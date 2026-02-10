José Andrés et Mike Mignola rejoignent Marvel's Spider-Man: Meals To Astonish

Nous pouvons également voir les premières images

Au mois d'août (ouais, ça remonte), nous vous annonçions l'arrivée d'un one-shot plutôt intriguant du côté de Marvel : Meals to Astonish. Ecrit par Steve Orlando et dessiné par E.J. Su, le titre aura une petite intrigue autour de la cuisine. Par contre, il sera accompagné de véritables recettes proposées par le chef cuisto Paul Eschbach. Si nous en reparlons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peu, deux noms se sont ajoutés à la liste des intervenants. Il s'agit de Mike Mignola, le créateur de Hellboy entre autres mais également le cuisinier hispano-américain qui a reçu la National Humanities Medal en 2015 : José Andrés. De quoi ajouter un peu de piment au numéro ! Concernant Mignola, il s'est occupé de la cover ci-dessous (celle du milieu)

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici les premières images qui ont été dévoilées autour du numéro :

Enfin, voici le synopsis :

Vivez une aventure culinaire inédite !

Le critique gastronomique du Daily Bugle, Chet Chekowski, et l'intrépide photographe Peter Parker se rendent en centre-ville pour l'inauguration d'un tout nouveau restaurant de renommée mondiale ! Mais lorsque Rhino perturbe les festivités, c'est à Spider-Man et ses amis de sauver la situation… et leur dîner ! Et bien d'autres aventures héroïques qui sauront combler toutes vos envies !

Sortie le 11 mars 2026.