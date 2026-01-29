[Sorties Comics] Jeudi 29 janvier

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

Invincible Univers - Wolfman T02 (2 notes) - Delcourt 29/01/2026 -- Delcourt Suite et fin dans ce second volume des aventures de Wolf-Man, créé par Robert Kirkman & Jason Howard, pour une série qui évolue dans l'univers d'Invincible. Gary Hampton, alias Wolf-Man, a été jugé et condamné pour meurtre ! Enfermé dans la prison de Stronghold, il se retrouve face à face avec les ennemis qu'il a enfermés. Par ailleurs, le plan machiavélique de l'Ancien est révélé, et le sort final de Zacharie est scellé ! 29.95 €

Revival - Intégrale T02 (Pas de note) - Delcourt 29/01/2026 -- Delcourt Deuxième volume de cette intégrale en quatre volets qui mêle thriller et horreur, adaptée en série TV sur Sci-Fi Channel. En l'espace d'une journée, en plein cœur du Wisconsin, les morts ont ressuscité. L'officier de police Dana Cypress doit retrouver le meurtrier de sa sœur, transformée en morte-vivante, tout en maintenant l'ordre dans une ville déchirée par des divergences idéologiques. Appelée à aider le FBI à New York, Dana va découvrir l'ampleur du mystère et la dangerosité du monde. 34.95 €