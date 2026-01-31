[Preview VO] JSA #16

Le méchant qui tire les ficelles est enfin démasqué !

La preview VO de JSA #16 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeff Lemire et dessiné par Gavin Guidry avec une cover de Dave Johnson. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 4 février pour 3.99$.

LES VÉRITÉS DÉVOILÉES ! Alors que nos héros convergent vers Starco à Gotham City, le méchant qui tire les ficelles est enfin démasqué !

