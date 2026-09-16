Recap de l'event DNX

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MAJ du 16/09 : ajout des comics sortis ce jour

Le gros event de l'année 2026 du côté de Marvel, c'est Armageddon. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire du point de vue de Marvel mais fondamental pour l'univers des X-Men : DNX. La série principale sera écrite par Jed MacKay et dessinée par Federico Vicentini. Voici un recap de l'event.

L'annonce :

C'est début avril que Marvel a annoncé la chose ou plutôt a teasé la chose. En effet, pour cette première annonce, l'éditeur a plutôt été avare en information. Aussi, nous allons privilégier le terme "teasé". Dans les faits, ils ont annoncé le nom de l'event à savoir DNX, les auteurs (Jed MacKay et Federico Vicentini) ainsi que la date de début soit le mois de septembre 2026. L'annonce était accompagnée d'une petite image sympathique sur laquelle nous pouvions également lire "L'Evolution est contagieuse".

Comment en est-on arrivé à DNX ?

Nous sommes dans la continuité du travail de MacKay sur l'univers des X-Men avec, notamment, l'utilisation du Chairman, le Hank McCoy original, qui dirige un groupe nommé 3K et s’apprête à libérer un virus destiné à transformer de force l’humanité en mutants.

L'idée générale

Les X-Men et le 3K. Chacun dirigé par un X-Men original, chacun avec sa propre vision pour le peuple mutant. Chacun prêt à attaquer l’autre. Cyclope et le Chairman ont tous deux vécu le futur de l’Ère de Révélation et en sont revenus avec une nouvelle mission : les X-Men veulent empêcher ce futur, le 3K se l'approprier. Pendant que les X-Men demandent l’aide des Quatre Fantastiques pour sauver l’un des leurs, le Fauve Blanc commence à mettre en œuvre son plan pour libérer le X-Virus dans une zone densément peuplée !

Le contenu

DNX tiendra en quinze numéros qui sortiront entre mai (en tenant compte des prologues) et décembre 2026. Dans le détail, il sera composé de DNX (en cinq numéros,) ainsi que de tie-in provenant des séries X-Men (sept numéros) et Fantastic Four (deux numéros). A ces quatorze numéros s'ajoute encore le prologue Armageddon / X-Men #1 donné dans le cadre du Comics Giveaway 2026 (ex free comic book day).

Conséquences de l'event

Aucun indice pour le moment si ce n'est la promesse habituelle à savoir un impact sur tout l’univers Marvel et qui va bouleverser l’équilibre entre humains et mutants.

Parution française :

Aucune information pour le moment.

Ordre de lecture et détail des numéros

Comics Giveaway Day 2026: Armageddon/X-Men

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Frank Alpizar et Delio Diaz

Sortie le 2 mai

Prélude

Les héros de l'univers Marvel se rassemblent pour affronter Hulk Rouge dans une histoire cruciale de Chip Zdarsky qui prépare le terrain pour l'événement Marvel de cet été… ARMAGEDDON ! L'apocalypse est arrivée, et personne n'est à l'abri de la fin imminente.

À LIRE AUSSI : Un aperçu exclusif du grand événement X-MEN de cet été… et de DOOM !

X-Men #35

Ecrit par Jed MacKey et dessiné par Tony S. Daniel

Sortie le 12 août 2026

Prologue

Hank McCoy, le Fauve bleu bondissant, est hanté par un fantôme – non pas de son passé, mais de son avenir… et de son présent. Le Président de 3K, une version plus âgée et amorale de lui-même, représente l'une des plus grandes menaces que les X-Men aient affrontées depuis la chute de Krakoa, et le Fauve doit lutter contre son propre potentiel terrifiant.

X-Men #36

Ecrit par Jed MacKey et dessiné par Netho Diaz

Sortie le 26 août

Prélude

3K travaille à la création d'une version viable du virus X, ramené de l'Ère de l'Apocalypse. Jusqu'à présent, leurs efforts ont été vains, mais lorsque le Président comprend que la pièce manquante du puzzle se trouve en Magnéto, 3K lance une offensive contre la base des X-Men en Alaska.

DNX #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Federico Vicentini

Sortie le 16 septembre 2026

Titre principal

LE X-VIRUS EST LÂCHÉ ! Les X-Men et 3K. Chacun dirigé par un héritier originel de Xavier, chacun avec sa propre vision pour le peuple mutant. Chacun à la gorge de l'autre. Cyclope et le Chairman ont tous deux vécu le futur de l'Ere de Révélation et sont rentrés chez eux avec une mission renouvelée : les X-Men, pour empêcher ce futur ; 3K, pour le posséder. Tandis que les X-Men demandent aux Quatre Fantastiques de les aider à sauver un des leurs, la Fauve blanc met en œuvre son plan pour libérer le X-Virus dans une zone à forte population ! L'ÉVOLUTION EST CONTAGIEUSE !

X-Men #37

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Sortie le 16 septembre 2026

Tie in

GUERRE PSY ! Tandis que les X-Men affrontent 3K dans une tentative désespérée d'éviter la catastrophe, Kid Omega se lance dans un duel mental contre Cassandra Nova ! C’est l’affrontement télépathique du siècle !