Supergirl : un teaser et deux affiches autour de Jason Momoa en Lobo

Le teasing continue !

Quasiment absent du premier trailer de Supergirl, on en serait presque venu à oublier que Jason Momoa avait abandonné les poissons pour devenir biker. Warner Bros et DC Comics ont réctifié le tir en proposant un teaser et deux affiches qui mettent bien plus en avant le personnage. Le montage a été réalisé de plusieurs manières. Aussi, vous avez le choix.

Le teaser vidéo :

Le teaser vidéo orienté Lobo :

Les images 4K tirées de la vidéo :

Et enfin, les posters :

Le film est toujours prévu pour le 26 juin 2026.

