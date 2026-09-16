[Sorties Comics] Mercredi 16 septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
NEW MUTANTS : L'INTÉGRALE 1989-1990
WEST COAST AVENGERS – VISION QUEST
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Début du run de Byrne sur les Vengeurs de la Côte Ouest. Marvel présente l’arc comme une transformation radicale de Vision à l’époque. Il s’agit d’un bon comic imparfait des années 80. On peut noter en point positif - Une excellente réflexion sur l'identité et la mémoire et une transformation de Vision réellement audacieuse ainsi que des des conséquences qui vont énormément influencer l'histoire future de Marvel. En point faible,Wanda est parfois réduite au rôle de victime et le mélodrame amoureux prend parfois le dessus sur la réflexion philosophique.
LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1983
MARVEL KNIGHTS – PUNISHER
WAR OF KINGS PRELUDE
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Suite de annhilation conquest et nouvelle ère cosmique avec les différents empires cosmique et de grands enjeux. Les personnages sont intéressants et sympa à suivre. Le récit est bien écrit et prépare le terrain pour la suite. L’univers cosmique est de qualité et propose d’autres aventures avec des personnages comme les gardiens de la galaxie,les empires cosmique et les inhumains et aussi nova. War of kings est événement impactant et majeur de l’univers cosmique de Marvel. La partie scénario est excellente et bien maîtrisée et les dessins sont très beaux.
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War of Kings Prélude Omnibus s'impose comme une pièce maîtresse pour tout passionné de l'univers cosmique Marvel.Cet ouvrage impressionnant brille par sa capacité à orchestrer une tension politique et militaire captivante.Les intrigues tissées autour des Inhumains et des Shi'ars préparent magistralement le terrain pour le conflit central.De plus, la qualité éditoriale et la solidité de la reliure mettent parfaitement en valeur le travail des scénaristes
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Un Omnibus inattendu pour les fans de l’univers cosmique des années 2000. C’est un très bon prélude à War of Kings notamment avec des histoires qui n’ont plus été publiées depuis longtemps en librairie. On va suivre l’évolution des Inhumains depuis House of M avec des récits intéressants à découvrir. C'est à ne pas rater.
WALTER SIMONSON – STAR WARS
JOHN ROMITA – AMAZING SPIDER-MAN
MOON KNIGHT T02
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Ce run sur moon Knight est trop bon puisque l’auteur fait évoluer son personnage et propose une série sur le long terme ,le personnage de moon knight est intéressant et l’univers du personnage est mis en avant et les différents moon knight sont bien exploités,les nouveaux personnages apportent quelques chose de nouveaux et les anciens sont toujours pertinents.
LA VISION & LA SORCIÈRE ROUGE
IMMORTAL THOR T02 (de 2)
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Dernier tome pour la série Immortal Thor mais qui ne marque pas pour autant la fin du run d'Al Ewing sur le personnage qui continuera ses aventures avec la série suivante : Mortal Thor. Pour le reste, Al Ewing sur Thor est considéré comme étant une valeur sûre de Thor. Nous ne pouvons que vous y conseiller d'y jeter au moins un oeil.
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Dernier tome, mais pas la fin du passage d’Al Ewing sur Thor. L’auteur continue de construire son récit mythologique, qui est ambitieux. Il réutilise de vieux passages de la continuité sans que cela soit gênant à la lecture. L’écriture des personnages est toujours aussi réussie. Le gros problème et défaut de ce second tome sont les dessins de Jan Bazaldua. Honnêtement, le résultat n’est pas glorieux, c’est très moyen visuellement et on aurait pu avoir mieux pour le titre.
AMAZING SPIDER-MAN T05 – GANG WAR
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Un concept excellent sur le papier qui est gaché par une sur enchere de personnage, gang,... diminuant les enjeux. Nous n’avons pas le temps de nous attacher aux personnages. Point positif un crossover spiderman avec un héros au second plan.
OMÉGA L'INCONNU : L'INTÉGRALE 1976-1979
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Tout les héros que marvel a inventé ne sont pas forcément des chefs d'oeuvre et c'est le cas avec Omega l'inconnu. Un enfant perd ses parents dans un accident de voiture mais il se rends compte qu'ils étaient des robots. Pendant ce temps un nouveau héros, qui ressemble a Superman, fait son apparition. Ces deux histoires sont liés et la série doit nous faire découvrir pourquoi mais les personnages ne sont pas intéressant et le mystère traîne. Au final la série est annulé au bout de 10 issue et c'est la série defenders qui se chargera d'apporter la conclusion à cette saga. A réserver vraiment aux fans de la collection intégrale ou à ceux qui cherchent des séries rares
NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993
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On entre dans la seconde partie du titre, qui devient un peu moins intéressante à suivre sur plusieurs numéros, avant quelques nouveaux arcs très réussis. Les personnages restent intéressants à suivre, mais il n’y a plus la même énergie que précédemment. Pareil pour les dessins, on perd Mark Bagley et les dessinateurs ne sont pas aussi bons.
LOGAN - BLACK WHITE & BLOOD
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Cette anthologie se concentre sur les années de mercenariat et de solitude de l'arme X, une période moins exploitée qui ravira les puristes. Le choix d'éliminer le costume jaune au profit d'un Logan en civil et sauvage renforce l'ambiance de polar noir et de survival militaire. Les scènes de combat profitent d'un dynamisme incroyable grâce aux contrastes tranchants de la colorisation rouge qui rehaussent chaque coup de griffes. C'est une lecture rapide mais extrêmement intense, qui capture l'essence même de la brutalité du mutant. Une œuvre brute qui évite les fioritures pour livrer un portrait sans concession du personnage le plus tranchant de la Maison des Idées.
X-MEN : L'INTÉGRALE 1992 (II) – NOUVELLE ÉDITION
SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974 – NOUVELLE ÉDITION
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Après quelques intégrales plus mous, on remonte un peu le niveau avec des récits plutôt cool autour du Docteur Octopus et du Bouffon Vert mais aussi et surtout la première apparition du personnage.
WAR OF KINGS PRELUDE (panini.fr)
MARVEL KNIGHTS – PUNISHER (panini.fr)
Les Tortues Ninja - TMNT Reborn tome 7 : Début, fin, éternité
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Dernier tome consacré au run de Sophie Campbell qui n'aura pas véritablement satisfait l'ensemble des fans. Les raisons sont multiples mais, en tête, on peut penser aux récits, plus intimistes que d'ordinaires voire dépressifs là où les anciens scénaristes proposaient quelque chose de moins oppressant et plus WTF.