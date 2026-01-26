[Preview VO] Absolute Batman #16

Absolute Batman en Enfer !

La preview VO d'Absolute Batman #16 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Scott Snyder et est dessiné par Nick Dragotta. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 28 janvier pour 5.99$. La cover principale sera également réalisée par Dragotta, accompagné par Michael Cho, Lesley Leirix Li et Frank Cho pour les variant covers. Ce numéro marquera la fin de l'arc Abomination.

Absolute Batman en Enfer ! Deuxième partie de notre histoire Absolute Batman / Absolute Wonder Woman : Bruce Wayne se lance dans une quête désespérée pour sauver son ami Waylon, transformé en un monstrueux crocodile errant dans les égouts, consumé par une faim mortelle. Le dernier espoir de Batman est de se tourner vers un dieu… mais devra-t-il descendre dans les profondeurs de l’enfer pour l’obtenir ?

