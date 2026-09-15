[Preview] DNX #1

Le prochain event X-Men

Demain, Marvel lance un nouvel évènement X-Men avec le premier numéro de DNX. L'arrivée de cette mini-série a été annoncée il y a plusieurs mois, et préparée notamment dans la série X-Men. Nous retrouvons Jed MacKay au scénario accompagné de Federico Vicentini, avec une couverture principale de Kaare Andrews et de nombreuses variant covers. Vous trouverez ci-dessous l'aperçu de DNX #1 qui sort donc le 16 septembre à 5,99 $.

LE X-VIRUS EST LÂCHÉ ! Les X-Men et 3K. Chacun dirigé par un héritier originel de Xavier, chacun avec sa propre vision pour le peuple mutant. Chacun à la gorge de l'autre. Cyclope et le Chairman ont tous deux vécu le futur de l'Ere de Révélation et sont rentrés chez eux avec une mission renouvelée : les X-Men, pour empêcher ce futur ; 3K, pour le posséder. Tandis que les X-Men demandent aux Quatre Fantastiques de les aider à sauver un des leurs, la Fauve blanc met en œuvre son plan pour libérer le X-Virus dans une zone à forte population ! L'ÉVOLUTION EST CONTAGIEUSE !