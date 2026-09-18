Un crossover Sabrina x Vampirella pour le mois de décembre

Toutes deux s'apprêtent à vivre une aventure palpitante qui entrera dans la légende !

Dynamite et Archie ne sont pas les derniers lorsqu'il s'agit de proposer des crossovers. Ils le prouvent une fois encore aujourd'hui avec un crossover entre le Vampirella de Dyanmite et Sabrina, l'apprentie sorcière d'Archie. Sobrement intitulé Sabrina the Teenage Witch X Vampirella, l'équipe créative sera composée de Tini Howard, Bill et Ben Galvan.

Voici le synopsis :

Sabrina Spellman n'est qu'à moitié sorcière. Contrairement aux autres membres de son sabbat, elle aspire toujours à passer des vacances d'été comme les mortels, avec tout le confort que cela implique. Lorsque ses tantes exaucent son vœu — à condition qu'elle accepte de garder une maison —, la sorcière adolescente préférée de tous (accompagnée de son adorable chat Salem !) se retrouve à couler des jours heureux dans une ville balnéaire idyllique. Sa priorité absolue est de dissimuler ses pouvoirs magiques à une ribambelle de voisins fouineurs. Mais l'un d'eux ne ressemble en rien aux autres… Vampirella n'est qu'à moitié vampire. Cette descendante de Drakulon est tiraillée entre deux mondes : les attentes des humains face à sa nature vampirique et ses pulsions parfois contradictoires, oscillant entre héroïsme et instinct de survie. Lorsqu'un nouveau défi se présente, elle devine en cette jeune sorcière l'alliée idéale. La magie de Sabrina pourrait bien s'avérer précieuse, et toutes deux s'apprêtent à vivre une aventure palpitante qui entrera dans la légende !

Voici les covers :

Et voici, déjà, quelques images :

Sortie au mois de décembre.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :