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[Sorties Comics] Vendredi 18 septembre

Par CaptainMDCU 18/09/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

Batman Silence 2 – Chapitre 6
18/09/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir. Contenu vo : Batman #163
5.9 €
Batman Silence 2 – Chapitre 6
  • Jeff
    Sept mois de retard pour le dernier numéro de cette première partie de cette suite de Silence. Une patience qui n'est pas récompensée par un numéro de qualité. Et c'est bien dommage.
Batman Silence 2 intégrale
18/09/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout... BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris. Contenu vo : Batman #158-163
20.5 €
Batman Silence 2 intégrale
  • Jeff
    Ce n'est pas vraiment du mauvais Batman. C'est surtout du mauvais Loeb et Lee. Vu le CV du scénariste et du dessinateur, on ne pouvait que s'attendre à mieux.
  • Adrien L.
    Je ne suis pas un grand fan du premier Silence que je trouvais un peu poussif, même si c'était assez agréable à lire. Cette suite est une caricature du premier, et tous les défauts que je trouvais sont exacerbés ici. L'histoire a en plus une bonne part d'anachronisme, concernant les personnages, mais aussi leur caractérisation. Et l'histoire est loin d'être terminée. La partie 1 est finie, certes, mais ce découpage est complètement artificiel. Si vous voulez vraiment lire ce Silence 2, attendez au moins que ce soit fini.
The Dark Knight Returns Coffret 40 ans
18/09/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Des années après avoir pris une retraite forcée, Bruce Wayne est devenu un quinquagénaire aigri et porté sur l'alcool. Mais la plongée de Gotham City dans le crime et le désespoir va le pousser à redevenir le justicier Batman. Traqué par la police et le gouvernement, le Chevalier Noir va mener sa dernière horde sauvage. Coffret The Dark Knight Returns Fac-Simile 40 ans complet (#1 à #4 + un livret bonus qui inclut un appareil critique inédit rédigé par Jean-Marc Lainé) + 1 poster inclus dans le coffret. Contenu vo : Absolute The Dark Knight Returns (#1-4) + un livret bonus + un poster
40 €
The Dark Knight Returns Coffret 40 ans
  • Jeff
    Un immense classique du chevalier noir déjà plusieurs fois réédité et pour cause, il est sans doute dans tous les top 3 possibles et imaginables autour de Batman. Peu importe l'édition, il est à posséder.
  • Adrien L.
    Difficile de se prononcer sur l'édition, mais The Dark Knight Returns est un classique génial à posséder, à lire, et à relire !

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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