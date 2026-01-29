  1. Accueil
  2. MDCU
MDCU

[Sorties Comics] Jeudi 29 janvier

Par CaptainMDCU 29/01/2026 00:00 0
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour

Invincible Univers - Wolfman T02
29/01/2026 -
(2 notes)
- Delcourt
Suite et fin dans ce second volume des aventures de Wolf-Man, créé par Robert Kirkman & Jason Howard, pour une série qui évolue dans l'univers d'Invincible. Gary Hampton, alias Wolf-Man, a été jugé et condamné pour meurtre ! Enfermé dans la prison de Stronghold, il se retrouve face à face avec les ennemis qu'il a enfermés. Par ailleurs, le plan machiavélique de l'Ancien est révélé, et le sort final de Zacharie est scellé !
29.95 €
Invincible Univers - Wolfman T02
  • Uraphire
    C’est déjà la fin pour cette série qui aura permis à Kirkman de s'éclater dessus avec le mythe du Loup-garou. Il y a toujours quelques surprises au cours du récit, mais on ne ressent pas la même énergie que les premiers numéros. Certains développements ou personnages secondaires sont moins intéressants à suivre. C’est dommage aussi qu’on n'ait pas eu suite après cette fin semi-ouverte, mais l’intrigue centrale est résolue. Au final une courte série divertissante à relire.
Revival - Intégrale T02
29/01/2026 -
(Pas de note)
- Delcourt
Deuxième volume de cette intégrale en quatre volets qui mêle thriller et horreur, adaptée en série TV sur Sci-Fi Channel. En l'espace d'une journée, en plein cœur du Wisconsin, les morts ont ressuscité. L'officier de police Dana Cypress doit retrouver le meurtrier de sa sœur, transformée en morte-vivante, tout en maintenant l'ordre dans une ville déchirée par des divergences idéologiques. Appelée à aider le FBI à New York, Dana va découvrir l'ampleur du mystère et la dangerosité du monde.
34.95 €
Revival - Intégrale T02
Minor Arcana tome 1
29/01/2026 -
(Pas de note)
- Delcourt
Le tout début d'une nouvelle série signée JEFF LEMIRE (Sweet Tooth, Essex Country, Cosmic Detective) qui mêle avec brio occultisme, humour et cynisme ! Theresa, la fille d'une voyante aux pouvoirs psychiques bidons, revient dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère malade. Mais on ne peut pas dire qu'elle le fait de bon cœur. Lorsque Theresa découvre que la magie pourrait s'avérer un peu plus réelle qu'elle le croyait au départ, elle se retrouve happée par cette ville qui a désespérément besoin de son aide...
17.5 €
Minor Arcana tome 1

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Justice League

[Dossier] Justice League : Des New 52 à leur Mort : Période DC Rebirth/Bryan Hitch & Priest

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0