[Preview VO] Superman: Chains of love special #1

Livewire et le Creeper forgent une alliance mortellement inédite !

La preview de Superman: Chains of love special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Leah Williams et Dan Slott et est dessiné par Ig Guara et Rosi Kampe avec Yasmine Putri à la cover. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 4 février pour 5.99$.

LIVEWIRE ET LE CREEPER FORGENT UNE ALLIANCE MORTELLEMENT INÉDITE ! ET ILS S'EMBRASSENT ! DÉGOÛTANT ! L'amour est dans l'air… et la mort aussi ! Dans Superman : Chains of Love Special, l'amour est partout ! Daily Planet, attention ! Un nouveau média déferle sur Metropolis ! À sa sortie de prison, Livewire, ancienne criminelle, noue une alliance contre nature et une romance (franchement, plutôt innocente) avec le Creeper, au cœur d'une bataille entre super-vilains ! Mais la rencontre de deux des animateurs radio les plus controversés de Metropolis marque le lancement d'un nouveau média capable de rivaliser avec le Daily Planet. Découvrez la naissance de Wiretap et des surprises choquantes dans Superman : Chains of Love Special !