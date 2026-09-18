[Sorties Comics] Vendredi 18 septembre

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Les sorties du jour
Batman Silence 2 – Chapitre 6
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Sept mois de retard pour le dernier numéro de cette première partie de cette suite de Silence. Une patience qui n'est pas récompensée par un numéro de qualité. Et c'est bien dommage.
Batman Silence 2 intégrale
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Ce n'est pas vraiment du mauvais Batman. C'est surtout du mauvais Loeb et Lee. Vu le CV du scénariste et du dessinateur, on ne pouvait que s'attendre à mieux.
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Je ne suis pas un grand fan du premier Silence que je trouvais un peu poussif, même si c'était assez agréable à lire. Cette suite est une caricature du premier, et tous les défauts que je trouvais sont exacerbés ici. L'histoire a en plus une bonne part d'anachronisme, concernant les personnages, mais aussi leur caractérisation. Et l'histoire est loin d'être terminée. La partie 1 est finie, certes, mais ce découpage est complètement artificiel. Si vous voulez vraiment lire ce Silence 2, attendez au moins que ce soit fini.
The Dark Knight Returns Coffret 40 ans
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Un immense classique du chevalier noir déjà plusieurs fois réédité et pour cause, il est sans doute dans tous les top 3 possibles et imaginables autour de Batman. Peu importe l'édition, il est à posséder.
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Difficile de se prononcer sur l'édition, mais The Dark Knight Returns est un classique génial à posséder, à lire, et à relire !