[Sorties Comics] Mercredi 16 septembre

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Les sorties du jour

NEW MUTANTS : L'INTÉGRALE 1989-1990 (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Louise Simonson, Chris Claremont, Rick Leonardi, Rob Liefeld… Héla, la déesse de la mort d’Asgard, a corrompu la part de Dani Moonstar qui est une walkyrie. Pour la sauver, les Nouveaux Mutants font appel au Docteur Strange, mais ils devront aussi se mêler aux affaires d’Asgard, au moment même où Héla tente d’assassiner Odin ! (Contient les épisodes US New Mutants (1983) 76-87 et Annual 5, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ATLANTIS ATTACKS, NOUS SOMMES LES NOUVEAUX MUTANTS, Titans 137-146 et inédit) 36 €

WEST COAST AVENGERS – VISION QUEST (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics John Byrne La Sorcière Rouge est inquiète : son mari, la Vision, ne donne plus de nouvelles. Par ailleurs, le quartier général des West Coast Avengers est la cible d’une attaque-surprise menée par le robot maléfique Ultron. Mais l’offensive n’était qu’un leurre et Hank Pym suspecte qu’un traitre ait fourni à l’ennemi les renseignements nécessaires à cette dernière… (Contient les épisodes US West Coast Avengers (1985) 42-50, précédemment publiés dans WEST COAST AVENGERS : L'INTÉGRALE 1989) 28 €

LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1983 (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Kurt Busiek, Steven Grant, Ernie Chan, Denys Cowan… Unus l’Intouchable attaque ! Comment Luke Cage et Iron Fist peuvent-ils affronter un adversaire qu’ils ne peuvent atteindre ? Le duo doit également escorter le mafieux Hammerhead jusqu’à une prison de haute sécurité, déjouer les plans de Chemistro et affronter Whirlwind. Avec une visite de la Vision et de la Sorcière Rouge ! (Contient les épisodes US Power Man and Iron Fist (1974) 90-100, inédits) 36 €

MARVEL KNIGHTS – PUNISHER (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Jimmy Palmiotti, Dan Panosian À New York, Frank Castle traque Armando Molerro, le créateur d’une drogue surnommée “Z”. Épaulé par le sinistre El Zombie et disposant d’un réseau de tueurs dévoués, le criminel est bien déterminé à faire disparaître le Punisher. (Contient les épisodes US Marvel Knights: Punisher (2025) 1-4, inédits) 18 €

WAR OF KINGS PRELUDE (3 notes) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Dan Abnett, Ed Brubaker, Wellington Alves, Trevor Hairsine… Malgré la disparition d’Ultron et des Phalanx, les menaces continuent de peser sur l’univers. Alors que Nova vient en aide aux populations en détresse, les Gardiens de la Galaxie tentent de neutraliser l’Église Universelle de la Vérité. Sur Terre, Pietro Maximoff cherche à retrouver ses pouvoirs tandis que les X-Men voient ressurgir un secret de leur passé. (Contient les épisodes US Son of M (2005) 1-6, X-Men: Deadly Genesis (2005) 1-6, Silent War (2007) 1-6, Secret Invasion: Inhumans (2008) 1-4, Guardians of the Galaxy (2008) 1-12, Nova (2007) 13-22, Nova: The Origin of Richard Rider (2009) et War of Kings Saga (2009) 1, précédemment publiés dans X-MEN HORS SERIE 27, MARVEL DARK : X-MEN – DEADLY GENESIS, MARVEL UNIVERSE 6 et 16, MARVEL MUST-HAVE : LES GARDIENS DE LA GALAXIE, MARVEL DELUXE : NOVA 2, MARVEL GOLD : LES GARDIENS DE LA GALAXIE et MARVEL UNIVERSE (II) 1-2) 90 €

WALTER SIMONSON – STAR WARS (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics David Michelinie, Walter Simonson Les légendaires Walter Simonson et Tom Palmer ont créé une série de comics Star Wars au début des années 1980, avant la sortie de L'Empire contre-attaque. Ils sont réunis ici, et comme pour toutes les Artist Edition, chaque page a été scannée avec le plus grand soin à partir des originaux conservés dans les archives personnelles des deux artistes. (Contient les épisodes US Star Wars 51-52, 55-57, 60) Panini Comics se lance dans les Artist Edition, une collection exceptionnelle présentant les planches originales scannées sans aucune retouche. Pour 2026, plusieurs albums Marvel sont au programme (dont le Amazing Spider-Man de Romita) complétés par ces épisodes de Star Wars par Walter Simonson. 100 €

JOHN ROMITA – AMAZING SPIDER-MAN (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Stan Lee, John Romita Sr Peu de tandems sont aussi prestigieux que celui de Stan Lee et John Romita Sr sur Spider-Man. Cet ouvrage exceptionnel rassemble six épisodes du duo (numéros 67 à 69, 71, 75 et 84 d’Amazing Spider-Man) dans un format luxueux présentant les planches originales du célèbre dessinateur. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 67-69, 71, 75 et 84) 100 €

MOON KNIGHT T02 (3 notes) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Alessandro Cappuccio, Federico Sabbatini Le Tuteur et son armée de vampires, la Structure, s’apprêtent à conquérir la ville. Désormais, seul Moon Knight se dresse encore sur leur chemin. Cependant, Marc Spector est toujours tiraillé entre ses multiples personnalités… Avec l’aide de la psychiatre Amanda Sterman, il tente d’établir une entente avec ses identités de Steven Grant et Jake Lockley. (Contient les épisodes US Moon Knight (2021) 13-24 et Moon Knight Annual (2022) 1, précédemment publiés dans 100% MARVEL : MOON KNIGHT 3-4) 32 €

LA VISION & LA SORCIÈRE ROUGE (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Steve Orlando, Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni Une nouvelle épreuve attend la Sorcière Rouge alors que d’étranges portails mystiques apparaissent partout dans le monde. En enquêtant sur celui installée à Lotkill, Wanda se retrouve confrontée à Ted Krasneck et à son gang de motards adeptes de la Mort. Heureusement, la Vision intervient pour lui prêter main-forte. (Contient les épisodes US The Vision & The Scarlet Witch (2025) 1-5, inédits) 20.99 €

IMMORTAL THOR T02 (de 2) (2 notes) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Jan Bazaldua, Valentina Pini… Thor en est persuadé : des forces colossales conspirent contre lui. Afin de braver son destin, il n’a d’autre choix que d’entreprendre un dangereux périple jusqu’au royaume d’Utgard. Mais avant cela, le dieu du Tonnerre part à la recherche de membres de sa famille, dont certains ont mystérieusement disparu. Parviendra-t-il à conjurer le funeste sort qui l’attend ? (Contient les épisodes US Immortal Thor (2023) 11-25 et Giant Size Thor (2024) 1 (I), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 13-14, 16-17, 19-22 et MARVEL WORLD 1-5) 35 €

AMAZING SPIDER-MAN T05 – GANG WAR (2 notes) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Zeb Wells, Joey Vazquez, John Romita Jr… La tension entre les gangs de New York atteint son paroxysme avec la tentative d’assassinat contre Tombstone. La ville est à feu et à sang ! Que peut faire Spider-Man face à un tel chaos ? Seul, pas grand-chose… mais peut-être qu’en formant une équipe de héros, il pourrait enfin tenir tête à tous ces criminels. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man: Gang War First Strike (2024) 1, Amazing Spider-Man (2022) 39-49, Web of Spider-Man (2024) 1 et Free Comic Book Day: Spider-Man/Ultimate Universe (Spider-Man), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : GANG WAR 1-3 et MARVEL COMICS (II) 11-13) 32 €

OMÉGA L'INCONNU : L'INTÉGRALE 1976-1979 (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Steve Gerber, Mary Skrenes, Jim Mooney Un homme sans nom, au visage impassible et vêtu d’un costume bleu et rouge, est le dernier survivant d’un lointain peuple alien. De son côté, James Michael Starling, un garçon de douze ans, grandit isolé, élevé par des parents qui sont en fait des robots. Un lien mystérieux et profond unit l’homme et l’enfant, les poussant à remettre en question leur réalité… (Contient les épisodes US Omega The Unknown (1976) 1-10 et Defenders (1972) 76-78, précédemment publiés dans LES DÉFENSEURS : L'INTÉGRALE 1979-1981 et L'Inattendu 17, 20-21, 24) 32 €

NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993 (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Fabian Nicieza, Evan Skolnick, Darick Robertson, Javier Saltares… Les New Warriors continuent de défendre leur vision progressiste de la justice… mais éviter les compromis s’avère parfois impossible. Quand le Projet Terre qu’ils avaient autrefois combattu propose une alliance à Namorita, la tension monte. Pendant ce temps, Night Fighter doit reprendre le contrôle de la compagnie héritée de sa famille. (Contient les épisodes US New Warriors (1990) 27-34 et Annual 3, Night Thrasher: Four Control (1992) 1-4, Marvel Comics Presents (1988) 122 (New Warriors) et Marvel Holiday Special (1993) 1 (New Warriors), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : LA GUERRE DE L'INFINI, MARVEL EPIC : X-FORCE – LE CHANT DU BOURREAU, Spécial Strange 90-95 et inédits) 36 €

LOGAN - BLACK WHITE & BLOOD (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Replongez dans l’époque où Logan laissait parler ses griffes à travers dix récits en noir, blanc et rouge sang, réalisés par des auteurs et artistes de légende tels Benjamin Percy, Saladin Ahmed, Larry Hama et Adam Kubert. (Contient les épisodes US Logan: Black, White & Blood (2026) 1-4, inédits) 27 €

X-MEN : L'INTÉGRALE 1992 (II) – NOUVELLE ÉDITION (1 note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Stan Lee, John Romita Sr Dans un futur possible, les mutants ont survécu malgré la défaite des X-Men causée par l’un des leurs. Une police mutante est chargée d’appréhender les criminels, mais lorsque le dangereux Trevor Fitzroy s’échappe dans le passé, le policier Bishop n’a d’autre choix que de le poursuivre. Il y rencontrera ses idoles, les X-Men, et se lancera à la recherche du traître qui les menace. (Contient les épisodes Uncanny X-Men (1963) 284-293 et X-Men (1991) 10-13, nouvelle édition) 36 €

SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974 – NOUVELLE ÉDITION (2 notes) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Stan Lee, John Romita Sr Harry Osborn commence à sombrer dans la folie, et sa paranoïa pourrait bientôt le pousser à enfiler le costume du Bouffon Vert. Mais Peter Parker a d’autres priorités : un nouveau justicier aux méthodes expéditives, le Punisher, a fait son apparition en ville ! Spider-Man doit également affronter le Chacal, le Docteur Octopus et bien d’autres ennemis. (Contient les épisodes Amazing Spider-Man (1963) 128-139 , Giant-Size Super-Heroes (1974) 1 et Giant-Size Amazing Spider-Man (1974) 1-2, nouvelle édition) 36 €

WAR OF KINGS PRELUDE (panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Dan Abnett, Ed Brubaker, Wellington Alves, Trevor Hairsine… Malgré la disparition d’Ultron et des Phalanx, les menaces continuent de peser sur l’univers. Alors que Nova vient en aide aux populations en détresse, les Gardiens de la Galaxie tentent de neutraliser l’Église Universelle de la Vérité. Sur Terre, Pietro Maximoff cherche à retrouver ses pouvoirs tandis que les X-Men voient ressurgir un secret de leur passé. (Contient les épisodes US Son of M (2005) 1-6, X-Men: Deadly Genesis (2005) 1-6, Silent War (2007) 1-6, Secret Invasion: Inhumans (2008) 1-4, Guardians of the Galaxy (2008) 1-12, Nova (2007) 13-22, Nova: The Origin of Richard Rider (2009) et War of Kings Saga (2009) 1, précédemment publiés dans X-MEN HORS SERIE 27, MARVEL DARK : X-MEN – DEADLY GENESIS, MARVEL UNIVERSE 6 et 16, MARVEL MUST-HAVE : LES GARDIENS DE LA GALAXIE, MARVEL DELUXE : NOVA 2, MARVEL GOLD : LES GARDIENS DE LA GALAXIE et MARVEL UNIVERSE (II) 1-2) 90 €

MARVEL KNIGHTS – PUNISHER (panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 16/09/2026 -- Panini Comics Jimmy Palmiotti, Dan Panosian À New York, Frank Castle traque Armando Molerro, le créateur d’une drogue surnommée “Z”. Épaulé par le sinistre El Zombie et disposant d’un réseau de tueurs dévoués, le criminel est bien déterminé à faire disparaître le Punisher. (Contient les épisodes US Marvel Knights: Punisher (2025) 1-4, inédits) 18 €