (New Warriors) et Marvel Holiday Special (1993) 1 (New Warriors), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : LA GUERRE DE L'INFINI, MARVEL EPIC : X-FORCE – LE CHANT DU BOURREAU, Spécial Strange 90-95 et inédits)
36 €
NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993
  • Uraphire
    On entre dans la seconde partie du titre, qui devient un peu moins intéressante à suivre sur plusieurs numéros, avant quelques nouveaux arcs très réussis. Les personnages restent intéressants à suivre, mais il n’y a plus la même énergie que précédemment. Pareil pour les dessins, on perd Mark Bagley et les dessinateurs ne sont pas aussi bons.
LOGAN - BLACK WHITE & BLOOD
16/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Replongez dans l’époque où Logan laissait parler ses griffes à travers dix récits en noir, blanc et rouge sang, réalisés par des auteurs et artistes de légende tels Benjamin Percy, Saladin Ahmed, Larry Hama et Adam Kubert. (Contient les épisodes US Logan: Black, White & Blood (2026) 1-4, inédits)
27 €
LOGAN - BLACK WHITE & BLOOD
  • Utilisateur supprimé
    Cette anthologie se concentre sur les années de mercenariat et de solitude de l'arme X, une période moins exploitée qui ravira les puristes. Le choix d'éliminer le costume jaune au profit d'un Logan en civil et sauvage renforce l'ambiance de polar noir et de survival militaire. Les scènes de combat profitent d'un dynamisme incroyable grâce aux contrastes tranchants de la colorisation rouge qui rehaussent chaque coup de griffes. C'est une lecture rapide mais extrêmement intense, qui capture l'essence même de la brutalité du mutant. Une œuvre brute qui évite les fioritures pour livrer un portrait sans concession du personnage le plus tranchant de la Maison des Idées.
X-MEN : L'INTÉGRALE 1992 (II) – NOUVELLE ÉDITION
16/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Stan Lee, John Romita Sr Dans un futur possible, les mutants ont survécu malgré la défaite des X-Men causée par l’un des leurs. Une police mutante est chargée d’appréhender les criminels, mais lorsque le dangereux Trevor Fitzroy s’échappe dans le passé, le policier Bishop n’a d’autre choix que de le poursuivre. Il y rencontrera ses idoles, les X-Men, et se lancera à la recherche du traître qui les menace. (Contient les épisodes Uncanny X-Men (1963) 284-293 et X-Men (1991) 10-13, nouvelle édition)
36 €
X-MEN : L'INTÉGRALE 1992 (II) – NOUVELLE ÉDITION
SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974 – NOUVELLE ÉDITION
16/09/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Stan Lee, John Romita Sr Harry Osborn commence à sombrer dans la folie, et sa paranoïa pourrait bientôt le pousser à enfiler le costume du Bouffon Vert. Mais Peter Parker a d’autres priorités : un nouveau justicier aux méthodes expéditives, le Punisher, a fait son apparition en ville ! Spider-Man doit également affronter le Chacal, le Docteur Octopus et bien d’autres ennemis. (Contient les épisodes Amazing Spider-Man (1963) 128-139 , Giant-Size Super-Heroes (1974) 1 et Giant-Size Amazing Spider-Man (1974) 1-2, nouvelle édition)
36 €
SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974 – NOUVELLE ÉDITION
  • Jeff
    Après quelques intégrales plus mous, on remonte un peu le niveau avec des récits plutôt cool autour du Docteur Octopus et du Bouffon Vert mais aussi et surtout la première apparition du personnage.
WAR OF KINGS PRELUDE (panini.fr)
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Dan Abnett, Ed Brubaker, Wellington Alves, Trevor Hairsine… Malgré la disparition d’Ultron et des Phalanx, les menaces continuent de peser sur l’univers. Alors que Nova vient en aide aux populations en détresse, les Gardiens de la Galaxie tentent de neutraliser l’Église Universelle de la Vérité. Sur Terre, Pietro Maximoff cherche à retrouver ses pouvoirs tandis que les X-Men voient ressurgir un secret de leur passé. (Contient les épisodes US Son of M (2005) 1-6, X-Men: Deadly Genesis (2005) 1-6, Silent War (2007) 1-6, Secret Invasion: Inhumans (2008) 1-4, Guardians of the Galaxy (2008) 1-12, Nova (2007) 13-22, Nova: The Origin of Richard Rider (2009) et War of Kings Saga (2009) 1, précédemment publiés dans X-MEN HORS SERIE 27, MARVEL DARK : X-MEN – DEADLY GENESIS, MARVEL UNIVERSE 6 et 16, MARVEL MUST-HAVE : LES GARDIENS DE LA GALAXIE, MARVEL DELUXE : NOVA 2, MARVEL GOLD : LES GARDIENS DE LA GALAXIE et MARVEL UNIVERSE (II) 1-2)
90 €
WAR OF KINGS PRELUDE (panini.fr)
MARVEL KNIGHTS – PUNISHER (panini.fr)
16/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jimmy Palmiotti, Dan Panosian À New York, Frank Castle traque Armando Molerro, le créateur d’une drogue surnommée “Z”. Épaulé par le sinistre El Zombie et disposant d’un réseau de tueurs dévoués, le criminel est bien déterminé à faire disparaître le Punisher. (Contient les épisodes US Marvel Knights: Punisher (2025) 1-4, inédits)
18 €
MARVEL KNIGHTS – PUNISHER (panini.fr)
Les Tortues Ninja - TMNT Reborn tome 7 : Début, fin, éternité
16/09/2026 -
(1 note)
- Hi Comics
TMNT Reborn Tome 7 – Début, fin, éternité est la grande conclusion de la série de Sophie Campbell dont l’intrigue fait suite aux évènements du crossover Armageddon Game (publié chez HiComics en trois volumes). Après le chaos qui a dévasté New York, les Tortues Ninja doivent reconstruire la vie du Quartier Mutant. Mais au milieu des ruines, un ennemi venu du futur commence à semer la pagaille. Dès lors, Donatello se lance dans une quête on ne peut plus dangereuse. Il est assailli depuis quelque temps de visions d’un futur dévasté par une entité redoutable, Armaggon, requin cosmique géant qui parcours l’univers en le dévorant. Aidé de Venus et d’autres précieux alliés, Donatello fera tout son possible pour empêcher l’apocalypse dans ce final de la série qui renoue avec le tout premier numéro des Tortues Ninja de Tom Waltz. La tomaison double a été pensée pour récompenser les lecteurs fidèles de la série Tortues Ninja, avec un album servi par deux artistes de haute volée, Gavin Smith et Vicenzo Federici. Une conclusion qui permet ensuite au lecteur de se plonger dans la relance des Tortues par Jason Aaron (TMNT : Retour à New York). Sophie Campbell a su prêter sa voix à une licence adulée des fans, et sa série Reborn, désormais complète en sept tomes, demeure l’une des expériences de lecture les plus marquantes consacrées aux Tortues de ces dernières années.
29.95 €
Les Tortues Ninja - TMNT Reborn tome 7 : Début, fin, éternité
  • Jeff
    Dernier tome consacré au run de Sophie Campbell qui n'aura pas véritablement satisfait l'ensemble des fans. Les raisons sont multiples mais, en tête, on peut penser aux récits, plus intimistes que d'ordinaires voire dépressifs là où les anciens scénaristes proposaient quelque chose de moins oppressant et plus WTF.

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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