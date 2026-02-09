  1. Accueil
[Preview VO] Cyclops #1

09/02/2026
Scott Summers, perdu dans les montagnes sans la visière qui le protège de ses pouvoirs dévastateurs !

La preview VO de Cyclops #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Alex Paknadel et dessiné par Roge Antonio avec Federic Vicentini à la cover. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 11 février pour 4.99$.

CYCLOPE DÉCHAÎNÉ ! Scott Summers est un mutant qui maîtrise presque toujours ses pouvoirs et ses émotions. Mais que se passe-t-il lorsqu'il est séparé des X-Men, perdu dans une région montagneuse sauvage sans la visière qui le protège de ses pouvoirs dévastateurs ? Et pourra-t-il survivre lorsque Donald Pierce et ses cyborgs, les Reavers, se mettront à le traquer ? C'est l'histoire du leader des X-Men dans toute sa sauvagerie !

 

 

 

 

 

 

